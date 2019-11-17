Звездные истории

Промах по-королевски: как лакей «уронил» Елизавету II на рождественском ужине

Слуга неверно истолковал сигнал королевы и в результате Ее Величество очутилась на полу.

Промах по-королевски: как лакей «уронил» Елизавету II на рождественском ужине
Слуга поставил королеву в неловкое положение. Фото: Global Look Press

Королевский автор Томас Блейки в своей книге «Кое-что есть сказать королеве» описал неловкую ситуацию, в которую угодила Елизавета II из-за нерадивого лакея. Дело происходило в Сандрингемском дворце в Рождество.

Блейки описал, как во время праздничного ужина королева оказалась на полу, приземлившись прямо на «пятую точку».

«Однажды во время рождественского ужина младший лакей подумал, что королева намерена встать из-за стола и поэтому отодвинул от нее стул», — пишет эксперт.

«К несчастью, она это делать не собиралась, села обратно и оказалась на полу, упав прямо на «пятую точку», — рассказал он.

К счастью для слуги, королева нашла этот момент довольно забавным.

«Удивленная, но целая и невредимая, королева вскоре уже вовсю продолжила веселить свою семью», — добавил Томас.

Каждый год все родня Елизаветы II собирается в поместье Сандрингем на Рождество. На прошлой неделе принц Гарри и Меган заявили, что в этом году не присоединяться ко всем остальным.

Чета проведет зимние праздники в США с матерью герцогини Сассекской Дорией Рэгланд, пишет Express.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIкурьезкурьезный случайкурьезыПрислугаРождество
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Промах по-королевски: как лакей «уронил» Елизавету II на рождественском ужине
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