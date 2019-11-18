«Сам процесс вгоняет в стресс»: почему Земфира, Кэмпбелл и другие знаменитости не дают интервью

Многим поклонникам хочется знать «из первых уст» - как живет любимый исполнитель, чем дышит, о чем мечтает. Но вот интересно: почему-то одни артисты с готовностью раздают интервью всем изданиям подряд, а другие упорно избегают вопросов журналистов.

Какие у них для этого причины? Вы удивитесь – разные, но все, по мнению звезд, веские.

Земфира: «Мне это не нужно»

Певица Земфира давно известна тем, что почти никогда не соглашается на интервью. Однажды, отвечая Юрию Дудю на предложение побеседовать, певица сказала:

«Я не даю интервью вообще. Мне это не нужно, и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс».

Правда, в 2015 году была показана беседа Земфиры с Владимиром Познером. Но откровенного разговора не получилось: Земфира подчеркнуто неохотно отвечала на вопросы и вообще держалась замкнуто. Впоследствии она сказала, что ей есть с кем вести задушевные разговоры, и это – не журналисты.

Оксимирон: «Нам хватает ажиотажа»

И у Оксимирона взять интервью Дудь не смог. Он пытался – в 2017 году, уверяя, что этот шаг пошел бы на пользу самому рэперу, — люди купили бы больше билетов на его выступления.

Однако, похоже, Оксимирон так не считает. Он пояснил, что, несмотря на отказ от интервью, у него всегда полные залы и миллионы просмотров в интернете. А значит – его поклонникам ни к чему еще и интервью, вполне достаточно видеть своего кумира на сцене.

Роберт Де Ниро просто не любит журналистов

Известный актер Роберт Де Ниро ничем не объясняет свою нелюбовь к интервью, он просто их не любит. Все журналисты знают – побеседовать с Де Ниро – задача почти невыполнимая.

Однажды, согласившись на разговор в радиоэфире, Роберт ответил на несколько вопросов, а потом внезапно замолчал. Потом он обвинил журналистку, задающую ему вопросы, в негативном отношении. Что бы это значило?..

Наоми Кэмпбелл разбила камеру после неудобного вопроса

Супермодель Наоми Кэмпбелл в общем-то не против интервью, только предпочитает заранее согласовать вопросы.

В 2011 году случился громкий скандал с ее участием, — Наоми внезапно рассвирепела во время интервью и разбила камеру журналистки, ударив по ней ногой. А все потому, что корреспондент осмелилась задать «неудобный» для модели вопрос.

Она спросила – правда ли, что либерийский диктатор Чарльз Тейлор преподнес ей «кровавый бриллиант», то есть добытый в зоне военного конфликта в Африке? Тогда много писали о том, что добытые таким образом алмазы используются для получения средств на поддержание военных конфликтов. Если бы это было не так – наверное, Наоми не пришла бы в такую ярость.

Роберт Дауни-младший не любит отвечать на вопросы о запрещенных препаратах

Такое «стоп-слово» есть и у знаменитого актера Роберта Дауни-младшего. Достаточно спросить, правда ли, что он злоупотребляет запрещенными препаратами, чтобы Дауни молча встал и вышел из студии, как он сделал это в 2015 году, давая интервью британскому изданию.

А ведь отвечать на вопросы журналистов – его прямая обязанность, это зафиксировано в договорах с киностудиями: нужно же поддерживать у зрителей интерес к новым фильмам! И все же Дауни-младший всеми силами старается избежать интервью, чтобы не попадать в неловкую ситуацию.

Как вы думаете – отказ от интервью подогревает любопытство поклонников или, наоборот, снижает интерес и заставляет забыть об артисте?