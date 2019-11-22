А, может, инсценировка: звезды, смерть которых сопровождают легенды

Возможно, некоторые не в силах пережить утрату кумира. Вот тогда-то и появляются на свет странные слухи – о том, что любимец публики вовсе не умер, что его смерть – не более, чем искусная инсценировка.

Майкл Джексон – «Король умер – да здравствует король!»

Смерть Майкла Джексона летом 2009 года стала неожиданным ударом для его фанатов. О причинах смерти поп-короля не говорилось ничего вразумительного, одна экспертиза следовала за другой, врачи проводили многочисленные токсикологические исследования…

В результате безутешные поклонники предположили: Майкл попросту инсценировал свою смерть, а сам перебрался на какой-нибудь теплый остров и живет там в тишине, подальше от назойливых журналистов и неадекватных фанатов.

Элвис Пресли – причину смерти узнают через 50 лет

Еще один король – король рок-н-ролла Элвис Пресли — прожил всего 42 года. Его невеста рассказала следователям, что ночью он проснулся и направился в ванную, а когда она через некоторое время туда вошла – Элвис лежал на полу мертвым.

Это произошло в 1977 году. Сразу заговорили о передозировке запрещенных препаратов, потом – о сердечном приступе… Однако никаких официальных заключений так и не последовало. Согласно распоряжению отца Элвиса, причина смерти его сына будет обнародована только в 2027 году, через 50 лет после того, как певца не стало.

Вся эта загадочность вызвала слухи о том, что Элвис жив. В сети Facebook есть даже страница, на которой желающие могут представить доказательства этого. Кроме того, то и дело появляются лже-Элвисы.

Принцесса Диана – выжила и работает журналисткой

Разбившись в 1997 году, всенародная любимица принцесса Диана Уэльская обрела бессмертие: до сих пор многие ее поклонники убеждены в том, что эта гибель была то ли инсценировкой, то ли неудачным покушением.

Рассказывают, что Диана живет под вымышленным именем, работая в средствах массовой информации.

Мерлин Монро – клиника в Швейцарии

Как известно, главную блондинку ХХ века обнаружили бездыханной в ее особняке еще в 1962 году. Убийство, самоубийство, несчастный случай? Спорят до сих пор.

Множество загадок, которыми была окутана жизнь и смерть Мэрилин Монро, породили слухи о том, что ее смерть была инсценирована.

Вместо красавицы киноактрисы в особняке лежало тело похожей на нее женщины. А Мэрилин, крутившую романы сразу с двумя братьями Кеннеди, отправили в Швейцарию, в психиатрическую клинику, — то ли чтобы уберечь, то ли чтобы не мешала.

Курт Кобейн – выжил, несмотря на предсмертную записку

Кто в начале 90-х не знал и не любил группу Nirvana! Ее лидером был талантливый музыкант Курт Кобейн. В 1994-м он покончил с собой, оставив прощальную записку.

Но многочисленные поклонники так и не смирились с гибелью кумира. По их мнению, Кобейн просто скрылся, чтобы продолжать сочинять гениальную музыку в одиночестве, подальше от цивилизации. Красивая, но маловероятная версия…

А потом, как рассказывают, она и вовсе вышла замуж за швейцарца, и остаток жизни была счастлива. Звучит неправдоподобно? Зато как романтично…

Брюс Ли – противоречивые домыслы

Снимаясь в фильме «Башня смерти», отчаянный каскадер Брюс Ли погиб. Это произошло в 1973 году. Вскоре поползли слухи.

Брюс умер от передозировки запрещенных препаратов. Брюса убил другой мастер восточных единоборств. Брюс вообще не погиб, его смерть была инсценировкой, а на самом деле он прекрасно живет на роскошной вилле и готовится «воскреснуть» на радость всем фанатам.

Людям так трудно поверить в смерть кумиров! Именно поэтому они и придумывают красивые сказки.

А как вы думаете – есть ли во всех этих слухах хоть капля правдоподобности?