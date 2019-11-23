На кого Венсан Кассель променял красавицу Монику Белуччи

Уже прошло два года с момента как распалась самая красивая пара в кинематографе. Но зрители до сих пор остаются в недоумении: как можно было променять шикарную, утонченную Монику Белуччи на нее

… Да на кого бы то ни было! Но Венсан Кассель умудрился профукать свое счастье, вызвав недоумение чуть ли не у половины населения планеты. Ведь на месте Венсана рядом с Моникой мечтали бы оказаться миллионы мужчин! Мир не понимал, как можно было упустить такую женщину?

Естественно, журналисты обратили внимание на женщину, появившуюся рядом с Касселем. Интерес СМИ был всеобъемлющим, папарацци вездесущими, заголовки кричащими. Тогда пара чуть не рассталась из-за повышенного внимания к ним журналистов. Но все обошлось. И в этом заслуга Венсана, который уже давно привык к славе.

Разрыв с Моникой Белуччи

В субботу, 23 ноября Венсану Касселю исполняется 53 года, 14 из них он прожил с одной из самых красивых и самых желанных женщин планеты. Когда пара объявила о расставании, поговаривали о том, что Венсан не по своей воле разводится с женой. Просто та больше не хочет терпеть его постоянные измены.

После разрыва с Моникой Белуччи в 2013 году, личная жизнь Касселя представляла собой полный ноль. Конечно, актеры делали хорошую мину при плохой игре, но после четырнадцати лет брака тяжело доказать окружающим, что эти годы для тебя ничего не значили.

Роман с Тиной Кунаки

Но прошла пара лет, Венсан появился в свет в сопровождении губастой, скуластой и ногастой модели Тины Кунаки. Поклонники настолько любили пару «Белуччи-Кассель», что не смогли простить девушке появление рядом с их кумиром.

Никого не интересовало то, что с момента расставания с Моникой до момента встречи с Тиной прошел год. Тину Кунаки немедленно записали в разлучницы. Волна хейтерства захлестнула тогда влюбленную пару.

Если бы на тот момент существовал #гагачат, то сладкой парочке пришлось бы несладко. Монику Белуччи жалели. Оно и верно: слабая красивая женщина остается одна в большом доме с двумя девочками на руках, а ее непутевый муж развлекается с моделями!

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Но прошла еще пара лет, спутница рядом с Касселем не менялась. Обществу стало поспокойнее, а потом и вовсе – все равно. В 2018 году разве что СМИ облетела новость, что Кассель женится. Встрепенулись, но решили не помогать пиаром опальному актеру и его избраннице. Так что свадьба прошла достаточно тихо.

Зато когда через 8 месяцев родилась дочь Амазони, поклонники смеялись: «Ну вот… Стоило потерять самую красивую женщину мира, чтобы жениться «по залету»». Но пара к тому моменту уже была совершенно счастлива, так что не обращала внимания на общую тенденцию.

Откуда же появилась Тина Кунаки?

Сразу после разрыва с Моникой Белуччи Кассель переехал в Рио-де-Жанейро. Этот город он любит самозабвенно. Зная об этой его любви, зрители записали переезд одной из причин развода с Моникой. Якобы, Венсан хотел переезда, а самодурствующая Моника якобы ему отказала.

Сама же Моника упорно отмалчивалась, не давая никому малейшего повода обвинить в расставании хоть кого-нибудь. Красота внешняя оказалась равной красоте внутренней. «Бывшая» на только не выдала порцию грязи, она еще и поддержала Венсана в его выборе.

Как произошло знакомство

В 2015 году Кассель отдыхал от трудов на Ибице. Его заинтересовала девушка, которая не смотрела на него как на предмет для обожания. Молодые люди перезнакомились, завязался роман.

Интересно то, что в некоторой степени Тина повторила судьбу Белуччи. Родина Моники – Италия, Тина выросла там же. Отец Тины марокканец, мама – Сицилийка. Смешение родительских кровей породило яркую красоту Тины.

И Белуччи, и Кунаки начинали как модели. Но при таком муже как Кассел, Кунаки, возможно, станет и актрисой.

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Родители привили Тине семейную модель поведения. Женщина считает, что семья должна быть одна на всю жизнь: ведь на ее глазах счастливый родительский брак продолжается более 25 лет.

С августа 2016 года Тина в своем instagram начинает размещать совместные фотографии с Венсаном Касселем. Седобородый старец рядом с пышущей жизнью красоткой. А в ноябре престарелый мачо появился на публике, выйдя с молоденькой Тиной на красную дорожку показа Victoria’s Secret.

Кассель – как приватный танец: смотри, а руками не трогай

Семья Кассель выкладывает совместные фото на страничку в instagram, но рассказывать о личной жизни журналистам не собирается.

Известно одно: в семье мир да лад, особенно, после того, как родилась дочь Амазони. Ну, что же, пожелаем всем этим красивым людям достойной жизни.

А как считаете вы: стоило расставаться такой красивой паре?