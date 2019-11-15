Звездные истории

Райан Рейнолдс едва не подавился, пытаясь съесть Дауни-младшего с потрохами

Дауни-младший оказался по-настоящему железным человеком.

Райан Рейнолдс едва не подавился, пытаясь съесть Дауни-младшего с потрохами
Голливудский актер Райан Рейнольдс. Фото: КП/Фролов Михаил

Райан Рейнолдс едва не подавился, пытаясь съесть Роберта Дауни-младшего с потрохами. Провокационный ролик, на котором канадец хрумкает пирожные с изображением Дауни, сам актер выложил на личной странице в Instagram. В кадре грустный Райан достает откуда-то из закромов цветное пирожное, а затем с особым азартом «расщелкивает» его зубами, откусывая Дауни голову.

Вслед за ней во рту канадца исчезают шея и тело. Именно последнее едва не стоило Рейнолдсу жизни – один из кусков не вместился в рот актера, из-за чего тот подавился. Вслед за первым кондитерским изделием в рот отправилось и второе.

«Сощелкал», — сопроводил Рейнолдс свой экспромт комментарием.

Сам Дауни-младший на провокацию не ответить не смог. Роберт тонко намекнул, что ударит Рейнолдса за эту выходку. В комментариях шутят, что Дауни-младший оказался настоящим Железным Человеком и не позволил себя переломить ни сюжетной линии фильма, ни Рейнолдсу. «История настоящей любви», — резюмировали они.

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Райан Рейнолдс едва не подавился, пытаясь съесть Дауни-младшего с потрохами
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