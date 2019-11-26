Звездные истории

«Не дай Бог быть худруком»: Хабенский отказался от руководительской должности ради актерства

47-летний артист подчеркнул – он не готов жертвовать своими личными амбициями, чтобы следить за «молодыми непоседами».

«Не дай Бог быть худруком»: Хабенский отказался от руководительской должности ради актерства
На снимке: актер Константин Хабенский. Фото: ЭГ/БЕЗБОРОДОВА КРИСТИНА

Константин Хабенский не хотел бы стать худруком МХТ имени Чехова. Об этом актер откровенно заявил Ирине Шихман в эфире передачи «А поговорить?». Артист пояснил, что видит в этой должности огромную ответственность, которую способен потянуть далеко не всякий.

«Быть худруком – не дай Бог никому. Нужно отвечать не только за себя, не только за свой рост, а может быть, и вообще забыть об этом. Придется отвечать за таких вот непосед, как я», — озвучил мысли он.

Хабенский подчеркнул – когда ему предложили стать альтернативной кандидатурой на место Олега Табакова, он согласился. Но в глубине души он был уверен – актерство ему ближе, хотя определенный уровень адреналина он все же получил.

«Не исключено, что этим я с кем-то испортил отношения. Но мне вообще на за что отводить глаза. Я сразу позвонил тогда Сергею Женовачу (действующий худрук) и сказал: «У нас будет общий сбор, где есть предложение выдвинуть Министерству меня как альтернативную кандидатуру. Вот и все», — подчеркнул он.

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«Не дай Бог быть худруком»: Хабенский отказался от руководительской должности ради актерства
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