«Он не уверен в чувствах к Стасе»: профайлер о романе Петрова и Милославской

Вот уже месяц как звезда «Притяжения» Александр Петров не скрывает отношений с коллегой - Стасей Милославский. Ради нее 30-летний актер даже оставил Ирину Старшенбаум. Однако, спикер Teleprogramma.pro заметил, что и в новых отношениях «не все гладко»

Петрова и Милославскую прозвали «голубками» еще тогда, когда оба и статуса своего не понимали. Познакомившись на съемках фильма «Стрельцы» они наслаждались обществом друг друга, пока их не застукал корреспондент нашего портала.

Teleprogramma.pro первой рассказала о начавшемся романе и продолжила следить за развитием отношений…

А на прошлой недели Петров и Милославская впервые официально появились вместе на премии журнала «ОК!» — «Больше, чем звезды», которая прошла в московском отеле Four Seasons.

Однако даже после такого «заявления» на публике, эксперт по выявлению лжи Илья Анищенко уверен, что Александр сомневается в Стасе и собственных чувствах к ней.

— На видео с премии видно, как Александр жмется, втягивает голову, напрягается, а когда замечает, что их снимает камера, то у него и вовсе сильно напрягаются губы и веки, — объяснил Илья. — Это первый признак неуверенности мужчины в спутнице. Любящий кавалер не только чувствует себя вольготно и расслаблено, но и стремится всем показать свою женщину. Это происходит инстинктивно. Тут же создается впечатление, что Петров вроде как с ней, но в то же время держится обособленно.

При этом, эксперт заметил, что у актера сильно развито мужское начало. Так, Александр например, беря Стасю за руку, кладет свою руку поверх ее.

— Этот момент должен послужить подсказкой для женщин. Если мужчина кладет свою руку поверх вашей, значит, ему можно доверять, — заметил он. — Человек готов нести ответственность. В остальном же читается лишь неопределенность. Могу спорить, что и сам Александр еще не знает ответа на вопрос, как он относится к Стасе.

Напомним, до этого звезда фильмов Федора Бондарчука долгое время встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Поклонники уже едва не поженили пару, однако мама звезды экрана на днях заметила, что никогда не любила «властолюбивую и хитрую девушку». Более того, объявила это во всеуслышание, присоединившись к бурной дискуссии в комментариях в Instagram.

А какую девушку рядом с Александром видите вы?