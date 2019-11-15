«Имеет хорошую должность, хотя и не олигарх»: таролог описал возлюбленного Волочковой

Поклонники Анастасии Волочковой бьют тревогу. За последние пару месяцев звезда изменилась буквально до неузнаваемости. А производители таблеток для похудения выстраиваются к балерине в очередь, чтобы подписать контракт. Еще бы! Артистка сбросила больше десяти килограмм за пару месяцев и похвасталась новым имиджем.

Сама же Анастасия уверяет, что листьев салата и двух яиц всмятку ей достаточно, чтобы весь день репетировать шоу «Балерина в зазеркалье» на сцене!

А вот экстрасенс Александр Кинжинов придерживается мнения, что перемены во внешности связаны с новыми отношениями звезды.

«Я разложил карты и они говорят, что у Анастасии на данный момент уже есть мужчина, да-да, именно тот мужчина, который в дальнейшем с ней пойдет по жизненному пути, — рассказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Кинжинов. И смена имиджа этому и поспособствовала, ведь женщина расцветает не тогда, когда она в поиске, а когда она уже обрела того единственного».

Таролог уверен, что Настя сама вот-вот нам расскажет о новом избраннике. Однако некоторую информацию о загадочном кавалере специалисту уже раскрыли карты.

«Он чуть старше ее, крепкого телосложения, живет на две страны. Имеет хорошую должность, хотя и не олигарх. Я не скажу, что это настоящая любовь, он больше друг, человек близкий ей душой, тот с которым она и останется на долгие годы, так что стоит лишь потерпеть, когда она сама расскажет нам про него», — добавил он.

Не исключено, что именно искренность Насти в новом романе и поспособствовала тому, что артистка не стремится афишировать отношения.

Ведь до этого звезда частенько демонстрировала собственное счастье всему миру. Так, о романах с внуком знаменитой балерины Инны Зубковской, Николаем и предпринимателем Михаилом Живило говорила вся Москва. А вот завидного холостяка, бизнесмена Вячеслава Лейбмана Анастасия и вовсе увела у Ксении Собчак…

От Сулеймана Керимова Настя ждала ребенка, однако у артистки случился выкидыш. И, наконец, бизнесмен Игорь Вдовин стал отцом ее дочери Ариадны. Среди прочих ухажеров балерины замечены также звезда Голливуда Джим Керри и Николай Басков. С «золотым голосом» блондинку связывал не только красочный роман, но впоследствии и крепкая дружба, которая продолжается до сих пор.

А вам нравится новый имидж Анастасии Волочковой?