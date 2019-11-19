«Не читала, что Варлей там написала!»: как Гребешкова отстаивала честь умершего Гайдая

19 ноября 1993 года – день, когда не стало Леонида Гайдая, режиссера, подарившего нам десятки замечательных комедий, ставших легендарными.

Как сегодня, спустя 26 лет после смерти режиссера, живет его вдова – муза Гайдая, верная помощница, актриса Нина Гребешкова?

Большой и маленькая

Рядом они смотрелись немного забавно – длинный, худой, чуть сутулый Гайдай и миниатюрная, аккуратная, с прямой спиной и строгим взглядом, Гребешкова. Говорят, она впервые обратила на него внимание, будучи студенткой ВГИКа. Даже не на него, а на его несвежую рубашку, — сделала замечание.

А Гайдай – то ли от неожиданности и смущения, то ли, наконец, решившись, — в ответ предложил ей выйти за него замуж. Маленькая девушка решительно сказала: «Это будет смешно – слишком большая разница в росте!». Но замуж за нескладного рассеянного режиссера все-таки вышла.

Гайдай не хотел детей

Они всегда были очень разными – и не только в росте дело. Нина любила находиться среди людей, была общительной, а Гайдай предпочитал одиночество и тишину. Он прошел войну, имел ранение и страдал язвой желудка. И юная Нина взяла на себя заботу о его здоровье и правильном питании.

Как признавалась в интервью Гребешкова, она сразу разглядела в близоруком сутулом Гайдае будущего гения. И приготовилась во всем его поддерживать. Только к одному она не была готова: к тому, что муж не захочет иметь детей.

Однако, когда в молодой семье родилась дочь Оксана, Леонид Иович очень обрадовался. Он буквально души не чаял в дочке, и все же предупредил жену – больше детей у них не будет. И Нина смирилась, хоть и мечтала когда-то о большой семье. В конце концов, сам Гайдай всю жизнь оставался для нее большим ребенком, который пропал бы без ее заботы и любви.

Любовь одна на всю жизнь

Они прожили в любви и согласии 40 лет. Когда Гайдая не стало, Нина Павловна осталась одна, но всегда говорила – муж для нее по-прежнему жив, просто вышел куда-то ненадолго… Больше актриса так и не вышла замуж. Дочь Оксана не захотела связывать свою жизнь с кинематографом – стала экономистом, эту же профессию выбрала и ее дочь Ольга.

В этом месяце Нине Павловне Гребешковой исполняется 89 лет. Несмотря на солидный возраст, она сохранила оптимизм и бодрость, и даже иногда снимается в эпизодических ролях.

Например, в 2016 году зрители могли видеть ее в роли одной из пассажирок самолета в фильме-катастрофе Николая Лебедева «Экипаж».

И все же большую часть времени актриса предпочитает проводить на своей даче, за городом. После смерти Леонида Гайдая какие-то неизвестные подожгли дачу режиссера, дом сгорел. Но вдову гениального режиссера не оставили наедине с несчастьем: друзья и поклонники помогли заново отстроить дом на приусадебном участке. И теперь Нина Гребешкова с удовольствием занимается там садоводством.

«Идеальный ремонт» подарил беседку

Если прежде загородный домик на участке Нины Гребешковой годился только для летнего проживания, то после вмешательства программы «Капитальный ремонт» строение преобразилось, — теперь это добротный теплый дом, в котором можно жить круглый год.

Кроме того, ландшафтные дизайнеры из «Капитального ремонта» построили на участке Нины Павловны симпатичную беседку, чтобы актрисе было уютнее отдыхать в свободное время.

«Я не читала, что она там написала!»

Не так давно Нине Гребешковой пришлось отстаивать честь своего умершего мужа. В своей автобиографии актриса Наталья Варлей, снимавшаяся у Гайдая в «Кавказской пленнице», написала о том, что режиссер якобы ее домогался во время съемок.

Когда с вопросами обратились к Нине Павловне, она отреагировала решительно: заявила, что она не читала и не собирается читать книгу Варлей и ей неинтересно, о чем там написано, а за комментариями посоветовала обращаться к давно ушедшему Гайдаю.

В этот день, 19 ноября, мы все вспомним замечательные фильмы Леонида Гайдая, ушедшего от нас так рано, — ему было всего 70 лет.

И, конечно, пожелаем здоровья и бодрости его Музе, женщине, которая оберегала гения от бытовых мелочей, позволив творить, создавать комедии, которые давно стали для нас любимыми.