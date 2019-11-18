Доктор, пассажир и проходящий мимо: какие роли Эльдар Рязанов оставил для себя

18 ноября – день рождения режиссера, имя которого вызывает у всех нас – советских и российских зрителей – теплую улыбку: Эльдара Рязанова.

Его нет с нами уже почти 4 года, однако фильмы Рязанова, наверное, никогда не перестанут смотреть, потому что все они – про нас, про нашу жизнь.

Сегодня мы предлагаем вспомнить те маленькие, почти незаметные роли, которые Эльдар Александрович оставлял в своих фильмах для себя. Эти роли – как привет от ушедшего Мастера, как автограф на гениальных картинах. А еще – песни на его стихи, которые и сегодня любят и поют.

«Дайте жалобную книгу!» — главный редактор газеты

В этом фильме Эльдар Александрович исполнил маленькую роль главного редактора газеты «Юность». Его герой опубликовал фельетон, разоблачающий плохую работу ресторана «Одуванчик». В фильме звучит песня – слова для нее тоже написал Рязанов.

«Старики-разбойники» — проходящий мимо тюрьмы человек

В этом фильме Рязанов появился на совсем короткое время – в роли прохожего за окном тюрьмы, в которой томится герой Юрия Никулина.

«Невероятные приключения итальянцев в России» — доктор

Этот персонаж занимался в фильме важным делом – отбивал молоточком лед, которым покрылся на крыле самолета незадачливый мафиозо.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — пассажир самолета

Эти кадры помнят все – «перебравший» Женя Лукашин, летя в самолете в Ленинград, то и дело сладко засыпает на плече сидящего рядом пассажира. Пассажир – Эльдар Рязанов – терпит пьяного соседа, хотя видно, как он ему надоел.

«Служебный роман» — пассажир автобуса

Еще один пассажир, на этот раз автобуса. Рязанов затерялся среди других прохожих, заметить его сложно, но при желании – возможно.

Кроме того, Эльдар Рязанов написал стихи для песни, прозвучавшей в этом фильме, — «У природы нет плохой погоды». Правда, из скромности не признался в этом композитору – убедил Андрея Петрова в том, что автор стихов – английский поэт Уильям Блейк.

«Гараж» — «счастливый вы наш»

Эльдар Александрович и в этом фильме оставил для себя крошечную роль – он сыграл начальника отдела насекомых, который почти весь фильм благополучно проспал, уютно прислонившись к чучелу бегемота.

А в конце ему досталось тянуть заветную бумажку – «Тяните, счастливый вы наш!» — воскликнул при этом герой Валентина Гафта.

«О бедном гусаре замолвите слово» — кондитер

Помните возмущение героя Олега Басилашвили – «Сволочь кондитер, обещал торт ромом пропитать!». Этот самый кондитер (он же – трактирщик) – Эльдар Рязанов.

«Вокзал для двоих» — замначальника станции

Здесь Эльдар Александрович сыграл довольно заметную роль – заместителя начальника железнодорожной станции.

Помните, как он распекает дворника – «По тому, как ты метешь, люди думают о нашем городе!», а потом объясняет возмущенному герою Басилашвили: «Я лично по ресторанам не хожу, я дома обедаю, у меня жена прекрасно готовит».

«Забытая мелодия для флейты» — астроном

Стоящий посреди равнины рядом с телескопом ученый астроном – это тоже Эльдар Рязанов.

«Дорогая Елена Сергеевна» — сосед

В картине «Дорогая Елена Сергеевна» Рязанов исполнил эпизодическую роль соседа школьной учительницы, недовольный шумом, который устроили в квартире Елены Сергеевны зарвавшиеся ученики.

«Небеса обетованные» — обедающий в кафе

Героиня Ольги Волковой, голодная и несчастная, смотрит в рот обедающему в кафе человеку. И тот, не в силах выдержать ее просительного взгляда, делится с женщиной своей едой. Хотя и без особой охоты.

Наверняка зрители помнят щемящий романс из этого фильма – «Господи, ни охнуть, ни вздохнуть». Стихи к нему тоже написаны Эльдаром Рязановым.

«Привет, дуралеи!» — директор книжного магазина

Этот фильм чуть менее известен, чем другие. Если вы его посмотрите, то увидите Рязанова в роли директора книжного магазина.

«Старые клячи» — судья

Маленькая роль «большого» судьи досталась Эльдару Александровичу в картине «Старые клячи».

Кроме того, Рязанов появился на несколько мгновений и в других своих фильмах – «Тихие омуты» (врач-рентгенолог), «Ключ от спальни» (полицейский пристав), «Андерсен. Жизнь без любви» (гробовщик), «Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя» (камео), «Ирония судьбы. Продолжение» (еще раз – пассажир самолета, на этот раз на его плече спал пьяный сын Жени Лукашина в исполнении Константина Хабенского).

Пересматривая в очередной раз фильмы Рязанова, обратите внимание на эти маленькие роли, — и у вас станет теплее на сердце!