Звездные истории

Опрос: верите ли вы в то, что Рудковская и Плющенко разведутся?

Продюсер Димы Билана сообщила о проблемах в их семье, а СМИ обвинили Евгения в измене. Есть версия, что на самом деле никаких проблем нет и звездная пара просто привлекает к себе внимание. Выясняем, во что из этого верят наши читатели.

Опрос: верите ли вы в то, что Рудковская и Плющенко разведутся?
Яна Рудковская и Евгений Плющенко со стороны кажутся идеальной парой. Фото

Некоторое время назад страна узнала шокирующую новость о взаимоотношениях одной из самых красивых пар нашего шоу-бизнеса — продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Оказывается, пара тоже переживала кризис в отношениях и даже подумывала о расставании. Новость подхватило и одно из СМИ, сообщив, что Плющенко уже два года живет на две семьи — у него якобы есть возлюбленная в Санкт-Петербурге и периодически он проводит время с ней.

Сам Плющенко эти слухи отрицает, его жена, в свою очередь, заявила, что сообщившее об измене издание просто мстит их семье за отказ на просьбу об интервью.

Что из этого правда, а что нет — никто не знает. Но теперь у многочисленных интернет-пользователей есть о чем посплетничать. Все пытаются угадать, разведутся ли Яна и Евгений. Или, может быть, их любимый сын, юный фигурист и гордость своих родителей Саша Плющенко, будет удерживать их от этого шага и поможет сохранить семью. А может быть, никакой проблемы не существует, супруги действительно любят друг друга и пытаются завести второго ребенка?

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, что думают по этому поводу читатели. Примите участие в нашем опросе и поделитесь своим мнением.

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Евгений ПлющенкоопросРудковская и ПлющенкоЯна Рудковская
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Опрос: верите ли вы в то, что Рудковская и Плющенко разведутся?
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