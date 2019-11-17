«Рудковская несчастная? Она лицемерная!»: Малиновская назвала шоу «ЯнаСупер» постановкой

Телеведущая раскритиковала реалити о жизни звездного продюсера и олимпийского чемпиона. Она уверена, что в подобном формате недопустима ложь.

Не прогадала Ксения Собчак, предложив Яне Рудковской совместное реалити! В эфире телеканала «Супер» вышла лишь первая серия, а в интернете уже во всю бурно обсуждают проект!

Пока одни называют проект постановкой, другие считают «ЯнаСупер» самой искренней историей на российском телевидении. Все-таки не каждая знаменитость пустит в свой дом оператора с камерой и объявит на всю страну, что не может забеременеть. Да, еще и о проблемах в браке упомянет…

Впрочем, в то, что говорит Яна во время эфира, опять же верят не все. Не менее яркая блондинка российского телевидения, актриса Маша Малиновская назвала Яну лицемерной, что неприемлемо для реалити.

«От шоу ощущения неприятные, — заметила Малиновская в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro. — И немного смешно смотреть, как сидит Рудковская, плачет и жалуется на жизнь. Вот, видите ли, бывший муж детей отобрал. А почему же они не вставили в шоу видео, как сама Яна в свое время отняла ребенка у другой женщины? В интернете до сих пор где-то есть видео, как первая жена Виктора Николаевича бежит за машиной и рыдает. У несчастной не только увели мужа, но и отобрали ребенка сразу после родов. Вот это, понятно, горе. А тут? Игра на камеру».

Кроме того, Малиновская добавила, что само начало шоу уже заставляет усомниться в его заявленном формате.

«Яне звонит Ксения Собчак и предлагает сняться. И все это, конечно же, с микрофоном и при камерах. Если бы Собчак носила с собой микрофон 24 часа в сутки, то мы уже знали все о ее разводе с Виторганом и жизни с Богомоловым, — добавила теледива. Понятно, что эта история телевизионная, но так назовите тогда ее по-другому».

Напомним, ранее в искренность чувств Рудковской и Плющенко не поверил и эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко. Специалист заметил, что звездный продюсер красуется абсолютно на всех фотографиях, в то время как Женя рядом с властолюбивой женой даже «боится расставить ноги и расправить грудь«, чтобы принять комфортную для любого мужчины позу.

А вы верите в правдивость реалити-шоу «ЯнаСупер»?