«Альбом — мое обнуление»: Клава Кока разделась для обложки «Неприлично о личном»

Клава Кока известна всем, как автор хитов «Зая» и «Влюблена в МДК», блоггер и образцово-показательная девочка. Свою репутацию блондинка ничем не запятнала… Работает сутками, дает концерты, да и с поклонниками всегда приветлива.

Но это все было до презентации нового альбома «Неприлично о личном», на обложке которого Кока появляется обнаженной. Ну почти!

— Альбом — мое обнуление, потому и я на обложке — обнаженная, — призналась Кока. — Слушатели видят меня в другом образе… Хотя правильнее сказать, меня настоящую. Хочется отпустить все плохое, что было и начать сначала! И все именно с таким подтекстом, где-то жестким, где-то грубым, где-то слишком эмоционально.

Вот и презентацию Клава устроила в галерее на Серебрянической набережной, где от одного взгляда на экспонаты на щеках появляется легкий румянец смущения… Гостей угощали фирменными Black Star бургерами, пиццей на гриле и десертами с характером: на каждом втором кексике — сладкая надпись «Фото запрещено». Главным же по хорошему настроению был… художник-шаржист!

Вот только Клаве было тяжеловато. Девушка, которая еще неделю назад попала в больницу с ангиной, пела с температурой 39!

— Врачи мне запретили говорить, петь и даже двигаться, но ведь это не должно помешать нашей с вами презентации, так ведь? — прокричала, что было сил, Кока в микрофон.

К каждой песне, «Море волнуется», «Ноги делают ноги», «Половина» Клава пускала с молотка картину-иллюстрацию на импровизированном аукционе.

— Ваши бабки нам не нужны, отдаем картины за Stories в Instagram. Каждый, кто хотел побороться за изображения из рук кумира, поднимал телефон с горящим фонариком… Все картины до одной меньше, чем за час разлетелись за 20-50 и 100 Stories!

— Я рада, что с каждым из вас сегодня останется частичка меня и альбома «Неприлично о личном»!

Кстати, работу над сборником Клава начала еще весной. В альбом вошла и песня «Половина», которую Клава написала по собственной истории любви.

— Любила человека, но не видела нашего будущего с ним. Это та история, когда лучше отпустить, чем страдать, — рассказала она.

А Вы бы о чем написали песню?