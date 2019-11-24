Началова, Фриске, Самохина и другие звезды, ушедшие в расцвете сил 

Молодые, красивые, талантливые… Казалось, впереди у них – счастливая интересная жизнь, полная признания и успехов. Но судьба распорядилась иначе.

Давайте вспомним тех, кого любили миллионы и кто ушел от нас в расцвете сил.

Сергей Бодров, 30 лет – погиб под снежной лавиной

В 2002 году не стало всероссийского «брата» — актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, ставшего кумиром для многих миллионов зрителей после выхода на экраны фильмов «Брат», «Брат-2», «Сестры».

Вместе со съемочной группой Сергей отправился на Кавказ – снимать фильм «Связной». В горах произошел сход снежной лавины, которая погребла под собой Сергея и других участников съемки.

Децл (Кирилл Толмацкий), 35 лет – предсказал свой ранний уход

Имя Децла стало известным в нашей стране в конце 90-х: юный рэпер заворожил подростков своей необычной манерой исполнения. Его смерть на концерте в Ижевске 3 февраля 2019 года стала неожиданностью: музыкант хорошо себя чувствовал, и ничто, как говорится, не предвещало…

Почти сразу поклонники вспомнили интервью, которое Децл давал еще в 2015-м: он сказал, что хочет инсценировать собственную смерть в 35 лет и поселиться на каком-нибудь тропическом острове. Напророчил?..

Острая сердечная недостаточность, от которой скончался молодой талантливый музыкант, была вызвана, по мнению его близких, непосильными нагрузками, — Децл очень много работал.

Юлия Началова, 38 лет – погубила подагра

Юлию Началову все привыкли видеть с лучезарной улыбкой на лице. Она улыбалась в телешоу и на концертах, улыбалась на фото с отдыха, которые выкладывала в Instagram… И всем казалось – вот он, образец счастливой успешной жизни.

Однако мало кто знал о том, что много лет Юля страдала от болезненного недуга – подагры, и буквально каждый шаг порой причинял ей невыносимые страдания, как андерсеновской Русалочке. Потом ее настиг сахарный диабет.

И вот – неутешительные сводки: Юля попала в больницу из-за ранки на ноге, активизировались дремавшие в организме недуги, началась гангрена, и через некоторое время у молодой красивой женщины не выдержало сердце. Это произошло 16 марта 2019 года. 12-летняя Верочка осталась без мамы, а миллионы поклонников – без любимой певицы.

Владислав Галкин, 38 лет – работал на износ и «загнал» себя

В феврале 2010 года стало известно о смерти актера Влада Галкина. Это стало ударом для его близких, а также для множества зрителей, которые любили его за роли в фильмах «Дальнобойщики», «Диверсант», «Котовский» и других.

Официальная версия врачей – «острая сердечная недостаточность». Но что могло спровоцировать развитие этой болезни у молодого, полного сил артиста? Родные Владислава рассказывали, что Галкину было свойственно не жалеть себя, он погружался в работу с головой и забывал об отдыхе. Видимо, такой образ жизни и подорвал его здоровье.

Жанна Фриске, 40 лет – долго боролась за жизнь

Еще одна красавица-певица – Жанна Фриске. На нее с восхищением смотрела вся страна: невероятно сексуальная, артистичная, яркая Жанна неизменно притягивала всеобщее внимание.

Первые «звоночки» раздались, когда Жанна забеременела: ее начали терзать головные боли, накатывали приступы слабости. Рождение сына Платона, казалось, дало певице новые силы, но болезнь неотвратимо наступала. Для дорогостоящего лечения семья Жанны собирала деньги, на эту просьбу откликнулась вся страна.

Но ничего не помогло, и 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга.

Анна Самохина, 47 лет — диеты, омолаживающие процедуры или стрессы?

Звезда фильмов «Узник замка Иф» и «Воры в законе», невероятно красивая и очень талантливая актриса Анна Самохина умерла от рака в 2010 году. Что спровоцировало развитие болезни – можно гадать еще долго. Актриса очень нервничала из-за неудачных инвестиций: все, что у нее было, она вложила в строительство дома, а ее обманули.

Возможно, к этому стрессу добавились и другие факторы – рассказывали о ее увлечении омолаживающими уколами, а сама актриса не раз упоминала свою любимую «диету» – кофе и сигареты в течение всего дня.

А вы помните всех этих артистов?

https://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/nachalova-friske-samohinai-esche-15-nashih-zvezd-kotoryie-umerli-molodyimi/