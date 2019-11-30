Звездные истории

Любовь с ограничениями: тайный роман Ольги Бузовой 

Почему ведущая «Дома-2» скрывает кавалера - «танцующего блогера» Давида.

Любовь с ограничениями: тайный роман Ольги Бузовой 
певица Ольга Бузова. Фото: КП/Веленгурин Владимир

В ноябре у Ольги Бузовой отгремел сольный концерт в столице. В VIP-зоне певице аплодировал блогер Давид Манукян, рядом с ним сидел его папа. После выступления Оля ужинала с близкими друзьями, был и Манукян. Когда разгоряченная толпа высыпала из ресторана на улицу посмотреть неожиданно грянувший салют, случайные прохожие сняли на видео, как Манукян приобнимает Бузову, пока она кричит от восторга. 

Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото
Давид и Ольга играют в любовь в интернете и в настоящей жизни. Правда, мало кто верит в долгие перспективы романа блогера и певицы. Фото: Инстаграм

Для окружения Бузовой не секрет, что у нее роман с блогером Давидом Манукяном. Конечно, можно было бы подумать, что одинаковые тату на пальцах в виде знака бесконечности молодые нанесли интриги ради, чтобы подразнить публику. Ничего подобного: татуировки, может, и временные, но есть нечто большее, что их связывает. 

«Ребята встречаются, проводят свободное время вместе. Афишировать это никто не собирается по трем причинам. Во-первых, на ТНТ еще идет программа «План Б», где Бузова якобы ищет жениха, по контракту она не может афишировать отношения с мужчиной. Во-вторых, история про ее развод и безуспешные поиски парня все еще хорошо продается. В-третьих, пока у Оли не будет уверенности в том, что новые отношения всерьез и надолго, она не станет выносить это на публику», - рассказала «Телепрограмме» коллега Ольги Бузовой. 

Сибирский миллионер 

Давид Манукян родом из Новосибирска, там он с детства профессионально занимался танцами. Давид с партнершей дотанцевался до мастера спорта, он чемпион России и вице-чемпион мира по спортивным бальным танцам. Парень получил высшее образование в родном городе - учился на факультете бизнеса, а потом укатил в Москву. По Манукяну с юных лет сохли девчонки, не случайно он победил в конкурсе «Мистер Университет». Сейчас он строит музыкальную карьеру под псевдонимом Dava, выпускает треки. Возможно, когда-нибудь мы услышим его дуэт с Ольгой Бузовой, а пока он снялся в ее клипе на песню «Лайкер». 

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Фото
Пока у Оли не закончится телеигра в любовь в «Плане Б», она должна быть холостячкой. Многие ведь верят, что Бузова и Батрутдинов поженятся. Фото: Инстаграм

Блогер Dava успешно зарабатывает - в Инстаграме у него более 8 млн подписчиков. До Оли, конечно, далеко, но тарифы у него приличные. Мы связались с менеджером Манукяна и узнали расценки: «Одно размещение в сторис - 500 тысяч рублей, фотопост - 600 тысяч рублей, видеопост - 700 тысяч рублей. Также можем вам предложить интеграцию в ТикТок (видеосоцсеть, популярная у подростков. - Ред.) и YouTube». 

Давид и Оля вместе снимают рекламные видео для разных соцсетей. Карьеру блогер начинал с того, что снимал вайны (короткие видео) в Инстаграме. Начальный капитал Манукян сколотил в бизнесе. «Я занимался разными видами бизнеса, были и провальные, - рассказал как-то Давид. - Однажды купил самосвал, договорился с транспортными компаниями. А с водителями забыл договориться о том, что пить за рулем нельзя. Один водила устроил погоню с пятью экипажами сотрудников ДПС и открытым огнем по машине. Бизнес ушел в ноль». До блогерства бизнесмен управлял фирмой отца, которая занималась сдачей внаем нежилой недвижимости. Потом он открыл магазин одежды, который существует до сих пор. 

Денис Лебедев и Ольга Бузова. Кадр из шоу «Замуж за Бузову»
Денис Лебедев и Ольга Бузова. Кадр из шоу «Замуж за Бузову»

Однажды Ольга обожглась на романе с предпринимателем: победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев вскружил голову звезде ради пиара своего бизнеса. Поэтому теперь Бузова ведет себя осторожно: ей важно проверить искренность чувств нового избранника. Перерастет ли страстный роман Давида и Ольги в серьезные отношения? Пока рано делать выводы. Но не стоит надеяться, что Бузова станет меньше петь, когда выйдет замуж. Оля предупреждала: если она найдет свое женское счастье и создаст семью, вдохновения и поводов для песен станет только больше.  

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Любовь с ограничениями: тайный роман Ольги Бузовой 
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