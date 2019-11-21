«В Большой больше не хочу»: Волочкова признала, что «время ушло»

Но это не помешало балерине собрать полный концертный зал «Вегаса» и станцевать во время представления с бывшим возлюбленным - Ринатом Арифулиным.

Анастасия Волочкова всегда умела удивлять. Вспомнить хотя бы ее шпагат, ставший коронным, на корме корабля или растяжку до самой люстры!

Вот и в шоу «Балерина в Зазеркалье», которое она представила 20 ноября в «Вегасе», заметно похудевшая артистка вышла к зрителям в прозрачном эксклюзивном наряде, подаренном ей когда-то Николаем Басковым… А в танце ее, как и в день премьеры, закружил Ринат Арифулин. Бывший партнер по сцене и возлюбленный.

В остальном же, спектакль полный иронии, заставил смеяться, умиляться и восхищаться танцам Насти в клетке и подвесных тросах. И конечно же, ее нарядам. Их она за вечер меняла не меньше десяти раз, оставшись в конце в розовой юбке-пачке с цветком в волосах.

— Сегодняшний концерт особенный. В зале присутствует моя дочка Ариша, — похвасталась Волочкова.

14-летняя наследница звезды пришла на концерт с подружкой и все это время смотрела на маму с первого ряда…В изящной девушке в кожаных брючках, блузке и туфельках на шпильке трудно было узнать того самого ребенка, которого мы с детства наблюдали в Instagram у Насти. Ариша невероятно похорошела.

— Я была свидетелем всех этапов подготовки, которые мамы проходила ради этого шоу. Как она училась каждому элементу, который здесь показан. И то, что девочки-гимнастки репетируют с детства, мама выучила за небольшой срок. И меня это впечатляет, — призналась Ариадна.

Сама же Настя смогла выдохнуть и немного расслабиться лишь, когда зрители встали с мест. При этом, мало кто торопился в гардероб. Больше половины толпились у сцены с подарками — тильдовыми куклами, сладостями, фигурками белых лебедей и конечно, розами.

— А знаете, я счастлива! И не хотела бы быть сейчас в другом месте, — призналась балерина. — Я бы не хотела вновь оказаться в Большом! Все-таки всему свое время.

Настю в первую же минуту задарили цветами. Она же отшучивалась, что надеется — «цветы окажутся самой тяжелой ношей». Впрочем, букет от друга Никиты Джигурды, и впрямь оказался нелегким. После 2-часового шоу Настя едва удержала 50 роз…

«Настя — это явление! Уникальное и неповторимое», — заметил он, ретировавшись из зала, пока Волочкова еще час раздавала автографы и фотографировалась со всеми желающими.