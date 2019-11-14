«Могут отказать все органы»: диетолог изучила продуктовую корзину Волочковой

За последние месяцы балерина изменилась до неузнаваемости, объяснив, что на жесткой диете употребляет лишь салат, яйца и острый перец. Эксперт Teleprogramma.pro рассказала, чем это грозит.

Вот уже несколько месяцев поклонники одной из самых популярных российских балерин бьют тревогу. Девушка «исчезает» в буквальном смысле… Каждый месяц Настя теряет по несколько килограммов, а на последних фотографиях и вовсе на себя не похожа.

Что же до самой артистки, то она не торопится успокаивать поклонников. Напротив, на днях Волочкова поделилась фотографией продуктовой корзины. Из покупок оказался лишь зеленый салат, острый перец, кефир и упаковка шампиньонов.

Похоже на меню разгрузочного дня! Только вот Настя поспешила заметить, что это весь ее рацион питания.

Известно, что свое утро «королева шпагатов» начинает с овощного и очень острого супа. Днем еду «заменяют» репетиции. А на ужин — два вареных всмятку яйца. Пожалуй, единственное, что позволяет себе есть балерина без всяких ограничений, так это листья салата. Как раз их в корзине и оказалось больше всего.

Эксперт Teleprogramma.pro диетолог Елена Соломатина заметила, что при этом «наборе» невозможно сохранить работоспособность. Кроме того, такое питание опасно отказом важных органов.

«Красный перец в огромном количестве — не самое страшное в этой корзине. Ведь к острому желудок можно приучить и есть народы, те же мексиканцы, которые употребляют такую пищу три раза в день. Больше смутило то, что не увидела в корзине полноценного белка. Да, в грибах много белка, но сами грибы плохо усваиваются, — заметила в разговоре с Teleprogramma.pro эксперт. Также я не обнаружила продуктов, содержащих жирные кислоты, необходимые для укрепления клеток организма. То есть меню, которое мы наблюдаем в корзине, подходит лишь для краткосрочной диеты, но никак не полноценного рациона».

Эксперт подтвердила, что скинуть вес подобным набором — задача несложная. Только вот эффект, увы, может оказаться краткосрочным.

«Я — не сторонних жестких диет. Это эффективно, но в итоге организм все равно будет стараться «добрать» все необходимое, — добавила диетолог. — Да, можно ограничивать себя в питании, но важно сохранить все микроэлементы».

Впрочем, не исключено, что Настя всего-то решила скинуть вес перед презентацией собственного шоу «Балерина в зазеркалье Цирка», которое уже 19 ноября увидят семь тысяч зрителей «Крокуса».

А как вам новый внешний облик Анастасии Волочковой?