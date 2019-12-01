Звездные истории

Что значат татуировки Нагиева, Винокура, Охлобыстина и других звезд 

Тату набивает не только молодежь. Взрослые артисты еще как не прочь украсить тело чернильными узорами 

Что значат татуировки Нагиева, Винокура, Охлобыстина и других звезд 
Дмитрий Нагиев. Фото: КП/Фролов Михаил. Земфира. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Плечо юмориста Владимира Винокура тоже украшает татуировка - танцующая девушка с подписью Anastasya. Это, как признался артист, «подарок дочери на 18-летие». Настя занимается балетом, отсюда и сюжет. «Шесть часов терпел муки», - выдохнул любящий отец. 

Владимир Винокур. Фото
Владимир Винокур. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса 

Хоть Лариса Долина и отвечает за женский джаз в России, в душе певицы рок-н-ролл. Именно это она демонстрирует с помощью жеста «коза» и татуировок. Изображение на предплечье - знак любви к кошке Марусе. 

Лариса Долина. Фото
Лариса Долина. Фото: Инстаграм

Куда главной рокерше России без тату? На запястье певицы - буква Р (Рамазанова). На правом плече певицы - черный квадрат, это бывшая буква Z, обрамленная солнцем. Земфира решила закрасить ее. На шее - самолет, символ стремления прорываться все выше. 

Земфира. Фото
Земфира. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Чего на теле Ивана Охлобыстина только нет: черепа на сердце - в честь детей (фото сделано, когда их было пятеро), дракон на руке - сам Иван, единорог в листьях марихуаны - следы молодости. А вот раздевающуюся женщину на фоне Херсонеса Таврического актера уговорила свести жена. 

Иван Охлобыстин. Фото
Иван Охлобыстин. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Католический крест на бицепсе Дмитрия Нагиева - символ веры. На внутренней стороне левого предплечья ведущего еще один крест - египетский анх, символ тайных знаний. А обширная цитата на латыни гласит: «Мой ангел. Мои дети. Дай им здоровья, многих сотен лет, чтобы каждый жил в достоинстве. Счастье, любовь - наша роскошь, когда любишь». 

Дмитрий Нагиев. Фото
Дмитрий Нагиев. Фото: КП/Фролов Михаил
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Владимир ВинокурДмитрий НагиевЗемфираИван ОхлобыстинЛариса Долинататуировки звезд
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Что значат татуировки Нагиева, Винокура, Охлобыстина и других звезд 
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