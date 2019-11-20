Почему возвращается Ветлицкая: соскучилась по родине или деньгам?

Мы выяснили, как жила Наталья Ветлицкая в Испании.

В 90-х имя Натальи Ветлицкой было хорошо известно каждому человеку в нашей стране. А потом певица внезапно «исчезла с радаров» — переехала в Испанию.

И только сейчас появилась информация о том, что Ветлицкая готовит «триумфальное возвращение» на родину, решив начать с масштабного гастрольного тура.

Подробности нам пообещали сообщить несколько позднее. А пока — давайте разберемся, чем занималась все эти годы некогда суперпопулярная исполнительница, и попробуем предположить — что стало настоящей причиной ее возвращения.

Выбрала город в Испании, где мало русских

Когда стало ясно, что музыкальная карьера в России неуклонно идет на убыль, Наталья Ветлицкая решила перебраться в Испанию. Она выбрала маленький спокойный городок Дения — он понравился артистке тем, что сюда редко попадают туристы, а выходцев из России здесь почти нет.

Больше десяти лет Ветлицкая прожила в гостеприимной юной стране, здесь она растила свою дочь Ульяну, девочке уже 15 лет.

Как рассказывали журналистам знакомые певицы, сначала Наталья приобрела в Испании маленький скромный домик, а затем продала свою московскую недвижимость, что позволило купить хорошую виллу на самом побережье.

Дизайнер, риэлтор, строитель

В Испании Ветлицкая не пела. Здесь она занялась совсем иной деятельностью. Неожиданно Наталья открыла в себе риэлторский талант — впрочем, этим за границей занимаются многие эмигранты. Но артистка не просто показывает и продает дома — она их предварительно ремонтирует, что позволяет значительно повысить цену на недвижимость.

Кроме того, Наталья много времени отдает созданию музыки и стихов, занимается живописью.

Дочь травили русские дети в испанской школе

Дения – тихий курортный городок, который стал для нашей певицы практически второй родиной.

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Единственная неприятность, которая настигла здесь артистку, — травля дочери, которой девочка подверглась в школе. По словам Натальи, травили Ульяну русские дети.

Причем певица убеждена: они делали это по подсказке родителей, которым хорошо была известна фамилия Ветлицкой — видимо, свою роль сыграла зависть. Впрочем, певица сумела «разрулить» ситуацию, не пришлось даже менять школу.

Йога и духовные практики

Как сообщали СМИ, в Испании Ветлицкая зарабатывала довольно неплохо. При этом у нее оставалось достаточно свободного времени, чтобы заниматься йогой, осваивать духовные практики и медитации.

Наталья нередко посещает Индию, чтобы побывать на семинарах по йоге. Она – участница духовного движения, постоянно общается с гуру и следует его советам.

Дочь Ульяна: путешествия и рок-музыка

По словам Ветлицкой, она воспитывает свою дочь яркой и независимой личностью. Возможно, это тоже стало одной из причин травли в школе: известно ведь, что подростки не терпят, когда кто-то выделяется из толпы.

Девочка много путешествует вместе с мамой, увлекается рок-музыкой и вообще растет довольно свободолюбивой натурой. Видимо – в маму.

В Россию – на заработки?

Разумеется, мы не можем ничего утверждать наверняка, однако некоторые источники пишут о затруднительном материальном положении Ветлицкой, которое якобы и стало причиной ее попытки вернуть былую популярность на родине.

Рассказывают (со слов друзей певицы) о ее неоплаченных счетах, которые уже составляют довольно крупную сумму. Возможно, именно это и заставило певицу подписать долгосрочный контракт с музыкальной корпорацией PMI в Санкт-Петербурге — именно эта корпорация будет организовывать концерты Натальи в России.

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Впрочем, сама Наталья опровергает слухи о денежных затруднениях, иронически комментируя их на своей странице. Видимо, окончательную ясность по поводу причины своего возвращения певица внесет позднее.

Ведь теперь ей, хочешь не хочешь, придется отвечать на вопросы журналистов и давать интервью, хотя она и отказывалась это делать долгое время.

А как вы думаете — неужели Наталья Ветлицкая почувствовала ностальгию и решила вновь покорить российскую публику? Или дело все же в деньгах?