Анджелина в прошлом: Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней актрисой

Анджелина Джоли и Брэд Питт умели отличиться. Сначала они стали родителями шестерых детей, а когда расстались, то их бракоразводный процесс продлился целых два года. Теперь бывшие супруги даже не видятся. Звезда фильмов про Лару Крофт взяла на себя заботы о детях. Сейчас она находится на Канарских островах, где снимается в новом фильме, а свободное время уделят наследникам. А вот ее бывший муж, кажется, обзавелся новой возлюбленной.

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После расставания с Джоли актеру приписывали роман с профессором архитектуры Нери Оксман, а потом — с дизайнером Сэт Хари, но похоже, что ему понравилась девушка помоложе. Накануне звезду заметили на свидании. Художественную выставку в Лос-Анджелесе он посетил вместе с 30-летней актрисой Алией Шокат, которую можно увидеть в таких картинах, как «Задержка в развитии», «Руби Спаркс».

По словам очевидцев, Питт не выпускал руку спутницы и непрерывно с ней беседовал. Актер выглядел счастливым. А вот поклонники вспомнили, что ранее на бродвейском представлении Mike Birbiglia One-Man Show Брэд тоже был не один. Компанию ему тогда составила именно Алия. Также пара еще в сентябре посетила премьеру постановки A Play Is A Poem, а затем, по словам инсайдеров, они уехали вдвоем на одной машине.

Насколько серьезны отношения Брэда с девушкой, которая на 25 лет его младше, пока не известно. Стоит отметить, что Шокат пока не добилась оглушительного успеха в кинематографе, но при этом она обладает миловидной внешностью. Возможно, что актриса влюбилась в обаятельного Питта, но некоторые подозревают, что она может использовать его ради пиара и продвижения в карьере. В любом случае о свадьбе говорить пока рано.