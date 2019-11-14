«Как умеют, так и венчаются»: священник – о свадьбе Собчак, разозлившей Михалкова

«Ад пуст, все черти здесь», - так назвал свою программу «Бесогон ТВ», посвященную свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, Никита Михалков.

Режиссера до глубины души возмутил поступок молодоженов, — напомним, они не только решили венчаться в том же храме, в котором когда-то венчался Пушкин, но и подъехали к нему не в традиционном свадебном лимузине, а в катафалке.

Так Ксения и Константин обыграли день, в который проходила свадьба, — пятница, 13-е.

Потомственный священник: «Все друг за другом следят, все подсматривают»

Мы спросили у представителя церкви, настоятеля Никольского храма в Красногорске Павла Островского, потомственного священника, как он относится к ажиотажу, до сих пор наблюдаемому вокруг свадьбы Собчак и Богомолова.

«Заняться людям нечем, — отреагировал священник. – С моей точки зрения, наше безудержное желание следить за чужой жизнью красиво выразилось в том, что сделали Собчак с Богомоловым. Каждый должен заниматься своей жизнью. Если бы каждый смотрел за собой и занимался своими собственными делами – мужьями, женами, детишками, папами и мамами, — трудился бы на работе вместо того, чтобы просматривать интернет, то тогда у нас вообще не было бы таких ситуаций, как случай с Собчак и Богомоловым. Потому что никто бы на это не смотрел. А так как сегодня общество в целом сошло с ума… такое есть расстройство, называется вуайеризм, когда человеку надо подсматривать чужую жизнь. Все друг за другом следят, все подсматривают: кто на чем приехал, кто куда зашел, кто где венчался».

«Есть много примеров, когда грешники приходили к Богу»

Отец Павел подчеркнул: если бы Ксения и Константин пришли к нему и попросили бы их обвенчать, он бы это с удовольствием сделал, при этом не обратив никакого внимания, на чем молодые приехали в церковь:

«Мне, например, глобально все равно – кто что сделал. Если бы я понял, что люди подходят к этому осознанно, если они действительно веруют в Бога… У нас есть множество примеров, когда люди жили тяжкой греховной жизнью, а потом приходили к Богу. Церковь всегда снисходила ко всем людям – и больным, и грешникам. Я просто имею в виду, что они пришли и священник увидел, что нет никаких препятствий для венчания, он их повенчал. А на чем они там приехали – священнику неважно».

«Как умеют – так и венчаются»

По мнению отца Павла, такие люди, как Собчак и Богомолов, привыкли шокировать публику:

«Они – люди эпатажные. Они в каком-то смысле играют на том расстройстве общества, которое сегодня имеется. Общество любит подсматривать и все обсуждать. Если бы общество было здоровое – таким людям не на чем было бы играть. Я их никоим образом не оправдываю, но говорить о том, какие плохие Ксения Собчак и Константин Богомолов… Это примерно, как с коррупцией. Коррупция – это когда виноват и тот, кто берет, и тот, кто дает. Здесь – все то же самое, только на уровне мозгов. Одни смотрят, а другие дают пищу для тех, кто смотрит. Я, например, этим не увлекаюсь. Моя жизнь счастлива. Почему-то, когда я узнал, что они повенчаются, я почувствовал искреннюю радость, что они связали себя узами брака, а не живут в блуде. Это уже замечательно, ведь вся страна в блуде живет, и отношения многие не регистрируют. А что касается всех этих эпатажных штук – ну, наверное, они по-другому не умеют. Как умеют – так и венчаются».

Никита Михалков: «На этих плитах стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова!»

Напомним, выпуск «Бесогона» на эту тему был показан на канале «Россия 1». Никита Михалков выразил свое недоумение и возмущение таким подходом к свадьбе, а также недоумение, — как Собчак и Богомолову удалось заполучить для церемонии катафалк, если они не могли предъявить ритуальной службе труп? По мнению Михалкова, все это в целом – очень аморально: «А они это всерьез или «как бы», с издевкой?».

Ксения не стала молчать на обвинения режиссера. Она написала ответ, который выглядит как упрек: «…то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»? Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам – целый госбюджет!».

Кроме того, Михалков был неприятно удивлен местом, выбранным Ксенией для венчания, — церемония прошла в храме Большого Вознесения.

«На этих плитах… стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, когда их венчали», — напомнил Никита Сергеевич.

В этом выпуске «Бесогона» Михалков произнес также, что таинство венчания, которое Собчак и Богомолов поставили «в один ряд с глумлением и развратом», может негативно отразиться на церкви и на всем обществе.

А как вы думаете – кто прав? Нужно ли обсуждать и осуждать эпатажную свадьбу Собчак или, как сказал священник, лучше каждому заниматься своей жизнью, не подсматривая за чужой?