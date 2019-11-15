«Синьору Робинзону» 40 лет: как живет сегодня красотка Пятница

В 1979 году в Советском Союзе показали итальянский фильм «Синьор Робинзон». Это был культурный шок для наших граждан. К кассам кинотеатров выстраивались километровые очереди. Такой успех обеспечивал не только динамичный сюжет и итальянский юмор, но и потрясающей красоты актриса, исполнившая роль Пятницы.

Зрители не могли отвести глаз от экзотической полуголой красотки, — подобные зрелища в Союзе тогда были в диковинку. Звали актрису Зеуди Арайя, в Италию она приехала из далекой Эфиопии, где была королевой красоты. После «Синьора Робинзона» о ней мало кто слышал. Как же сложилась ее судьба?

Из Эфиопии – в Италию

Родившись в Эфиопии, девушка получила имя Зеуди, что означает «царская корона». Родители будто умели предсказывать будущее, — к 18 годам их дочь расцвела, и ее прелестную головку по праву увенчали короной «Мисс Эфиопии-1969».

А потом девушка перебралась в Италию – ей помог дядя-дипломат. За рекламными роликами, в которые ее приглашали наперебой, последовали фильмы, — темнокожую красавицу приметил режиссер Луиджи Скаттини, снимавший ленты для взрослых.

Отец Зеуди, известный и уважаемый в Эфиопии политик, пришел в бешенство, увидев свою дочь на экране в фильмах Скаттини. Но было поздно – девушка уже втянулась в эту жизнь, постепенно забывая реалии родной страны.

Самая красивая подруга Робинзона

А в 1976 году пришел ее звездный час – Зеуди снялась в комедии «Синьор Робинзон». Итальянцы соорудили довольно смешную комедию, сюжет которой лишь отдаленно напоминал известную книгу Даниеля Дефо «Робинзон Крузо».

Зато сколько было искрометных шуток, ведь в главной роли снялся известный итальянский комик Паоло Виладжо! А главное – какая у него на необитаемом острове была Пятница…

Прекрасная Зеуди появлялась на экране в довольно откровенном виде, так что все зрители имели возможность оценить ее точеную фигурку. За 1979 год в СССР фильм посмотрели 52 миллиона зрителей. «Синьор Робинзон» занял 16-е место в списке самых популярных зарубежных картин за все время существования Советского Союза.

Жизнь после «Робинзона»

А после того, как страсти по «Робинзону» в нашей стране поутихли, о Зеуди Арайя ничего не было слышно. Конечно, эфиопскую красавицу хорошо помнили и не упускали возможности пересмотреть «Синьора Робинзона» по ТВ, но как потом жила Зеуди – никому не было известно.

Тем временем красота и талант девушки продолжали приносить ей дивиденды. В ее копилку добавились итальянские фильмы «Неаполитанский детектив» и «День сначала».

Замуж за продюсера

Затем последовало удачное замужество – Франко Кристальди был известным кинопродюсером и бывшим мужем Клаудии Кардинале. Франко горячо влюбился в смуглую красавицу, снял ее в нескольких своих фильмах, и вообще всячески опекал и оберегал.

Тем больнее стала для Зеуди смерть заботливого супруга, — он был старше ее на 27 лет и умер в 1992 году, когда Зеуди был 41 год.

Второй брак и рождение сына

Больше Зеуди не снималась, однако продолжала заниматься кино, — ей в наследство осталась кинокомпания Франко Кристальди, так что она приняла бразды правления.

А через некоторое время Зеуди, красота которой, казалось, становится только ярче с каждым годом, вышла замуж во второй раз, — за кинорежиссера Массимо Спано. Теперь уже она выступала продюсером его фильмов, как когда-то ее первый муж помогал ее карьере.

В 44 года Зеуди родила сына, которого назвали Микеланджело.

Сегодня бывшей «Мисс Эфиопии» — 68. Она активно помогает «пробиться» молодым талантам, по-прежнему занимаясь продюсерской деятельностью. А свободное время предпочитает проводить с любимой семьей – мужем и сыном.

Впрочем, в памяти всех, увидевших когда-то фильм «Синьор Робинзон», Зеуди Арайя продолжает оставаться той самой стройной красоткой, бегающей по необитаемому острову и соблазняющей незадачливого путешественника.

А вы помните этот фильм и неподражаемую Пятницу?