Звезды рассуждают, насколько опасно за рулем пользоваться гаджетами 

Ирина Пудова , ведущая П ервого канала:

«Не понимаю тех, кто выключает руки из процесса управления»

1.Как вы относитесь к водителям, болтающим по телефону за рулем? Сами так делаете?

— Моя машина - это офис на колесах, я в ней слушаю книги, музыку и, конечно, веду переговоры. Так что я всегда с пониманием смотрю на чудаков, которые поют за рулем или с кем-то неведомым спорят - значит, они просто на громкой связи. Но я не понимаю людей, которые выключают из процесса управления авто правую или левую руку, чтобы подержать телефонную трубку.

2.Позволяете себе, стоя в пробке, ответить на СМС или проверить лентусоцсетей?

— Да, и это не круто. Табу на телефон включается, если в моей машине есть пассажиры. И уж тем более, если со мной дети.

3.Раздражает, когда другие это делают и тормозят движение?

— Это я в такие моменты всех раздражаю. (Смеется).)

4.В некоторых странах вообще запрещено пользоваться телефоном во время вождения авто. Как вы считаете, это обоснованно?

— Наверное, в этом есть смысл. Наши дорожные правила начинают эффективно работать, когда за их неисполнение вводится штраф, вот тогда мы делаем выводы. Недавно в жесткой пробке рядом оказалась машина ДПС. Патрульные с неодобрением на меня воззрились, когда я начала просматривать сообщения, — телефон стоит на подставке посреди торпедо. Но, надо отдать им должное, они в отличие от нервных соучастников движения не стали мне бибикать - опустили стекло и вежливо попросили проверять сообщения во время остановки транспортного средства. В целом я редко смотрю непосредственно в сам телефон, чаще слушаю сообщения или говорю по телефону. Я аккуратный водитель, ремень всегда пристегнут, а дети сидят в соответствующих росту автокреслах.

Диана Арбенина , певица: « Только наушник или громкая связь »

1.Как вы относитесь к водителям, болтающим по телефону за рулем? Сами так делаете?

— Я разговариваю по телефону за рулем. Но у меня для этого есть громкая связь, и она не мешает мне управлять автомобилем. Очень часто вижу людей, которые говорят непосредственно в телефон, держа его левым плечом. Это, конечно же, опасно, и я бы посоветовала все-таки либо включать наушник (а это можно сделать в любой машине), либо использовать громкую связь.

2.Позволяете себе, стоя в пробке, ответить на СМС или проверить лентусоцсетей?

— Врать я не буду, пробки чудовищные, поэтому можно сделать все: не только ответить на СМС и проверить ленту, но, мне кажется, написать еще одну главу «Войны и мира». Поэтому, да, в пробках я успеваю ответить на СМС, и тем людям, что сейчас погрозят мне пальчиком, я отвечу: «Ребята, вы делаете то же самое, уверена!» Потому что минимум 60 процентов времени водители проводят в пробках.

3.Раздражает, когда другие это делают и тормозят движение?

— Меня очень раздражает, когда женщины за рулем красятся. Вот это всегда тормозит движение. Не раз попадала в ситуации, когда останавливалась параллельно с машиной, в которой девушка, смотря в зеркало заднего вида, например, красила губы. Понятно, что качество вождения от этого портится.

4.В некоторых странах вообще запрещено пользоваться телефоном во время вождения авто. Как вы считаете, это обоснованно?

— Конечно, ведь телефон объективно провоцирует огромное количество аварий. Но я не знаю, как запретить людям пользоваться телефоном. Он настолько нас закабалил, что отказаться от него не может вообще никто, мне кажется. Единственное, как это можно регулировать - включать наушник либо громкую связь.

Инна Маликова, певица: « Иногда очень сильно себя ругаю »

1.Как вы относитесь к водителям, болтающим по телефону за рулем? Сами так делаете?

— Говорить по телефону - это все же лучше, чем писать СМС. Я имею в виду разговоры по громкой связи, ведь тогда ты не отвлекаешься и смотришь вперед, на дорогу. По моему личному опыту, переписка на телефоне отвлекает больше всего.

2.Позволяете себе, стоя в пробке, ответить на СМС или проверить лентусоцсетей?

— Иногда позволяю и очень сильно себя за это ругаю. Замечала как-то за собой: уже зеленый свет зажегся, а ты еще дочитываешь что-то с экрана. Теперь взяла за привычку класть телефон в бардачок, когда сажусь в машину. Или хотя бы на соседнее пассажирское сиденье. Если мне звонят, могу ответить, используя дисплей машины. А вот сама не звоню. В машине теперь предпочитаю слушать любимые радиостанции или лекции.

3.Раздражает, когда другие это делают и тормозят движение?

— Нет, я вообще стараюсь не раздражаться за рулем.

4.В некоторых странах вообще запрещено пользоваться телефоном во время вождения авто. Как вы считаете, это обоснованно?

— Да, это была бы правильная мера, потому что это действительно опасно. Мы вроде бы все взрослые люди и сами контролируем процесс, но из-за нас могут пострадать другие. Я за то, чтобы за рулем вообще прекратить пользоваться телефоном, держа его в руках. Максимум - общение по громкой связи.

Садясь за руль, мы берем на себя огромную ответственность и за свою жизнь, и за жизнь других людей. Чем старше ты становишься, тем лучше это понимаешь. У меня, к сожалению, были случаи, когда до больших, серьезных аварий оставалось совсем чуть-чуть. Но Бог спасал. Меня это многому научило. Сейчас стараюсь не отвлекаться за рулем, следить за движением. В общем, стала более серьезно к этому относиться.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».