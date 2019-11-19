«Проработав 40 лет, я почувствовал себя знаменитым»: Джим Картер – про фильм «Аббатство Даунтон»

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro известный британский актер рассказал о съемках продолжения сериала в «полном метре» и о том, как он узнал, что его жене тоже досталась роль.

На счету ветерана сцены, кино и телевидения Джима Картера – множество блестящих ролей. Он снимался в фильмах «Безумие короля Георга», «Ричард III», «Черный красавец» и «Влюбленный Шекспир». Он снялся и в недавно вышедшей на экраны детективной драме «Хороший лжец» с Хелен Миррен и Иэном Маккелленом. Но, без сомнения, самая известная его роль – это мистер Карсон, дворецкий из «Аббатства Даунтон».

Уже 21 ноября 2019 года на экраны российских кинотеатров выйдет полнометражный фильм «Аббатство Даунтон». И в нем Джим Картер, заслуживший четыре подряд номинации на «Эмми» за свою работу в этом проекте, вновь предстанет перед нами в роли верного слуги.

Согласно сценарию создателя шоу Джулиана Феллоуза и режиссера Майкла Энглера, в продолжении уже знакомой истории мистер Карсон возвращается в Даунтон, чтобы помочь с предстоящим визитом короля Георга V и королевы Марии.

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Джим Картер рассказал о воссоединении cо съемочной группой «Аббатства Даунтон», о чувствах по поводу появления в актерском составе его любимой жены Имелды Стонтон (она играла Долорес Амбридж в «Гарри Поттере»), и о том, что значит этот проект для него и его карьеры.

«Если бы Карсона не вернули в Аббатство, я бы огорчился»

— Идея фильма «Аббатство Даунтон» уже давно витала в воздухе. Когда вы в первый раз услышали об этом, вы сразу подумали, что это хорошая идея?

— Я думаю, что идея витала всегда. При этом вряд ли мы могли представить, что это действительно случится. Но дело было в том, что давление и интерес со стороны журналистов и поклонников сериала никогда не ослабевали. Каждый раз, когда мы давали интервью, даже если речь шла о чем-то другом, всегда звучал вопрос: «Будет ли фильм «Аббатство Даунтон»? Или каждый раз, когда мы встречали кого-нибудь на улице, мы слышали тот же вопрос. Так было всегда.

И после этого, я имею в виду, продюсеры и Джулиан Феллоуз, очевидно, решили снять фильм. Просто казалось, что было такое желание. И ты думаешь: если желание есть и оно истинное, и если Джулиан может написать для всех нас сценарий, с историями для каждого, то почему бы и нет? Было бы невежливым не сделать этого!

Когда сериал закончился, я думаю, мы были готовы к тому, к его окончанию. Иначе существовала опасность начать злоупотреблять гостеприимством. Мы закончили, пока люди еще наслаждались шоу. И до сих пор сериал остается популярным. Но потом, как я уже сказал, интерес остался.

— О чем вы думали, читая сценарий?

— Ну, я подумал: «Сценарист справился!». Он должен держаться прежнего курса, не так ли? И как добиться этого, но сделать это необычно? Вы же не можете просто сказать: «О, суфле миссис Патмор еще не поднялось! О Боже, какой кошмар!».

— Вашего героя, Карсона, вывели из полу-отставки, как вы к этому отнеслись?

— Я бы огорчился, если бы они этого не сделали! Если бы меня отправили на огород! А ведь такое могло случиться. Но во время съемок, когда я возвращался в дом, я думал: «Это будет отличная сцена». Мне казалось, что это должно сработать. И мне это нравилось. А еще мне очень нравится, что мы с миссис Хьюз заканчиваем фильм, закрывая двери и уходя в вечер со словами «Даунтон всегда будет здесь». Я думаю, что люди хотели видеть меня снова в деле, потому что Карсон — одно из воплощений Даунтона в некотором смысле.

— Он не настолько значим, как некоторые другие сотрудники, когда речь заходит о сюжетной линии узурпации королевского двора, не так ли? Это ведь очень типично для него?

— Он традиционалист и ярый сторонник монархии, и я думаю, что он боялся бы, что мы не можем сделать ничего, что показалось бы нелояльным. Он не революционер. Так что он очень нервничает. Для того, чтобы разжечь революцию, нужна Анна, женщина.

Но потом, конечно, все его мечты сбылись, и он действительно начинает служить королю. Я думаю, это было в первой серии, там, где рождественский подарок… Лорд Грэнтэм дал мне книгу «Королевские семьи Европы» или что-то в этом роде. Для такого роялиста, как Карсон, это идеально!

«Ты надеваешь этот костюм и сразу же возвращаешься в своего героя»

— Как вы себя чувствовали, возвращаясь к роли?

— Мне было очень комфортно. Ты надеваешь костюм. А я и кое-кто из слуг, вероятно, были в тех же костюмах, что и в сериале. И вот ты надеваешь этот костюм и сразу же возвращаешься в своего героя. Всё было таким знакомым. Костюм диктует, как тебе стоять, как вести себя. Он не дает тебе расслабиться и быть небрежным в этом обмундировании. Он диктует тебе, как действовать. Так что это сразу было знакомо.

— Каково было снова собраться вместе?

— Ну, во-первых, добавились новые актеры: Имелда (Стонтон — Прим. ред.), Таппенс (Миддлтон), Джеральдин (Джеймс) и Саймон (Джонс), король и королева. Это дает новую энергию. Но я видел личностей, я имею в виду, меня, миссис Патмор, миссис Хьюз и горничную Дейзи, мы встречались за ужином и все такое.

На самом деле, в фильме мы были более разделены, чем в сериале. В телесериале я был единственным, кто ходил между этажами. Так что я был во всех частях. Но я не думаю, что в фильме миссис Патмор, Дейзи и остальной персонал нижнего этажа часто встречается с персонажами с верхнего этажа. Мы видели их, когда королевский отряд вышел на плац в отдалении, но совместных сцен у них не было. Так что в каком-то смысле мы были более разделены в фильме, чем в телесериале.

— Были ли другие различия между сериалом и последующим полнометражным фильмом, которые вы заметили?

— Многое было знакомо. И многие в команде остались на своих местах: художник по костюмам, визажисты, многие люди людей. Но на самом деле была разница в масштабе, потому что для кино всё было очень раздуто. Итак, там была деревня, но потом, когда миссис Патмор отправилась за покупками, в местном городке ходят трамваи, и там гораздо больше шума и суеты, чем мы привыкли видеть. И еще парад — там была прекрасная сцена c лошадьми, входящими в деревню, с солнцем позади них.

— Как вы думаете, на этот раз подобным сценам уделялось больше времени?

— Да, чуть больше времени. Сценам диалогов, на самом деле, большего количества времени не требовалось, потому что они были и без того хороши. Но большие сцены… На бал было потрачено больше времени. На сцену парада тоже больше времени. Но диалоговые сцены вернулись в студию, и это было очень знакомо нам с Майклом, который также руководил некоторыми сериалами. Так что все эти отношения уже были установлены.

— Важно ли было иметь такого режиссера, как Майкл Энглер, который хорошо знаком с миром Даунтона?

— Это забавный опыт для режиссера, я думаю, отчасти потому, что на телевидении писатель — король. А в фильмах режиссер — король. Мы легко можем назвать шестерых телевизионных сценаристов — Салли Уэйнрайт, Джимми Макговерна, Линду Ла Плант, Денниса Поттера, но не назовем ни одного телевизионного режиссера. И наоборот, в кино можно назвать сотню режиссеров, но мало кто знает имя хоть одного сценариста. Перед Майклом стояла деликатная задача быть телевизионным режиссером на большом экране, но он великолепно взаимодействовал со всеми: съемочной группой, актерами, всеми.

«Мэгги Смит — профессионал высочайшего уровня»

— А каково это — работать с Мэгги Смит?

— Я думаю, что нашей единственной совместной сценой была сцена прибытия короля, когда она сделала реверанс, и он сказал: «Могу я помочь вам подняться?» и она ответила: «Ну кто-то же должен!» Значит, она была единственной.

Джулиан пишет блестящие строки, но она каждый раз их улучшает. Он очень хорошо пишет для нее, и она выполняет свою задачу. На сегодняшний день мы с Мэгги работали вместе четыре или пять раз в разных проектах, таких как «Частное торжество», «Ричард III» и другие. Она – профессионал высочайшего уровня.

— Ваша жена, Имелда Стонтон, тоже вошла в список исполнителей главных ролей. Должно быть, вас это порадовало?

— Ммм. Я помню, что в тот момент был дома. Я сидел в своем кабинете, а она вошла и сказала: «Мне предложили роль в фильме». Я ответил: «О, да, что-нибудь хорошее?» Она: «Да, я думаю, что это вполне неплохой фильм… Он называется «Аббатство Даунтон».

Спокойствие! Я к тому времени уже знал, что возвращаюсь, и не думал, что Имелда получит роль, как многие аристократы. Так что я не сказал: «Послушай, любовь моя, тут есть кое-что отличное для тебя».

Я смотрел сценарий. А она вошла и сказала: «Они попросили меня сыграть Леди Мод». А потом, конечно, мы его посмотрели и сказали: «Ах, наши персонажи ни разу не встречаются. У нас нет ни одной совместной сцены». Но да, я вижу ее за обеденным столом!

— Ее персонаж довольно важен для истории. А что вы подумали, когда прочитали всю эту сюжетную линию?

— Мне сюжет показался интересным. Я имею в виду линию леди Эдит. У нее был внебрачный ребенок, и я думаю, что подобное случалось очень часто, что дети были спрятаны, и ребенок леди Эдит, Мэриголд и персонаж Таппенс, Люси, я думаю, что им повезло. Члены моей семьи в прошлом имели детей и просто отдавали их в детский дом, что, я думаю, могло происходить очень часто.

Джулиан хорошо пишет для женщин, и, очевидно, считает важной эту особенность женщин в линии наследования. Но видеть, как Имелда и Мэгги играют это вместе. В любом случае Имелда — блестящая актриса. И она, и Мэгги работали вместе в прошлом, так что им легко это давалось.

— Чувствуете ли вы, что многие сюжеты найдут отклик в душах современных зрителей?

— Эти сюжетные линии находят отклик, независимо от того, в какой период появляются на экранах, потому что речь идет о семьях, отношениях, человеческих желаниях и человеческой слабости. Они резонируют всюду, независимо от контекста, в который вы их помещаете.

— Какое значение «Аббатство Даунтон» занимает в вашей карьере?

— Ну, в молодости я бы не стал заниматься «Даунтоном». Потому что мне никогда не хотелось ничего повторять. Я всегда хотел двигаться дальше. Поскольку это был постоянный персонаж, я думаю, что я бы немного боялся оказаться в ловушке, потому что я очень узнаваем. И я никогда не хотел работать в офисе, вернуться к тому же, откуда начинал. Я всегда хотел двигаться дальше, двигаться дальше, двигаться дальше. Таким образом, самое большее, что я сделал в прошлом, было, возможно, шесть или восемь эпизодов «Крэнфорда», и, возможно, «Поющий детектив». Так что я никогда этого не делал.

Мне было, наверное, около 60 лет, когда на горизонте возник «Даунтон». И я подумал: «А ведь правда, я бы очень хотел это сделать». Я читал сценарий и думал: «Мне это нравится. Я знаю, как играть этого героя». И я бы расстроился, достанься эта роль кому-то другому. У меня есть всё необходимое, чтобы играть Карсона.

И на самом деле, мне это очень подходило – работать над сериалом в течение шести месяцев, а остальные шесть месяцев тратить на себя. В этом отношении меня всё вполне устраивало. И тогда, конечно, никто не ожидал такого успеха. Это вышло неожиданно. Проработав сорок лет, я вдруг почувствовал себя знаменитым. До этого меня с трудом узнавали: ты тот парень в бронежилете, я видел тебя по телевизору? И вдруг я становлюсь знаменитым, узнаваемым и способным на многое. Так что тебе приходится с этим мириться.

«Поездка в Америку — всегда безумие»

— Когда вы поехали в Америку, не было ли это безумием?

Это был безумием, и когда сейчас люди туда едут – это тоже безумие. Люди, могут быть слишком почтительными и приходится внезапно привыкать к тому, что тебя узнают на улицах. И вы это принимаете. Теперь, после выхода фильма, нам следует быть осторожными, выбирая место для отпуска!

— Как, по вашему мнению, его примут в Америке, обладающей своим огромным рынком?

Я думаю, что у фильма есть все, что поклонники захотят. Думаю, это удовлетворит поклонников сериала. Но если кто-то будет смотреть фильм, не посмотрев сериал, я не знаю, как они это воспримут. Не могу себе этого представить. Но поклонники, а их достаточно, по моему мнению, будут удовлетворены и очень довольны.

— А как насчет второго фильма? Может ли такое случиться?

Если этот хорошо пойдет и соберет кассу, то появится и такое желание. И я уверен, что люди уже стучали по пишущей машинке Джулиана, уговаривая написать следующий сценарий.

— Джулиан не присутствовал на съемочной площадке, верно?

С первой серии на съемках его не было. Лиз Трубридж, одна из продюсеров, всегда находилась там. Она наблюдает за каждым кадром, она — его глаза и уши, хранительница сценария, и именно к ней мы приходим и говорим: «Ну, как насчет этого?» Если у нас возникнут какие-то вопросы, мы с ней договоримся. И она сразу же позвонит, если возникнут какие-то вопросы, требующие разъяснений. Так что это всегда тщательно контролируется, но без его (Джулиана Феллоуза – Прим. ред.) необходимости быть там. Он всё суетится из-за своих запятых!

А вы смотрели сериал «Аббатство Даунтон» и пойдете ли в кино на новый полнометражный фильм?