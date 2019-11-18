Звездные истории

Четвертый брак стал счастливым: как Симонов женился на своей «дочери»

По словам актера, ничего не предвещало, что у них случится роман и дело завершится свадьбой.

Четвертый брак стал счастливым: как Симонов женился на своей «дочери»
Симонов рассказал о четвертой жене/http://globallookpress.com/

Актер Владимир Симонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей четвертой жене Яне Соболевской. Именно эта популярная актриса является его супругой, и пара счастлива вместе. У них есть  дочь.

Яна Соболевская. Фото
Соболевская стала четвертой женой Симонова/Кадр из программы «Судьба человека»

«Мы познакомились в театре. Она играла мою дочь, а я играл ее отца. Я ничего не подозревал, что случится в недалеком будущем в моей судьбе. Ничего не предвещало романа в моей жизни. Я уже в какой-то мере смирился, что буду один. Сын у меня тогда еще был совсем маленький. Требовал много времени и внимания. Но, как говорят, человек предполагает, а бог располагает», — заявил актер.

Любопытно, что дочь у актера родилась, когда ему было уже больше шестидесяти лет. Сейчас ему, напомним, уже 62 года.

Добавим, что всего у Владимира Симонова четыре ребенка от разных жен. Дочь от первой супруги, сыновья — от второй и третьей.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир СимоновПрограмма "Судьба человека"Яна Соболевская
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Четвертый брак стал счастливым: как Симонов женился на своей «дочери»
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