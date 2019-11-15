Звездные истории

«Имеет хорошую должность, хотя и не олигарх»: таролог описал возлюбленного Волочковой

Финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Александр Кинжинов уверен, что «королева шпагатов» встретила своего человека.

«Имеет хорошую должность, хотя и не олигарх»: таролог описал возлюбленного Волочковой
Анастасия Волочкова. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Поклонники Анастасии Волочковой бьют тревогу. За последние пару месяцев звезда изменилась буквально до неузнаваемости. А производители таблеток для похудения выстраиваются к балерине в очередь, чтобы подписать контракт. Еще бы! Артистка сбросила больше десяти килограмм за пару месяцев и похвасталась новым имиджем.

Сама же Анастасия уверяет, что листьев салата и двух яиц всмятку ей достаточно, чтобы весь день репетировать шоу «Балерина в зазеркалье» на сцене!

А вот экстрасенс Александр Кинжинов придерживается мнения, что перемены во внешности связаны с новыми отношениями звезды.

Александр Кинжинов
Александр Кинжинов. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Я разложил карты и они говорят, что у Анастасии на данный момент уже есть мужчина, да-да, именно тот мужчина, который в дальнейшем с ней пойдет по жизненному пути, — рассказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Кинжинов.

И смена имиджа этому и поспособствовала, ведь женщина расцветает не тогда, когда она в поиске, а когда она уже обрела того единственного».

Таролог уверен, что Настя сама вот-вот нам расскажет о новом избраннике. Однако некоторую информацию о загадочном кавалере специалисту уже раскрыли карты.

«Он чуть старше ее, крепкого телосложения, живет на две страны. Имеет хорошую должность, хотя и не олигарх.

Я не скажу, что это настоящая любовь, он больше друг, человек близкий ей душой, тот с которым она и останется на долгие годы, так что стоит лишь потерпеть, когда она сама расскажет нам про него», — добавил он.

Не исключено, что именно искренность Насти в новом романе и поспособствовала тому, что артистка не стремится афишировать отношения.

Ведь до этого звезда частенько демонстрировала собственное счастье всему миру. Так, о романах с внуком знаменитой балерины Инны Зубковской, Николаем и предпринимателем Михаилом Живило говорила вся Москва. А вот завидного холостяка, бизнесмена Вячеслава Лейбмана Анастасия и вовсе увела у Ксении Собчак…

От Сулеймана Керимова Настя ждала ребенка, однако у артистки случился выкидыш. И, наконец, бизнесмен Игорь Вдовин стал отцом ее дочери Ариадны. Среди прочих ухажеров балерины замечены также звезда Голливуда Джим Керри и Николай Басков. С «золотым голосом» блондинку связывал не только красочный роман, но впоследствии и крепкая дружба, которая продолжается до сих пор.

А вам нравится новый имидж Анастасии Волочковой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Битва экстрасенсов»Александр КинжиновАнастасия ВолочковаКанал ТНТ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Имеет хорошую должность, хотя и не олигарх»: таролог описал возлюбленного Волочковой
Интересно?
Поделись с друзьями: