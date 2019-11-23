Сколько стоит позвать популярного артиста на новогодний корпоратив 

В некоторых организациях устроят веселый, но бюджетный праздник, на котором сотрудники будут петь и плясать сами. Другим повезет, и на их праздниках выступят кавер-группы (коллективы, исполняющие чужие хиты). Но есть в нашей стране избранное меньшинство, для которого на корпоративах выступают самые настоящие звезды.

Правда, подобных праздников теперь раз в 10 меньше, чем 10 лет назад - не принято нынче выставлять достаток напоказ. По оценкам экспертов, в далеком прошлом остались времена, когда артисты суммарно зарабатывали за корпоративы по 120 миллиардов рублей в год (теперь не больше 20). И все же некоторые представители класса имущих устраивают для сотрудников и друзей богатые предновогодние праздники со звездами, которым платят за эти выступления приличные деньги, причем как в рублях, так и в валюте.

Солисты

50 тыс. евро (3,5 млн руб.) - 70 тыс. евро (4,9 млн руб.)

Стандартное выступление на корпоративе - 45 минут, но иногда артисты поют целый час. Корпоративные выступления могут быть как в России, так и за рубежом (богатые организации порой проводят предновогодние праздники за кордоном). И в Москве, и в Монако наши соотечественники любят Дмитрия Билана и Полину Гагарину (интервью с артисткой на стр. 6 — 7): классическая цена этих востребованных артистов - 3,5 миллиона рублей за вечер. Лобода по России чуть дороже - 4,9 миллиона «деревянных». В случае выезда на зарубежную тусовку ценник на певицу может подрасти.

У молодежи нарасхват «Витаминки», «Незабудки» и прочие хиты от Тимы Белорусских (2 миллиона рублей за выступление). Кстати, Люба Успенская стоит примерно столько же.

В нашей стране есть один VIP-артист, который доступен не каждому. Алла Пугачева соглашается лишь на те выступления, когда ее устраивают заказчики. При этом цены у Пугачевой кусаются: 250 - 300 тысяч евро (17,6 - 21,1 миллиона рублей) за концерт. В новогоднюю ночь Примадонна не поет, а вот другие звезды соглашаются, но, как правило, требуют прибавку (20 - 50%) к уже и без того высокому декабрьскому гонорару.

Группы

4 - 7 млн руб.

Сейчас две самые востребованные группы на вечеринках - «Ленинград» (7 миллионов рублей за шоу) и «Руки Вверх!» (4 миллиона). Сергей Шнуров в тренде давно, а Сергей Жуков поднялся на верхние строчки этих своеобразных корпоративных хит-парадов только в последние пару лет. Еще совсем недавно он пел на Новый год за скромный миллион рублей.

Ведущие

15 тыс. евро (1 млн руб.) - 50 тыс. евро (3,5 млн руб.)

У статусной вечеринки всегда есть звездный ведущий, а то и два сразу - например, сложившийся благодаря телешоу «Звезды сошлись» дуэт Леры Кудрявцевой (30 тысяч евро) и Оскара Кучеры (15 тысяч евро). Свой круг заказчиков давно сформировался у Игоря Верника (1 миллион рублей). На части рвут в этом сезоне Гарика Харламова, поэтому он задрал гонорар до невиданных ранее для себя 50 тысяч евро. Такой же гонорар у Павла Воли, Николая Баскова, Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева.

Эконом вариант

Выпускники «Голоса»

от 30 тыс. руб.

Самый бюджетный вариант — выпускники «Голоса». Сколько их было! Те, кто не обладает узнаваемыми фамилиями и лицами, но звучит достойнее многих наших бузовых, отработает вам пару часов живьем за 30 — 50 тысяч рублей. Конечно же, у самых именитых выпускников вокального конкурса расценки иные. Наргиз выступит за 1,5 — 2 миллиона (цена зависит от того, в Москве или регионе надо петь), а победитель второго сезона «Голоса» Сергей Волчков украсит вашу вечеринку за 550 тысяч.