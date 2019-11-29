Звездные истории

Сколько звезды зарабатывают на постах в Инстаграме 

Русский «Форбс» впервые опубликовал рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в Инстаграме. «Телепрограмма» изучила, что и как рекламируют звездные инстаграмеры. 

Сколько звезды зарабатывают на постах в Инстаграме 
Ксения Собчак. Фото: КП/Иванко Юлия. Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Собчак: $1,6 млн (102,4 млн руб.) в год 

Ксения Собчак. Фото
Ксения Собчак. Фото: КП/Иванко Юлия

Цена за одну публикацию у Ксении Анатольевны может доходить до миллиона рублей, но бывают и скидки — для любимых и постоянных рекламодателей. Хештег «на правах рекламы» при этом появляется далеко не всегда. Собчак то расслабляется по вечерам на тренажере — его марка заботливо отмечена в публикации, то назойливо нахваливает автомобиль представительского класса, то дегустирует определенный алкоголь. Не всегда Ксения получает за рекламу деньги — у нее много так называемых бартерных публикаций. К примеру, дом Ксюше фирма строит в обмен на рекламу в соцсетях. 

Тодоренко и Бузова: $860 тыс. (55 млн руб.) в год 

Регина Тодоренко. Фото
Регина Тодоренко. Фото: Инстаграм

Примерно одинаково зарабатывают в Инстаграме Регина Тодоренко и Ольга Бузова. У Тодоренко нынче нереальный взлет: она удостоилась титула «Женщина года» на недавней премии, у нее свое шоу и на ТВ, и на Youtube. Девочка из простой одесской семьи окончательно покорила Москву: вышла замуж почти за принца (музыканта и бизнесмена Влада Топалова), родила сына и смогла стать еще популярнее, чем во времена «Орла и решки». Рекламодатели к ней в очередь стоят: чай и кофе, бренды косметики и одежды, товары для детей. 

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

С Бузовой все давно ясно: от 500 тыс. руб. за публикацию. У нее 14 млн подписчиков. Говорят, что с одной ее публикации на страницу рекламодателя могут перейти до 200 тыс. потенциальных заказчиков. 

Гагарина: $770 тыс. (49,2 млн руб.) в год 

Певица Полина Гагарина. Фото
Певица Полина Гагарина. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Полина Гагарина придирчиво отбирает рекламодателей, поэтому у нее исключительно крупные клиенты. Полина в коммерческих публикациях ест чипсы, пьет йогурты и другие напитки, красится и даже лечится. Стоимость размещения — около 1 млн руб.  

Темникова: $760 тыс. (48,6 млн руб.) в год 

Елена Темникова. Фото
Елена Темникова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова давно в свободном плавании. У нее набралась приличная армия поклонников в Инстаграме — 5,3 млн человек. У Темниковой на страничке — и сотовые операторы, и интернет-приложения, и крупные социальные проекты. Цена рекламы может серьезно варьироваться и зависит от «веса» заказчика 

Нурмагомедов и Енилеев: $570 — 850 тыс. (36,4 — 54,4 млн руб.) в год 

Хабиб Нурмугамедов. Фото: Инстаграм
Хабиб Нурмугамедов. Фото: Инстаграм

В рейтинге всего двое мужчин, при этом оба не из шоу-бизнеса: автоблогер, известный обзорами дорогих машин, Алан Енилеев с доходом $850 тыс. и российский боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов — он заработал в соцсети $570 тыс. Эксперты считают, что контент блогеров-мужчин интересен преимущественно мужчинам. Алан рекламирует все, что связано с автомобилями, у Хабиба в основном спортивная тематика.  

Хилькевич, РудковскаяКлюкина: $560 — 570 тыс. (35,8 — 36,4 млн руб.) в год 

Анна Хилькевич. Фото
Анна Хилькевич. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Анна Хилькевич давно не в «Универе», ее киноработы вы вряд ли видели, но 9 млн фолловеров приносят ей $570 тыс. в год. Реклама у Хилькевич стоит от 300 до 500 тыс. рублей. 

Яна Рудковская. Фото
Яна Рудковская. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

По $560 тыс. заработали на рекламе элитных брендов косметики, одежды и других женских атрибутов красоты продюсер Яна Рудковская и выпускница шоу «Холостяк» модель Дарья Клюкина. Новая тенденция: в финансовые лидеры выбиваются звезды реалити-шоу, а мир гламура их принимает в свои объятья с целью расширения покупательской аудитории. 

Дарья Клюкина. Фото
Дарья Клюкина. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса
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Тэги:

Зарплата звездыинстаграмКсения СобчакОльга БузоваПолина ГагаринаРегина ТодоренкоХабиб Нурмагомедов
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Сколько звезды зарабатывают на постах в Инстаграме 
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