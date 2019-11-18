Звездные истории

Доктор, пассажир и проходящий мимо: какие роли Эльдар Рязанов оставил для себя

18 ноября – день рождения режиссера, имя которого вызывает у всех нас – советских и российских зрителей – теплую улыбку: Эльдара Рязанова.

Доктор, пассажир и проходящий мимо: какие роли Эльдар Рязанов оставил для себя
Режиссер Рязанов Эльдар. Фото: КП/Мелихов Анатолий

Его нет с нами уже почти 4 года, однако фильмы Рязанова, наверное, никогда не перестанут смотреть, потому что все они – про нас, про нашу жизнь.

Сегодня мы предлагаем вспомнить те маленькие, почти незаметные роли, которые Эльдар Александрович оставлял в своих фильмах для себя. Эти роли – как привет от ушедшего Мастера, как автограф на гениальных картинах. А еще – песни на его стихи, которые и сегодня любят и поют.

«Дайте жалобную книгу!» — главный редактор газеты

Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу», 1964 г.
Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу», 1964 г.

В этом фильме Эльдар Александрович исполнил маленькую роль главного редактора газеты «Юность». Его герой опубликовал фельетон, разоблачающий плохую работу ресторана «Одуванчик». В фильме звучит песня – слова для нее тоже написал Рязанов.

«Старики-разбойники» — проходящий мимо тюрьмы человек

Кадр из фильма «Старики-разбойники», 1971 г.
Кадр из фильма «Старики-разбойники», 1971 г.

В этом фильме Рязанов появился на совсем короткое время – в роли прохожего за окном тюрьмы, в которой томится герой Юрия Никулина.

«Невероятные приключения итальянцев в России» — доктор 

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 г.
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 г.

Этот персонаж занимался в фильме важным делом – отбивал молоточком лед, которым покрылся на крыле самолета незадачливый мафиозо.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — пассажир самолета

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.

Эти кадры помнят все – «перебравший» Женя Лукашин, летя в самолете в Ленинград, то и дело сладко засыпает на плече сидящего рядом пассажира. Пассажир – Эльдар Рязанов – терпит пьяного соседа, хотя видно, как он ему надоел.

«Служебный роман» — пассажир автобуса 

Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.
Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.

Еще один пассажир, на этот раз автобуса. Рязанов затерялся среди других прохожих, заметить его сложно, но при желании – возможно.

Кроме того, Эльдар Рязанов написал стихи для песни, прозвучавшей в этом фильме, — «У природы нет плохой погоды». Правда, из скромности не признался в этом композитору – убедил Андрея Петрова в том, что автор стихов – английский поэт Уильям Блейк.

«Гараж» — «счастливый вы наш»

Кадр из фильма «Гараж», 1979 г.
Кадр из фильма «Гараж», 1979 г.

Эльдар Александрович и в этом фильме оставил для себя крошечную роль – он сыграл начальника отдела насекомых, который почти весь фильм благополучно проспал, уютно прислонившись к чучелу бегемота.

А в конце ему досталось тянуть заветную бумажку – «Тяните, счастливый вы наш!» — воскликнул при этом герой Валентина Гафта.

«О бедном гусаре замолвите слово» — кондитер 

Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», 1980 г.
Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», 1980 г.

Помните возмущение героя Олега Басилашвили – «Сволочь кондитер, обещал торт ромом пропитать!». Этот самый кондитер (он же – трактирщик) – Эльдар Рязанов.

«Вокзал для двоих» — замначальника станции

Кадр из фильма «Вокзал для двоих», 1982 г.
Кадр из фильма «Вокзал для двоих», 1982 г.

Здесь Эльдар Александрович сыграл довольно заметную роль – заместителя начальника железнодорожной станции.

Помните, как он распекает дворника – «По тому, как ты метешь, люди думают о нашем городе!», а потом объясняет возмущенному герою Басилашвили: «Я лично по ресторанам не хожу, я дома обедаю, у меня жена прекрасно готовит».

«Забытая мелодия для флейты» — астроном 

Кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»
Кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»

Стоящий посреди равнины рядом с телескопом ученый астроном – это тоже Эльдар Рязанов.

«Дорогая Елена Сергеевна» — сосед

Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна»
Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна»

В картине «Дорогая Елена Сергеевна» Рязанов исполнил эпизодическую роль соседа школьной учительницы, недовольный шумом, который устроили в квартире Елены Сергеевны зарвавшиеся ученики.

«Небеса обетованные» — обедающий в кафе

Кадр из фильма «Небеса обетованные», 1991 г.
Кадр из фильма «Небеса обетованные», 1991 г.

Героиня Ольги Волковой, голодная и несчастная, смотрит в рот обедающему в кафе человеку. И тот, не в силах выдержать ее просительного взгляда, делится с женщиной своей едой. Хотя и без особой охоты.

Наверняка зрители помнят щемящий романс из этого фильма – «Господи, ни охнуть, ни вздохнуть». Стихи к нему тоже написаны Эльдаром Рязановым.

«Привет, дуралеи!» — директор книжного магазина

Кадр из фильма «Привет, дуралеи!», 1996 г.
Кадр из фильма «Привет, дуралеи!», 1996 г.

Этот фильм чуть менее известен, чем другие. Если вы его посмотрите, то увидите Рязанова в роли директора книжного магазина.

«Старые клячи» — судья

Кадр из фильма «Старые клячи», 2000 г.
Кадр из фильма «Старые клячи», 2000 г.

Маленькая роль «большого» судьи досталась Эльдару Александровичу в картине «Старые клячи».

Кроме того, Рязанов появился на несколько мгновений и в других своих фильмах – «Тихие омуты» (врач-рентгенолог), «Ключ от спальни» (полицейский пристав), «Андерсен. Жизнь без любви» (гробовщик), «Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя» (камео), «Ирония судьбы. Продолжение» (еще раз – пассажир самолета, на этот раз на его плече спал пьяный сын Жени Лукашина в исполнении Константина Хабенского).

Пересматривая в очередной раз фильмы Рязанова, обратите внимание на эти маленькие роли, — и у вас станет теплее на сердце!

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Тэги:

«Вокзал для двоих»«Гараж»«Ирония судьбы«Невероятные приключения итальянцев в России»«Служебный роман»«Старики-разбойники»актердень роджения
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Доктор, пассажир и проходящий мимо: какие роли Эльдар Рязанов оставил для себя
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