Рита Ора изменила бойфренду с 20 парнями: кто она – кумир современных подростков

Сегодня Риту Ору называют иконой стиля и кумиром молодежи. Что помогло ей заслужить такие лестные прозвища?

Эта кареглазая красотка родом из Югославии соткана из противоречий. Она будто продолжает оставаться подростком, несмотря на весьма «солидные» 29 лет: бунтует, режет «правду-матку» и не желает прислушиваться ни к чьим советам.

А еще Рита создала свой собственный стиль, ее образы иногда шокируют, иногда восхищают, но никогда не остаются незамеченными.

Изменила своему бойфренду с 20 парнями

Принято считать, что главные «изменщики» – это мужчины. А Рита перевернула этот стереотип и порвала шаблоны: она сочла, что недостаточно любит своего парня (им был Роб Кардашян), чтобы хранить верность.

Красавица изменяла ему направо и налево, доведя число своих побед до двух десятков. Роб был по-настоящему шокирован, когда узнал об этом. Конечно, они расстались.

Ее пригласил в Ватикан сам папа Римский

Несмотря на «подмоченную» репутацию, в 2016 году красавицу Риту пригласил в Ватикан Папа Римский Франциск – чтобы она спела на торжестве в честь канонизации матери Терезы.

Почему выбор пал на нее? Во-первых, она албанка – как и мать Тереза. А во-вторых, несмотря на скандальное поведение, Рита всегда заявляла, что религиозна. Добавьте к этому превосходный голос – чистое меццо-сопрано диапазоном 2,5 октавы.

Отказалась участвовать в Евровидении, чтобы никому не подчиняться

В 2009 году Рита Ора успешно прошла жесткий конкурсный отбор для «Евровидения». А потом – просто развернулась и ушла. По ее словам, она подумала в тот момент: что я здесь делаю?

Ведь, если бы она осталась, пришлось бы принять правила игры – то есть беспрекословно выполнять все указания, подчиняться менеджерам и агентам…

Свободолюбивая натура Риты восстала против этой кабалы. Ее разыскали, но она не согласилась вернуться. И оказалась права. Ей удалось построить головокружительную карьеру и без Евровидения.

Платье с рискованным декольте и неоново-желтые волосы

Яркая и смелая, Рита Ора часто позволяет себе одеваться на грани приличий. Впрочем, ей это невероятно идет – ведь грань никогда не нарушается, при этом образ Риты заставляет всех изумленно ахать и долго еще вспоминать ее.

Например, на вручении премии Teen Choice Awards 2017 она заставила всех онеметь, выйдя в ярко-розовом платье с роскошным декольте и с неоново-желтыми прядями волос, обрамляющими лицо. Образ получился фантастически-обжигающим!

Всего один альбом, зато какой!

Рита работает не покладая рук вот уже больше 10 лет – дает концерты, снимается в клипах и фильмах, записывает новые синглы… Однако за все эти годы у нее вышел всего один альбом – в 2012 году.

Он сразу взлетел на верхние строчки хит-парадов. Там же неизменно оказывались и все песни, исполненные Ритой позднее.

Кстати

Она покорила Карла Лагерфельда именно своей независимостью. Рита часто повторяет – «Никто не сможет изменить меня. Не позволю, чтобы мне диктовали, как одеваться или как петь!».

Кроссовки – любимая обувь Риты, их у нее более 50 пар, и она мастерски сочетает их с одеждой в любом стиле.

Три вещи, с которыми Рита не расстается никогда, – это красная помада, крем для рук и духи.

Однажды Рита во всеуслышание призналась в своей любви к соусу Табаско, который она добавляет почти во все блюда. Производители были так благодарны и рады, что преподнесли певице именную бутылочку с фирменным соусом.

Мы поздравляем Риту Ору — смуглую красавицу с платиновыми волосами и невероятной улыбкой — с днем рождения! Пусть остается такой же бунтаркой – смелой, дерзкой и самостоятельной, вдохновляющей и обворожительной!