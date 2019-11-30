Любовь с ограничениями: тайный роман Ольги Бузовой 

В ноябре у Ольги Бузовой отгремел сольный концерт в столице. В VIP-зоне певице аплодировал блогер Давид Манукян, рядом с ним сидел его папа. После выступления Оля ужинала с близкими друзьями, был и Манукян. Когда разгоряченная толпа высыпала из ресторана на улицу посмотреть неожиданно грянувший салют, случайные прохожие сняли на видео, как Манукян приобнимает Бузову, пока она кричит от восторга.

Для окружения Бузовой не секрет, что у нее роман с блогером Давидом Манукяном. Конечно, можно было бы подумать, что одинаковые тату на пальцах в виде знака бесконечности молодые нанесли интриги ради, чтобы подразнить публику. Ничего подобного: татуировки, может, и временные, но есть нечто большее, что их связывает.

«Ребята встречаются, проводят свободное время вместе. Афишировать это никто не собирается по трем причинам. Во-первых, на ТНТ еще идет программа «План Б», где Бузова якобы ищет жениха, по контракту она не может афишировать отношения с мужчиной. Во-вторых, история про ее развод и безуспешные поиски парня все еще хорошо продается. В-третьих, пока у Оли не будет уверенности в том, что новые отношения всерьез и надолго, она не станет выносить это на публику», - рассказала «Телепрограмме» коллега Ольги Бузовой.

Сибирский миллионер

Давид Манукян родом из Новосибирска, там он с детства профессионально занимался танцами. Давид с партнершей дотанцевался до мастера спорта, он чемпион России и вице-чемпион мира по спортивным бальным танцам. Парень получил высшее образование в родном городе - учился на факультете бизнеса, а потом укатил в Москву. По Манукяну с юных лет сохли девчонки, не случайно он победил в конкурсе «Мистер Университет». Сейчас он строит музыкальную карьеру под псевдонимом Dava, выпускает треки. Возможно, когда-нибудь мы услышим его дуэт с Ольгой Бузовой, а пока он снялся в ее клипе на песню «Лайкер».

Блогер Dava успешно зарабатывает - в Инстаграме у него более 8 млн подписчиков. До Оли, конечно, далеко, но тарифы у него приличные. Мы связались с менеджером Манукяна и узнали расценки: «Одно размещение в сторис - 500 тысяч рублей, фотопост - 600 тысяч рублей, видеопост - 700 тысяч рублей. Также можем вам предложить интеграцию в ТикТок (видеосоцсеть, популярная у подростков. - Ред.) и YouTube».

Давид и Оля вместе снимают рекламные видео для разных соцсетей. Карьеру блогер начинал с того, что снимал вайны (короткие видео) в Инстаграме. Начальный капитал Манукян сколотил в бизнесе. «Я занимался разными видами бизнеса, были и провальные, - рассказал как-то Давид. - Однажды купил самосвал, договорился с транспортными компаниями. А с водителями забыл договориться о том, что пить за рулем нельзя. Один водила устроил погоню с пятью экипажами сотрудников ДПС и открытым огнем по машине. Бизнес ушел в ноль». До блогерства бизнесмен управлял фирмой отца, которая занималась сдачей внаем нежилой недвижимости. Потом он открыл магазин одежды, который существует до сих пор.

Однажды Ольга обожглась на романе с предпринимателем: победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев вскружил голову звезде ради пиара своего бизнеса. Поэтому теперь Бузова ведет себя осторожно: ей важно проверить искренность чувств нового избранника. Перерастет ли страстный роман Давида и Ольги в серьезные отношения? Пока рано делать выводы. Но не стоит надеяться, что Бузова станет меньше петь, когда выйдет замуж. Оля предупреждала: если она найдет свое женское счастье и создаст семью, вдохновения и поводов для песен станет только больше.