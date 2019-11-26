Звездные истории

Львица рока: великой Тине Тернер — 80! 

Завораживающий вокал Тины Тернер действовал на публику магнетически

Львица рока: великой Тине Тернер — 80! 
Певица Тина Тернер. Фото: Globallookpress

Темнокожая исполнительница хитов The Best и Private Dancer сиплым голосом вводила публику в транс, собирая стадионы.

А ведь все начиналось с прозвища «мартышка», нищеты и жизни без матери. Тина сделала себя сама. Певица продала более 50 млн пластинок и вошла в историю как одна из самых успешных вокалисток мира.  

Запустил карьеру молодой Анны Мэй Буллок (настоящее имя Тины Тернер) случай: в 18 лет на концерте в клубе она, будучи зрителем, получила в руки микрофон от Айка Тернера - будущего мужа и менеджера группы Kings of Rhythm.

Тина так мощно прохрипела слова, что Айк был потрясен. И сделал из нее королеву рок-н-ролла, обладательницу восьми «Грэмми» и артистку, продавшую больше всех в мире билетов. 

Певица Тина Тернер. Фото
Певица Тина Тернер. Фото: Globallookpress

Рио, 1988 год. Тина готовится выступить на знаменитом стадионе «Маракана». 16 января хиты певицы прозвучали перед 200-тысячной толпой. Сумасшедший рекорд вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, шлягер The Best сделала великим именно Тернер, хотя первоначально песню исполняла Бони Тайлер 

Певица Тина Тернер. Фото
Певица Тина Тернер. Фото: Globallookpress

В третий раз Тернер вышла замуж в 2013-м — за продюсера Эрвина Баха. Ради него она выучила немецкий и отказалась от паспорта США, а он отдал ей почку для операции  в 2017-м. С ним она по сей день счастлива в Швейцарии. 

Тина с продюсером Эрвином Бахом. Фото
Тина с продюсером Эрвином Бахом. Фото: Globallookpress

Муж Айк Тернер придумал Тине псевдоним, а она родила ему двоих детей: Айка Джуниора (в синем) и Ронни (справа внизу). Также на фото ее сын Крейг (в бежевом) от первого брака. С юбилеем, Тина!

Певица Тина Тернер с семьей. Фото
Певица Тина Тернер с семьей. Фото: Globallookpress
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Львица рока: великой Тине Тернер — 80! 
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