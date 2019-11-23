Актеры, которые сколотили целое состояние на своей сексуальности

Сейчас мы сделаем то, что ни одна женщина никогда не примет целиком и полностью: выложим список самых сексуальных актеров современности.

Список основан на востребованности этих мужчин, их успешности как актеров, величине их гонораров, ну, и, конечно, на присутствии во всяческих рейтингах сексуальных парней.

Дуэйн «Скала» Джонсон

Этот актер возглавил рейтинг журнала People в 2016 году. Да он вообще много чего возглавлял! Ему больше всех заплатили за первую главную роль, о чем не замедлили сделать запись в книге рекордов Гиннесса. 5,5 миллиона – такой была сумма вознаграждения за фильм «Царь скорпионов».

А в этом году Дуэйн еще и заработал больше всех денег в Голливуде. Сумма его заработка составила 89,4 миллиона долларов. Так что – завидный жених.

Хотя, какой из Джонсона жених? Уже никакой. 18 августа 2019 года его все же окольцевала Лорэн Хешиан. 9 лет женщина шла к этой цели, рожала детей и ждала. И дождалась. Гавайи, белый песок, романтика, «и только смерть разлучит нас».

Крис Хемсворт

Тот же People, первое место в рейтинге 2014 года. Наверное, всего более на слуху вселенная Marvel и роль Тора в ней. Но были еще «Хижина в лесу», «Люди в черном. Интернешнл» и другие. В прошлом году наколядовал Крис 76,4 миллиона долларов.

И снова нашлась резвая красотка, привязавшая к себе рокового красавца целым детским садом: у Криса и американской актрисы испанского происхождения Эльсы Патаки растет дочь Индия и близнецы Тристан и Саша.

Роберт Дауни-младший

Его любят не только женщины, Роберт для всех полов стал человеком-мемом. Его фигура с распахнутыми руками олицетворяет собой достижение цели и восхищение этим фактом. А факт в том, что Роберт Дауни-младший – великолепен. И доход у него ничего так: 66 миллионов.

Джуд Лоу

Этот красавчик всегда знал себе цену и вовсю пользовался своим обаянием. В англоязычных странах всегда можно было запутаться в именах. Да что рассказывать! У них Мишей могут звать девочку!

Так вот, Джуд Лоу могло быть именем как мальчика, так и девочки. Так что Джуда при поступлении на службу в лондонский Национальный театр молодежи, не разобравшись, записали жильцом в женское общежитие. Думаете, Джуд возмутился? Плохо вы знаете Джуда! Молчал как рыба, пока не поймали и не выгнали.

Про доход в этом году история скромно умалчивает – не вошел Джуд Лоу в десятку самых финансово завидных женихов. Но вот быть звездой рейтингов «самых-самых» — это его. Журнал «ELLE», известный ценитель мужской красоты и собиратель женских мнений, не единожды отмечал Джуда как владельца женских грез.

Бредли Купер

Хоть Бредли и красавчик, и заработал в этом году 57 миллионов, но мы с ним не разговариваем! Бросил нашу Иринку Шейк, сменял на Гагу крашену. Но народ повеселил. Это ему обязан появлением #гагачат.

Теперь всегда знаешь точно, где искать рецепт вкусных голубцов или где быстрее всего купят камаз картошки по сходной цене: нужно просто почитать комментарии под фотографиями Гаги того периода.

В 2011 году возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин по версии основателя этого звания, журнала «People». В этом году только вошел в ТОП-50 от женского портала «TopXstyle». Это тебе за Иринку, Купер!

Венсан Кассель

«Великолепный мерзавец» — это не только амплуа, очень убедительного актера, но и кредо жизни. Ну, вот как можно было променять красивейшую женщину всех времен и народов на кого-то еще? Монику Белуччи самые злобные завистницы признавали идеалом, а Венсан взял, да и разрушил все, пару лет назад уйдя к молоденькой модели Тине Кунаки.

Моника сохранила лицо, не устраивая скандалов. Да и к чему? На ее фоне любая Тина будет казаться простушкой. Но Венсан, кажется, счастлив, взяв Тину в жены.

Бен Аффлек

Этот симпатяга с его постоянным выражением лица «ах, девочки, как я устал от вашего внимания!» никогда, наверное, не выпадет из рейтингов самых сексуальных мужчин.

Немногие потратили столько сил, чтобы прорваться во все эти рейтинги. Бена Голливуд в свое время вроде бы как и не видел. Пустое место. А парнишка, между тем, с детства плечом к плечу с другом Мэттом Дэймоном рвался к славе.

Его не просто игнорировали. Его работы не воспринимали всерьез, давали роли в массовке «да-да, сейчас, вот! В девятом ряду с тыквой на голове!». Написанную им вместе с Деймоном работу преподаватель назвал чушью. Но перень не сдавался и, в конце концов, «чушь» стала сценарием к фильму «Умница Уилл Хантинг», а по Бену вздыхает куча женщин.

Уилл Смит

Пятьдесят один. Пятьдесят один год. Если кто-то сможет сказать это, посмотрев в нестареющее лицо актера – он сильно удивит окружающих. Время не особо властно над Уиллом, только седины в бороде прибавилось. Но если побрить…

Перечислять награды этого любимца женщин не будем. Долго, да и неинтересно непрофессионалам. Упомянем только двух Оскаров и первую строчку в денежном рейтинге журнала для толстосумов Forbes: в 2008 году он заработал больше всех актеров. На его счету оказались 80 миллионов. В этом году все скромнее – всего 35 миллионов. Ну, так и прыть уже не та.

Идрис Эльба

В прошлом году список самых сексуальных мужчин по версии журнала People возглавил Идрис Эльба – известный по трилогии «Тор», где он сыграл Хеймдалля. Но не только одна эта трилогия сделала этого харизматичного актера известным и желанным. «Рок-н-ролльщик», «Прометей», «Форсаж: Хоббс и Шоу» — везде он великолепен.

Кстати, сердце Эльбы свободно. Но кто сможет его завоевать, если он расстался с сомалийской королевой красоты? Эх, жениться, так на королеве, воровать – так миллион. Ну, миллионы пока капают в копилочку актера, а пока это происходит, он вполне себе еще может пользоваться благосклонностью королев.

Джон Ледженд

И, наконец, перейдем к персоне, которую объявили самым сексуальным мужчиной 2019 года. Кто это? Покажите нам то жюри! Где в списке Джонни Депп? Где Бред Питт и Дэниэл наш Крейг? Куда дели Али Эрсана Дуру и Костаса Мартакиса? Ну, ладно: последнего красавчика даже мы не знаем! Но сам факт!

Даже Крисси Тайген похихикала над очередным званием мужа – она ведь единственная, кто видит его с утра без вот этого всего. «Я очень жду, когда люди начнут сходить с ума из-за того, что Джон получил звание самого сексуального мужчины в мире», — написала Крисси на своей страничке в Twitter. Мудрая женщина. Все понимает.

Но как бы там ни было, Джоны разные нужны, Джоны всякие важны. И в Международный день мужчин мы поздравляем всех, кто не женщины, и желаем отлично провести время в этот ваш праздник.

Девочки… Только не носки и не крем для бритья! Два крема за год – некомильфо! И разбавьте список своими любимчиками, упомянув о них в комментариях.