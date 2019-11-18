От веры до равнодушия: как дети Костюшкина, Федоровой и других звезд относятся к Деду Морозу

Опрос портала Teleprogramma.pro в честь дня рождения Деда Мороза показал, что не все знаменитые родители прививают своим детям веру в новогодние чудеса.

В памяти старших поколений — тех, в чьем детстве не было мобильных телефонов и компьютеров, — Новый год всегда был самым теплым семейным праздником. Ёлку в то время украшали старыми стеклянными игрушками, подарок в виде пакета с конфетами и мандаринами был для ребенка самым желанным подарком, а для того, чтобы поверить в чудо, было достаточно увидеть Деда Мороза, который морозным вечером вдруг явится к вам домой вместе со своей внучкой Снегурочкой, послушает стишок, похвалит и вручит тот самый конфетно-мандариновый подарок.

А вот многие современные дети уже не верят в Деда Мороза и с самого раннего возраста знают, что подарки им дарят вовсе не сказочные персонажи, а родители, бабушки с дедушками и прочие близкие люди.

А Дед Мороз, между тем, существует. Он живёт в Великом Устюге и получает все письма, которые отправляют ему дети со всей России. И в понедельник, 18 ноября, самый знаменитый новогодний персонаж празднует свой день рождения!

По случаю праздника портал Teleprogramma.pro решил поинтересоваться у знаменитых родителей, а верят ли их дети в существование Дедушки Мороза.

Дарья Сагалова: «Пишем Деду Морозу письма»

У актрисы Дарьи Сагаловой, которую вся страна узнала благодаря роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», растут две дочки — восьмилетняя Лиза и четырехлетняя Стеша. Как рассказала нам их мама, в их семье веру в новогодние чудеса с удовольствием поддерживают.

«Девочки верят, 100%. Мы и письма пишем каждый год с просьбами по поводу подарков. Даже Лиза в её восемь лет продолжает верить. Когда к нам домой приходит Дед Мороз, возможно, у нее появляются какие-то сомнения, но она знает, что самому главному Деду Морозу бывает некогда и это его работают его помощники. Мы заранее пишем Деду письмо и обязательно ездим в Коломенское, чтобы его отправить — там есть замок Снегурочки, где письмо можно опустить в ящик. И стихотворение потом рассказываем, стараемся».

Виталий Гогунский: «Однажды дочь «спалила» Деда Мороза»

Актер Виталий Гогунский — папа настоящей юной звезды. Его единственной дочке Милане всего девять лет, но она уже поет песни, записывает клипы, участвует в модных показах. Счастливый отец рассказал нашему корреспонденту, что как-то раз приглашенный аниматор в костюме Деда едва не подорвал её веру.

«Дочка верит в Деда Мороза, но однажды она увидела, как Дед Мороз переодевается на кухне, когда приехали выступать. Говорит: «Там вроде и не Дед Мороз, а человек». В то же время, подарки она любит, а потому пишет письма Деду Морозу и получает то, что попросила».

Юлия Костюшкина побывала с сыном в Великом Устюге

Богдан и Мирон — дети певца Стаса Костюшкина и его жены, телеведущей Юлии Костюшкиной — тоже любят Новый год и всё, что с ним связано.

«В Деда Мороза они верят. Со старшим сыном мы в этом году побывали в Великом Устюге, вотчине Деда Мороза. Богдан увидел его своими глазами и убедился, что Дед Мороз настоящий», — рассказала Юлия.

Знаменитые родители еще ни разу не заказывали «Деда Мороза» на дом, но подумывают сделать это в в ближайший Новый год. А еще дети часто видят бородатых людей в красных шубах на улицах и в торговых центрах. Это, конечно, может сбить с толку.

«Богдану уже 13 лет, так что у него свое понимание Деда Мороза, а для Мирона, которому будет четыре года в декабре, — своё. Я трактую это как «это тоже Дед Мороз, но есть один самый настоящий, который, собственно, подарок под ёлку и кладёт».

Оксана Фёдорова читает детям сценарий новогоднего шоу

Модель и телеведущая Оксана Фёдорова — мама мальчика и девочки. Они тоже пишут дедушке письма и ждут от него подарков.

«Сейчас Фёдору семь лет, а Лизе шесть и, скорее всего, они уже понимают, что Дед Мороз — это вымышленный персонаж. Но они все равно его очень ждут и пишут письма. Каждый год я участвую в съёмках новогоднего шоу на Мосфильме — знаменитой киноёлки, которая многократно признавалась лучшим новогодним шоу. Пока я готовлюсь к съёмкам, читаю детям сценки из сценария, и потом мы вместе ходим на это шоу. Для детей Дед Мороз — самый добрый волшебник, который исполняет желания!», — сказала Оксана.

Анфиса Чехова равнодушна к чудесам

А вот телеведущая Анфиса Чехова, мама семилетнего Соломона Баблишвили, к нашему удивлению, оказалась равнодушна к новогодним чудесам.

«Мне кажется, что современные дети не склонны верить в такую чушь. Но вообще мы с ним не обсуждали этот вопрос. Может быть и верит», — сказала она.

На вопрос, знает ли мальчик что-нибудь о Деде Морозе, о связанных с ним историях и новогодних традициях звезда тоже ответила отрицательно.

«Кроме того, что он дарит подарки, я думаю, он вообще ничего не знает».

Как вы видим, большинство звездных родителей всё же сохраняет традиции новогодних праздников и растит детей с верой в сказочного волшебника, приносящего подарки.

А ваши дети верят в Дедушку Мороза и считаете ли вы нужным поддерживать эту веру?