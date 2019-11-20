Мать Шаляпина: «Виталина мне нравится, а Татьяне я не верю!»

Набирает обороты очередной скандал вокруг музыканта Прохора Шаляпина. Его жизнь - сплошной «Дом-2»: интриги, интрижки, разборки. Что на сей раз привлекло внимание СМИ?

А, видимо, настало для Прохора время кардинальных перемен. Иначе почему бы на него навалилось все сразу?

Расставание с Цымбалюк-Романовской

Красивая история Прохора Шаляпина и бывшей жены Армена Джигарханяна началась еще в 2018 году. Весной артистов начали замечать вместе, но те только отнекивались, говоря, что они просто друзья. Но тайное становится явным, Прохор переехал в квартиру к Виталине.

Все шло как нельзя лучше, но вдруг музыканты объявили об официальном разрыве отношений. На программе появилась некая Татьяна Гудзева, заявившая о том, что у нее есть ребенок, отцом которого является Прохор.

Женщина якобы провела тесты ДНК. Она принесла с собой их результаты, но Прохор им не поверил. Тем более, что история их обретения вообще какая-то путаная.

Новоявленный отец потребовал повторного теста. Но даже при том, что история в целом неясная, отношения Прохора с Виталиной она все же подпортила основательно.

Татьяна же, как видно, получает удовольствие, отыгрываясь на «бывшем».

Кто такая Татьяна Гудзева

В 2017 году бойкая девица нахрапом взяла в оборот Прохора. Тот, будучи очарован красивой и во всех ипостасях умелой женщиной, даже успел предложить даме руку и сердце, но вскоре обнаружил, что его избранница – не та, кого он знает.

Его девушке было 27, а Татьяне 40. Его девушка была свободна от мужей и детей, а у Татьяны обнаружилась четырнадцатилетняя дочь. Вранья было столько, что Прохор решил уйти от этих отношений.

Но несколько месяцев назад, когда уже вовсю разгорелся роман Прохора и Виталины, Татьяна появилась с радостной вестью: Прохор стал отцом!

Новоявленный папка растерялся и затребовал тест ДНК. И тот вдруг оказался положительным. Ну, кто тут не занервничает? Тем более, когда настырная женщина во всеуслышание заявляет о том, что ее отношения с Прохором никогда не прерывались.

Мама Шаляпина Гудзеву не приняла

«Да не верю я ей! – мама Прохора категорична. – Прохор просто слишком добрый и доверчивый, вот она и пытается из него веревки вить.

А Виталина — хорошая, мне нравится, мы общаемся вот уже полтора года, даже ездили в Сочи вместе отдыхать, в гостях она у нас уже дважды была. Очень приятная женщина: спокойная, выдержанная, на мой взгляд. А там – я не знаю, как она себя ведет с ним.

С мамами-то они все хорошие, хоть я вам скажу, что мне ни Татьяна, ни Калашникова сразу не понравились. Какое-то прямо отторжение пошло. А Виталина понравилась сразу же. Возможно, потому, что она, как и я — Стрелец по гороскопу. Общий язык мы нашли с первого дня».

Елена Ивановна в телефонном разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro посетовала на то, что Прохора очень легко обмануть, тем более зная, что он очень хочет детей.

«Конечно, Татьяна серьезно подпортила все. Переругались они, конечно… Звонит, говорит, мол, опять мне Виталина все это припоминает. Ну, не решаются так дела, я думаю. Нужно сначала выяснить все, а не рубить с плеча. А так они друг другу нервы треплют и все», — пожаловалась мама Прохора.

Виталина надеется вернуть Прохора

Сама Виталина на вопрос о тесте ДНК ответила так:

«Мы не верим, что этот тест настоящий. Не делают тесты на дому. Сегодня вот будет готов официальный, сделанный в клинике, – тогда и посмотрим. Ругать Прохора заранее смысла нет. Я не знаю, что скажет официальный тест, так что мы пока считаем всю эту ситуацию грязными играми».

«Говоря о сложившейся проблеме Цымбалюк-Романовская, говорит «мы». «Мы не верим», «мы ждем». Она еще не разделяет себя со своим мужчиной. А значит – не все еще потеряно в их отношениях, — подметила психолог, исследователь семейных отношений Ирина Ивицкая. – Если и Прохор настроен так же, то никакая аферистка не сможет пробить эту их броню».

Измена или прогулка с другом?

«Насильно мил не будешь». Кажется, эту прописную истину Татьяна просто не слышала. Иначе зачем бы она стала добиваться полного разрыва отношений Прохора с кем бы то ни было. Даже если случился у нее ребенок от бывшего… Ну, поставь в известность и живи дальше, не унижай себя.

Нет же! Татьяна решила побороться за самого отца ребенка. Устроила слежку за Виталиной, наделала каких-то фотографий, всучила их Прохору, чтобы он знал о неверности своей невесты.

Виталине пришлось оправдываться. Она рассказала, что Прохор не любит театр, поэтому она пошла с другом. Женщина уверена, что не нужно спать с каждым, с кем ходишь на спектакль!

Мы спросили Прохора Шаляпина, что он думает обо всей этой ситуации. Мужчина устало ответил: «Я уже давно об этом всем ничего не думаю. Вот придет второй тест – он будет открыт при всех – и мы все узнаем. До тех пор я бы не хотел давать никаких комментариев, а после него я расскажу вам все, что вы попросите», — пообещал Прохор.

Мы обязательно воспользуемся обещанием Прохора, чтобы узнать из первых уст все, что будет происходить вокруг этой истории. Ее финал состоится сегодня в рамках программы «На самом деле», где все-таки выяснится: отец ли Прохор Шаляпин или мать ребенка – аферистка.