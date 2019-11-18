Доктор, пассажир и проходящий мимо: какие роли Эльдар Рязанов оставил для себя

Его нет с нами уже почти 4 года, однако фильмы Рязанова, наверное, никогда не перестанут смотреть, потому что все они – про нас, про нашу жизнь.
Сегодня мы предлагаем вспомнить те маленькие, почти незаметные роли, которые Эльдар Александрович оставлял в своих фильмах для себя. Эти роли – как привет от ушедшего Мастера, как автограф на гениальных картинах. А еще – песни на его стихи, которые и сегодня любят и поют.
«Дайте жалобную книгу!» — главный редактор газеты
В этом фильме Эльдар Александрович исполнил маленькую роль главного редактора газеты «Юность». Его герой опубликовал фельетон, разоблачающий плохую работу ресторана «Одуванчик». В фильме звучит песня – слова для нее тоже написал Рязанов.
«Старики-разбойники» — проходящий мимо тюрьмы человек
В этом фильме Рязанов появился на совсем короткое время – в роли прохожего за окном тюрьмы, в которой томится герой Юрия Никулина.
«Невероятные приключения итальянцев в России» — доктор
Этот персонаж занимался в фильме важным делом – отбивал молоточком лед, которым покрылся на крыле самолета незадачливый мафиозо.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» — пассажир самолета
Эти кадры помнят все – «перебравший» Женя Лукашин, летя в самолете в Ленинград, то и дело сладко засыпает на плече сидящего рядом пассажира. Пассажир – Эльдар Рязанов – терпит пьяного соседа, хотя видно, как он ему надоел.
«Служебный роман» — пассажир автобуса
Еще один пассажир, на этот раз автобуса. Рязанов затерялся среди других прохожих, заметить его сложно, но при желании – возможно.
Кроме того, Эльдар Рязанов написал стихи для песни, прозвучавшей в этом фильме, — «У природы нет плохой погоды». Правда, из скромности не признался в этом композитору – убедил Андрея Петрова в том, что автор стихов – английский поэт Уильям Блейк.
«Гараж» — «счастливый вы наш»
Эльдар Александрович и в этом фильме оставил для себя крошечную роль – он сыграл начальника отдела насекомых, который почти весь фильм благополучно проспал, уютно прислонившись к чучелу бегемота.
А в конце ему досталось тянуть заветную бумажку – «Тяните, счастливый вы наш!» — воскликнул при этом герой Валентина Гафта.
«О бедном гусаре замолвите слово» — кондитер
Помните возмущение героя Олега Басилашвили – «Сволочь кондитер, обещал торт ромом пропитать!». Этот самый кондитер (он же – трактирщик) – Эльдар Рязанов.
«Вокзал для двоих» — замначальника станции
Здесь Эльдар Александрович сыграл довольно заметную роль – заместителя начальника железнодорожной станции.
Помните, как он распекает дворника – «По тому, как ты метешь, люди думают о нашем городе!», а потом объясняет возмущенному герою Басилашвили: «Я лично по ресторанам не хожу, я дома обедаю, у меня жена прекрасно готовит».
«Забытая мелодия для флейты» — астроном
Стоящий посреди равнины рядом с телескопом ученый астроном – это тоже Эльдар Рязанов.
«Дорогая Елена Сергеевна» — сосед
В картине «Дорогая Елена Сергеевна» Рязанов исполнил эпизодическую роль соседа школьной учительницы, недовольный шумом, который устроили в квартире Елены Сергеевны зарвавшиеся ученики.
«Небеса обетованные» — обедающий в кафе
Героиня Ольги Волковой, голодная и несчастная, смотрит в рот обедающему в кафе человеку. И тот, не в силах выдержать ее просительного взгляда, делится с женщиной своей едой. Хотя и без особой охоты.
Наверняка зрители помнят щемящий романс из этого фильма – «Господи, ни охнуть, ни вздохнуть». Стихи к нему тоже написаны Эльдаром Рязановым.
«Привет, дуралеи!» — директор книжного магазина
Этот фильм чуть менее известен, чем другие. Если вы его посмотрите, то увидите Рязанова в роли директора книжного магазина.
«Старые клячи» — судья
Маленькая роль «большого» судьи досталась Эльдару Александровичу в картине «Старые клячи».
Кроме того, Рязанов появился на несколько мгновений и в других своих фильмах – «Тихие омуты» (врач-рентгенолог), «Ключ от спальни» (полицейский пристав), «Андерсен. Жизнь без любви» (гробовщик), «Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя» (камео), «Ирония судьбы. Продолжение» (еще раз – пассажир самолета, на этот раз на его плече спал пьяный сын Жени Лукашина в исполнении Константина Хабенского).
Пересматривая в очередной раз фильмы Рязанова, обратите внимание на эти маленькие роли, — и у вас станет теплее на сердце!