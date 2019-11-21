Что происходит за кулисами Цирка Дю Солей: в костюмах прячут датчики, а акробатам «портят» подошвы

Шоу CRYSTAL - первое в истории цирка, которое ставится полностью на льду. Московский зритель увидит его в ДК Лужники уже 22 ноября. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала накануне за кулисами.

При одном упоминании цирка у многих захватывает дух… Ведь он славится потрясающими шоу по всему миру: акробаты кажутся сверхлюдьми, а декорации — внеземным чудом. Только вот сказка рождается на сцене, а за кулисами кипит круглосуточная работа.

В груженных под завязку трейлерах, которые следуют за артистами по всему миру, есть и быстро собирающийся и также разбирающийся спортзал, кухня, костюмерная на колесиках и… машина для изготовления снега.

И, хотя место этому «агрегату», скорее, на фабрике Санты Клауса, на шоу он понадобился, чтобы лепить снежки… Ими в зрителей бросаются прямо во время представления.

— Друзья, мы так взволнованы и в то же время рады, что мы снова в Москве, — поприветствовала журналистов канадка Джени Малле, она же пресс-секретарь шоу CRYSTAL. На русский ее слова переводила помощница, но Джени старалась лично улыбнуться каждому…

А вот первое, что удивило — это свобода, с которой журналистам было дозволено передвигаться по ДК. Главное правило CRYSTAL — это их отсутствие.

Врач — терапевт и личный тренер

— Только не потеряйтесь, — смеялась Дженни и пока на льду полным ходом шла репетиция, пригласила нас за кулисы. Удивительно, как на небольшом пространстве поместились почти 100 человек: 20 акробатов, 19 фигуристов, клоун и 3 музыканта…

Остальные — технический состав, включающий как работников сцены, так и гримеров, костюмеров, тренеров и даже врача-терапевта, который дежурит за кулисами все время репетиций.

— Посмотрите, это костюмы, — схватилась наша сопровождающая за платья. Наряды показались чересчур простыми, однако у каждого есть скрытая «функция» в виде встроенного датчика.

— У кого-то они на плечах, у кого-то на спине, — продемонстрировала пресс-атташе. — Это сложная система, но именно она позволяет синхронизировать движения всех артистов с проекциями на льду. Таким образом, лед превращается в полноправного участника представления… Сияет всеми красками!

А если артист захочет, то может даже написать на арене и свое имя, проехавшись по определенной траектории.

Рядом с вешалками расставлены синие палатки. Все фигуристы выходят на лед в образе нескольких героев. А так как времени на переодевание нет, то они скидывают всю одежку сразу за кулисами под навесными тентами.

Парикам «моют голову» и делают укладку

Удивительно и то, что это едва ли не единственный цирк, где нет второго состава.

— А если кто заболеет?, — спрашиваю у Дженни.

— Для этого и существует огромное количество вариаций одного номера. Его можно «отыграть» как с десятью артистами, так и восемью, — отвечает она. — Если же у человека сольная партия и он заболевает, то на лед выходит другой артист и показывает уже свой номер.

С такой же гибкостью отнеслись, к слову, и акробаты к идее выхода на лед! Большинство за считанные недели встали на коньки и научились летать в воздухе с металическими лезвиями… Другим же специально «подпортили» подошвы специальным рисунком, чтобы те не скользили на льду.

— Все делается максимально быстро, — проводит нас канадка в костюмерную. — Нитки, иголки всегда наготове… Так как шоу мы даем каждый день, то у костюмеров остаются считанные часы поправить костюмы.

А вот дольше всего те возятся с париками.

— Каждый нужно тщательно промыть с шампунем, завить локоны, заплести косы или сделать еще какую прическу, — смеются костюмеры.

«Возим с собой и велосипеды артистов»

Индивидуальный, почти VIP-подход обеспечен и к каждому артисту. Так каждый вправе, к примеру, покапризничать, что он хочет есть.

— У нас есть повар, который ездит с нами. И каждый человек может выбрать завтрак, обед или ужин из нескольких предложенных блюд. Есть у нас и вегетарианцы, — заметила сопровождающая. — И к ним мы также внимательны.

Если же кто проголодался раньше, то может перекусить снеками в виде бананов, орехов или чего-то сладкого.

— Все творческие люди, и мы входим в положение каждого. Есть и те, кто категорически против метро, например. И даже зимой ездят от отеля до места представления на велосипеде. Что же, значит, мы возим и их велосипеды с собой.

А вот что из этого получилось, можно будет увидеть уже 22 ноября на сцене ДК «Лужники».