Звездные истории

Игорь Бобрин вспомнил, как не решался уйти от первой жены к Бестемьяновой

Как отметил фигурист, у него были долгие раздумья, как не причинить боль первой супруге.

Игорь Бобрин вспомнил, как не решался уйти от первой жены к Бестемьяновой
Бобрин ушел от первой супруги к Бестемьяновой/Кадр из программы "Судьба человека"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Именно к ней ушел чемпион Европы по фигурному катанию Игорь Бобрин от своей первой супруги. В студии был показан фрагмент из интервью Бобрина, где он объяснил, почему так поступил.

Наталья Бестемьянова. Фото
Бестемьянова увела Бобрина у первой жены/Кадр из программы «Судьба человека»

«Наташа мне сказала: «Игорь, может хватит нам уже как-то в друзьях ходить. И я понял, что да. Это были очень долгие раздумья о том, как более правдиво потерять первую семью. Я помню, что я открыл книжку и там лежала Наташина фотография, которую она мне подарила. В ситцевом платьице стоит девушка и я сказал, что это будет моя жена», — заявил Игорь Бобрин.

Как заметил фигурист, дальше он отключил слух и голову. «Там может быть мне что-то и говорилось, но я понял – если сделал этот шаг, то обратно не отступлюсь», — сказал Бобрин.

Сама Бестемьянова призналась, что ее мужу было непросто в тот момент. «Игорю было очень трудно. Он много лет провел с Наташей, первой женой. Но он так не хотел меня втягивать в эти проблемы. Я никогда об этом ничего не знала. Я ему благодарна за это. Я получила свое счастье. Мы сейчас дружим с его сыном Максимом. С Наташей мы не общаемся и мне кажется, что это нормально. Когда Игорь получил развод и вдруг мы начали ссориться. Я себя остановила и сказала: «Давай поженимся». И он сказал: «Давай». Это помогло нам больше никогда не ссориться», — сказала Наталья Бестемьянова.

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Игорь БобринНаталья БестемьяноваПрограмма "Судьба человека"
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Игорь Бобрин вспомнил, как не решался уйти от первой жены к Бестемьяновой
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