Деньги, слава, зависть: из-за чего могли распасться «Уральские пельмени»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский назвал причиной распада неумелый менеджемент. Мы же вспомнили, с чего начинались слава и деньги...

Пока Сергей Нетиевский вот уже несколько месяцев как распыляется о причинах развала некогда популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», Вячеслав Мясников и Андрей Рожков собираются по России в большой прощальный тур.

«Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название «Прощальный», — анонсировал Мясников в своем Instagram. Юлия Михалкова покинула команду. А вот в «классическом» составе корифеи выступают только на телевидении и в Екатеринбурге и то все реже…

Мы же вспомнили, с чего все начиналось.

Из «Соседей» в «Пельмени»

История «Пельменей» началась в 1993-м году. И мало кто знает, что изначально то они были никакими не «Пельменями», а самыми что ни на есть «Соседями». Именно в команде с таким названием Соколов, учась на химическом факультете родного Уральского политеха, начал свой путь.

Творческая группа, в которую входил Дима, была одной из самых активных: выступала в ВУЗе, на заводах для рабочих. Как-то выезжали даже на гастроли по Украине и Эстонии… Когда же другие участники пошли работать по специальности, Дима загорелся идеей организовать собственную команду.

Из кого? Победителей конкурсов самодеятельности в университете. Уже тогда в команде появились Сергей Ершов, Максим Ярица, Алена Тиглева.

Не прошло и года, как «Пельмени» получили звание чемпионов родного города. А еще через год ребята отправились покорять Сочи на традиционном международном фестивале.

Первый блин комом

В 2000-м «Пельмени» стали командой-чемпионом в «Высшей лиги». 2002-ой же год увенчался еще двумя почетными наградами — Летним кубком КВН и Золотым КиВиНом.

А ребята начали с боем прорываться на телевидение… В это время в команде, пусть и эпизодически, появился Сергей Светлаков.

А в шоу «Шоу Ньюs», заказанном Comedy Club Production, появился привычный для нас состав «Пельменей»: Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Дима Соколов, Вячеслав Мясников. Украшением команды стала красотка-блондинка Екатерина Кудрявцева.

Проект просуществовал до 2009-ого года. Продюсеры посчитали, что авторам не хватило откровенности и жесткости в своих пародиях.

Первый выпуск оплатили сами

Выходу же на экран авторского шоу, в том самом концертном виде, поспособствовал Сергей Нетиевский по кличке «Бася». Однажды тому удалось договориться с РЕН-ТВ о показе телеверсии их выступления, только вот денег на запись не было… Участников это не остановило: они скинулись на оператора, звуковиков и подходящую площадку сами.

И это был фурор. С первого же выпуска, проект захотел выкупить телеканал СТС. А участники больше не тратились на записи, а стали на них зарабатывать!

Именно за проект «Шоу «Уральских пельменей» артисты получили «ТЭФИ» и попали в заветный список журнала Forbes — «50 главных российских знаменитостей».

Это время называют золотым для команды и его участников…

Корпоративы и заработки…

В тот момент же, когда в России не осталось ни одного человека, кто бы не слышал о веселых ребятах, те начали с лихвой использовать собственную популярность!

Их желали видеть на каждой вечеринке, за каждым столом. За один концерт ребятам светили такие же круглые суммы, как и топовым российским певцам, как Алла Пугачева, Стас Михайлов, Григорий Лепс…

Но именно это, уверены некоторые поклонники, их и погубило.

Теперь они «заняты» на корпоративах. Самый востребованный у заказчиков «пельмень» — это Дмитрий Брекоткин. За одно выступление, со слов менеджера «Уральских пельменей», он берет не меньше полутора миллионов рублей. Кроме того, с заказчика — перелет бизнес-классом из Екатеринбурга в столицу и трансфер в автомобиле представительского класса до площадки.

Рожков и Мясников стали сами себе и продюсерами, и директорами, и менеджерами в собственном шоу «Ваши пельмени». Главное, ребята бдительно отслеживают, чтобы график с прежней командой не пересекался.

Уход Юлии Михайловой

Самая же узнаваемая женщина команды, Юлия Михалкова, сама по себе! Более того, именно она как-то заметила, что ее напрягает «раздвоение» команды.

«В таких случаях я отвечаю, что сама по себе», — призналась она.

Что же не отправиться на гастроли одной? Да, потому что она, кажется, наконец, встретила мужчину своей мечты. И новогодний «чес» всех артистов ушел для нее на второй, а то и третий план!

Ну, а нам остается разве что смотреть редкие телевизионные выпуски, на которых участники по по-прежнему вместе, шутят и от души улыбаются.

А кого из шоу «Уральские пельмени» вы любите больше всего?