«Дочь испечет торт, а сын нарисует что-нибудь»: Эмма Малинина – о дне рождения мужа

Без сомнения, немалая заслуга в том, что Малинин достиг такого успеха, принадлежит его супруге – Эмме Малининой. Поэтому в преддверии семейного праздника портал Teleprogramma.pro пообщался именно с ней.

Эмма Малинина: « Соберемся всей семьей, с друзьями»

Наш корреспондент поинтересовалась — как Малинины будут отмечать день рождения Александра?

«Мы соберемся всей семьей, с друзьями, приедут наши старшие дети, — ответила Эмма Валентиновна. — Праздновать будем в одном прекрасном месте. Всегда у нас приняты сюрпризы, подарки для папы. В общем, такой будет семейный праздник и будут близкие друзья. На юбилее в прошлом году у нас было двести пятьдесят человек, сейчас соберется человек двадцать».

« Устинья испечет торт, а Фрол нарисует что-нибудь »

Мы спросили о семейных традициях Малининых, связанных с празднованием дней рождения, и Эмма Валентиновна рассказала о том, что в их семье принято преподносить подарки «со смыслом», а не просто купленные в магазине.

«Мы же сами создаем традиции. Нашей семье 13 февраля исполнится 30 лет, так что у нас уже существуют давние традиции… Дети будут свои подарки готовить. Я думаю, что Устинья торт красивый испечет, у нее это очень хорошо получается. Фрол нарисует что-нибудь (Фрол и Устинья – близнецы, родились в 2000 году, — Прим. ред.)».

Дочь Устинья готовится стать оперной певицей

Интересно, какие увлечения и стремления у детей Александра Малинина? Известно, что Устинья унаследовала вокальный талант отца, а чем занимается Фрол? – спросили мы жену Александра Малинина.

«Безусловно, Устинье передался талант папы, — подтвердила Эмма Валентиновна. — Она много трудится. Сейчас заканчивает гимназию, будет поступать в одну из лучших консерваторий мира – в Лондонскую. Будет оперной певицей. Имея красивый вокал, можно заниматься чем угодно», — пояснила Эмма Валентиновна и добавила, что эстрадную музыку Устинья сочиняет вообще легко, что называется, «левой ногой», и что для эстрады в общем-то необязателен сильный голос, поэтому дочка решила заняться оперной карьерой. «Есть примеры великих сопрано, которые пели и популярные песни, — добавила она. — Но для того, чтобы называться певицей, мало иметь талант, — нужно уметь хорошо петь «вживую». Папа считает, что Устинья должна получить хорошее академическое образование, понять – кто она, и выбрать. А вообще она сама тексты пишет, музыку пишет, записывает второй альбом… И ее песни нравятся! Зайдите на ее страничку в Instagram, посмотрите – оказывается, люди танцуют под ее музыку, и не только в России, но и за рубежом. Несмотря на то, что песни на русском языке».

Сын Фрол – художник и фотограф

«Сын тоже творческая личность, — рассказала Эмма Валентиновна. — Несмотря на то, что у него тоже прекрасный голос, он выбрал профессию художника, и сейчас занимается в художественном училище при Академии искусств. Занимается фотографией, очень успешно. Продает свои работы в Мюнхене».

«Профессия должна приносить удовольствие»

Мы спросили – поддерживает ли Эмма Малинина своих детей в выборе профессии, или, может быть, ей хотелось, чтобы они пошли по ее стопам и стали врачами?

«Я вообще всегда всех поддерживаю, потому что я не люблю ничего искусственного, — ответила Эмма Валентиновна. — Например, мне бы хотелось, чтобы дочь стала врачом, но я даже представить себе не могу – как можно заставить ребенка учиться профессии насильно. Нужно прислушиваться к детям, нужно смотреть, куда их тянет. И вообще, профессию нужно выбирать так, чтобы потом всю жизнь работать и получать от нее удовольствие. Совершенствоваться, расти, а не говорить – «Я иду на работу, как на каторгу».

«Никогда Малинин не занимался йогой!»

Некоторые издания утверждали, что Александр Малинин увлекается йогой. Мы решили уточнить – и выяснилось, что певец любит совсем другой спорт.

«Ничего подобного, никогда он йогой не занимался! – воскликнула Эмма Валентиновна. — Он слишком активный человек, чтобы вот так погружаться... Я его пробовала увлечь медитацией, но он говорит: «Эмма, я вообще не понимаю, что это такое. Я когда пою – закрываю глаза и медитирую». Вот в его понятии это и есть – медитация. Поет он везде! Даже сейчас в душе, он всегда в душе распевается. А вот велоспортом – да, занимается. Ездит очень много. Начал заниматься этим много лет назад. Немножко занимается дыхательной гимнастикой, это для профессии, чтобы быть в форме, как вокалист. Ну и вообще он очень спортивный по жизни человек. У нас в семье постоянно озвучивается — что полезно, что неполезно, что хорошо, что плохо, так что он следит за своим питанием».

«Очень много ходим вместе и вместе на великах ездим»

Сама Эмма – тоже очень спортивный человек, ее превосходная физическая форма буквально поражает. Нам стало интересно – супруги занимаются вместе или по отдельности?

«То, чем я занимаюсь, он пока не хочет, — призналась Эмма Валентиновна. — Я занимаюсь гимнастикой, такая система помогает быстро восстанавливать мышечный тонус и поддерживать тело в хорошей форме. Еще практикую пилатес, могу им дома заниматься – у меня есть все принадлежности для этого. А если куда-то уезжаем – беру с собой коврик. И еще мы с Александром очень много ходим вместе. Вместе на великах ездим. Пять-шесть километров в день точно проходим».

Мы искренне поздравляем Александра Малинина с днем рождения, и Эмму Малинину – тоже, ведь это их общий праздник! Благодарим Эмму Валентиновну за искренность и доброжелательность и желаем этой прекрасной семье оставаться такой же дружной и любящей. Пусть к детям – Устинье и Фролу – придет настоящий успех, пусть профессия приносит им радость и удовольствие!