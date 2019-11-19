Звездные истории

«Не читала, что Варлей там написала!»: как Гребешкова отстаивала честь умершего Гайдая

19 ноября 1993 года – день, когда не стало Леонида Гайдая, режиссера, подарившего нам десятки замечательных комедий, ставших легендарными.

«Не читала, что Варлей там написала!»: как Гребешкова отстаивала честь умершего Гайдая
Актриса Нина Гребешкова. Фото: КП/Стрижнова Людмила

Как сегодня, спустя 26 лет после смерти режиссера, живет его вдова – муза Гайдая, верная помощница, актриса Нина Гребешкова?

Большой и маленькая

Нина Гребешкова в роли медсестры. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г.
Нина Гребешкова в роли медсестры. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г.

Рядом они смотрелись немного забавно – длинный, худой, чуть сутулый Гайдай и миниатюрная, аккуратная, с прямой спиной и строгим взглядом, Гребешкова. Говорят, она впервые обратила на него внимание, будучи студенткой ВГИКа. Даже не на него, а на его несвежую рубашку, — сделала замечание.

А Гайдай – то ли от неожиданности и смущения, то ли, наконец, решившись, — в ответ предложил ей выйти за него замуж. Маленькая девушка решительно сказала: «Это будет смешно – слишком большая разница в росте!». Но замуж за нескладного рассеянного режиссера все-таки вышла.

Гайдай не хотел детей 

Карен Шахназаров, Нина Гребешкова с дочерью Оксаной. Фото
Карен Шахназаров, Нина Гребешкова с дочерью Оксаной. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Они всегда были очень разными – и не только в росте дело. Нина любила находиться среди людей, была общительной, а Гайдай предпочитал одиночество и тишину. Он прошел войну, имел ранение и страдал язвой желудка. И юная Нина взяла на себя заботу о его здоровье и правильном питании.

Как признавалась в интервью Гребешкова, она сразу разглядела в близоруком сутулом Гайдае будущего гения. И приготовилась во всем его поддерживать. Только к одному она не была готова: к тому, что муж не захочет иметь детей.

Однако, когда в молодой семье родилась дочь Оксана, Леонид Иович очень обрадовался. Он буквально души не чаял в дочке, и все же предупредил жену – больше детей у них не будет. И Нина смирилась, хоть и мечтала когда-то о большой семье. В конце концов, сам Гайдай всю жизнь оставался для нее большим ребенком, который пропал бы без ее заботы и любви.

Любовь одна на всю жизнь 

Нина Гребешкова. Фото
Нина Гребешкова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Они прожили в любви и согласии 40 лет. Когда Гайдая не стало, Нина Павловна осталась одна, но всегда говорила – муж для нее по-прежнему жив, просто вышел куда-то ненадолго… Больше актриса так и не вышла замуж. Дочь Оксана не захотела связывать свою жизнь с кинематографом – стала экономистом, эту же профессию выбрала и ее дочь Ольга.

В этом месяце Нине Павловне Гребешковой исполняется 89 лет. Несмотря на солидный возраст, она сохранила оптимизм и бодрость, и даже иногда снимается в эпизодических ролях.

Например, в 2016 году зрители могли видеть ее в роли одной из пассажирок самолета в фильме-катастрофе Николая Лебедева «Экипаж».

И все же большую часть времени актриса предпочитает проводить на своей даче, за городом. После смерти Леонида Гайдая какие-то неизвестные подожгли дачу режиссера, дом сгорел. Но вдову гениального режиссера не оставили наедине с несчастьем: друзья и поклонники помогли заново отстроить дом на приусадебном участке. И теперь Нина Гребешкова с удовольствием занимается там садоводством.

«Идеальный ремонт» подарил беседку 

Кадр из фильма «Экипаж», 2016 г.
Кадр из фильма «Экипаж», 2016 г.

Если прежде загородный домик на участке Нины Гребешковой годился только для летнего проживания, то после вмешательства программы «Капитальный ремонт» строение преобразилось, — теперь это добротный теплый дом, в котором можно жить круглый год.

Кроме того, ландшафтные дизайнеры из «Капитального ремонта» построили на участке Нины Павловны симпатичную беседку, чтобы актрисе было уютнее отдыхать в свободное время.

«Я не читала, что она там написала!» 

Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г.
Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г.

Не так давно Нине Гребешковой пришлось отстаивать честь своего умершего мужа. В своей автобиографии актриса Наталья Варлей, снимавшаяся у Гайдая в «Кавказской пленнице», написала о том, что режиссер якобы ее домогался во время съемок.

Когда с вопросами обратились к Нине Павловне, она отреагировала решительно: заявила, что она не читала и не собирается читать книгу Варлей и ей неинтересно, о чем там написано, а за комментариями посоветовала обращаться к давно ушедшему Гайдаю.

Леонид Гайдай. Фото
Леонид Гайдай у себя дома. Фото: КП/Веленгурин Владимир

В этот день, 19 ноября, мы все вспомним замечательные фильмы Леонида Гайдая, ушедшего от нас так рано, — ему было всего 70 лет.

И, конечно, пожелаем здоровья и бодрости его Музе, женщине, которая оберегала гения от бытовых мелочей, позволив творить, создавать комедии, которые давно стали для нас любимыми.

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Тэги:

Леонид ГайдайНаталья ВарлейНиколай ЛебедевНина Гребешковафильм «Бриллиантовая рука»
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