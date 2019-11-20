Портрет Путина, птица-тройка и тигрёнок: какие татуировки украшают тело Сергея Полунина

20 ноября – день рождения танцовщика, имя которого знают не только в России и на Украине, но и во всей Европе, - Сергея Полунина.

Его называют «хулиганом» и «ужасным дитя мирового балета». Его критикуют за неоднозначные высказывания («Мужик должен быть мужиком на сцене!»), а также за активную поддержку Владимира Путина. И все же Европа не в силах разлюбить этого гениального танцовщика.

На чем же основывается его репутация «плохого парня»? Он — особенный во всем. Его тело густо покрывают татуировки. Став в 19 лет солистом Лондонского Королевского балета (самым молодым в истории!), Полунин подружился с одним из местных гангстеров, который пристрастил его к спиртному и запрещенным препаратам, а также – к татуировкам.

Портрет Путина на груди

В прошлом году Сергей Полунин продемонстрировал журналистам очередную татуировку – на его груди красовался портрет Путина. Танцовщик набил его с одной целью – принять на себя часть негативной энергии, направленной на президента России.

Тогда же всемирно известный артист балета признался, что всегда хотел сменить украинское гражданство на российское. Несмотря на то, что он родился на Украине, Сергей, по его словам, всегда чувствовал себя русским. В ноябре 2018-го его мечта исполнилась: он получил российский паспорт.

На правой руке – двуглавый орел, на левой – трезубец

Еще в 2014 году Сергей набил на своей правой руке изображение российского двуглавого орла. На левой же руке он поместил тату украинского трезубца, и в интервью всегда подчеркивал, что, по его мнению, нашим странам надо держаться вместе.

«Прости, тигренок»

Вполне понятно, что при такой эмоциональности Сергей Полунин то и дело влюбляется. Каждую свою новую привязанность он выражает в новых татуировках. Например, одной из возлюбленных танцовщик посвятил надпись на спине: «Прости, тигренок», добавив полоски-шрамы, имитирующие следы когтей (или ногтей?).

Много писали в свое время о его романе с известной балериной Хелен Кроуфорд. Они встречались два года, все думали, что они поженятся. Однако Хелен однажды имела неосторожность вслух помечтать о совместных детишках. Сразу после этого она потеряла Сергея Полунина.

Еще одну балерину – Юлию Столярчук – видели с ним рядом на протяжении долгого времени, однако никаких подтверждений их романтических отношений не было.

«Наташа»

Зато татуировка «Наташа» на пальцах правой руки откровенно говорит о страстной привязанности танцовщика к Наталье Осиповой – солистке лондонского Королевского балета.

Этот роман стал громкой сенсацией в мире искусства, о нем не говорил только ленивый. Однако продлился он недолго – меньше года. По словам танцовщиков, их разлучила работа, — слишком мало времени оставалось на то, чтобы быть вдвоем.

Джокер, Коловрат и Птица-тройка

Кроме уже описанных татуировок, на животе Полунина изображено символическое колесо коловрата, на боку – волк, на плече – Джокер, а на виске – стилизованная птица-тройка.

Вообще же тело танцовщика украшает около 20 наколок различного содержания.

Сам артист утверждает, что татуировки для него – путь к свободе, своего рода мальчишеский протест против балетных строгостей и ограничений. Он вспоминает, что после первой его татуировки администрация театра была очень недовольна, всех артистов собрали и сказали: так делать нельзя! Но потом отношение к наколкам во всем мире изменилось, сегодня их набивает все большее количество людей – и молодых, и не очень.

А вы как думаете – помогают ли татуировки почувствовать себя свободным и можно ли считать их украшением?