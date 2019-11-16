Что-то пошло не так: Собчак неудачно рекламировала воду из крана, а Кардашян – конфеты для похудения

Иногда кажется, что достаточно использовать для своей рекламы лицо какой-нибудь знаменитости, и дело в шляпе: популярность продукту обеспечена!

Однако узнаваемая личность – далеко не всегда гарантия успеха. Доказательства? Пожалуйста!

Анна Семенович – средство для потенции

Анна Семенович, конечно, девушка очень привлекательная. Наверное, именно поэтому ее выбрали для рекламы средства, призванного повышать мужскую потенцию.

Больше трех лет мы могли наблюдать на экранах ТВ, как потрясающая фигуристая блондинка, не отвечая на заигрывания симпатичных молодых мужчин, уезжает на мопеде с пенсионером, — потому что у него есть заветный препарат.

Впрочем, на федеральных каналах его быстро перестали крутить, — из-за излишней откровенности. А потом и вовсе выяснилось, что рекламируемая биологически активная добавка вредна для здоровья. Было даже возбуждено уголовное дело. Словом – полное фиаско.

Ксения Собчак – водородная вода

В прошлом году Ксения Собчак тоже «засветилась» в ролике, рекламирующем средство для повышения потенции. Причем снялась она вместе со своим тогдашним мужем – Максимом Виторганом. А вскоре после выхода ролика они расстались, так что получилось очень двусмысленно.

А в своем Instagram Ксюша рекламировала… «водородную воду», утверждая, что она помогает зарядиться энергией, вывести из организма токсины и увлажнить кожу.

Все-таки у нас очень образованные люди, — под постом о «волшебной» водородной воде немедленно начали появляться комментарии: «Я тоже пью водородную воду – как и все, живущие на Земле! Формула воды изначально включает водород!». Насмешила, в общем.

Ким Кардашян – конфеты для похудения

«Икона стиля» — Ким Кардашян – однажды неосторожно согласилась рекламировать леденцы, способствующие похудению. Эти конфетки должны были подавлять аппетит. Такой подход сильно возмутил тех, кто ратует за здоровый образ жизни.

По мнению оппонентов, это недопустимо – призывать молодых людей голодать, используя блокаторы аппетита, вместо того, чтобы рекламировать ЗОЖ и правильное сбалансированное питание.

Криштиану Роналду – реклама кроссовок

В далеком 2010 году все футбольные болельщики могли наслаждаться новой рекламой бренда Nike с участием прославленного Криштиану Роналду и других спортсменов: в кадре они лихо пробивали по мячу, ход игры каждый раз менялся…

Все шло хорошо до тех пор, пока не начался чемпионат мира, к которому, собственно, и был приурочен ролик.

Дело в том, что многие футболисты, снявшиеся в рекламе, вообще не поехали на чемпионат, а сам Роналду, хоть и участвовал в матчах, показал удивительно низкие результаты. После этого ролик вызывал только смех…

Анджелина Джоли – дешевый трикотаж

Красотка Анджелина Джоли в 2005 году стала «лицом» бренда, выпускающего бюджетные вещи из трикотажа, а также дешевые украшения из искусственного жемчуга. Актриса получила за рекламную съемку 12 миллионов долларов, кадры были сделаны весьма выразительные…

Только вот каждый, кто видел рекламный ролик или баннер, обращал внимание исключительно на Джоли, даже не вникая, какой именно товар она рекламирует. Так что вскоре контракт пришлось расторгнуть – толку от такой рекламы не было никакого.

Хелена Бонем Картер – косметика

Звезду фильмов «Чарли и шоколадная фабрика» и «Труп невесты» однажды пригласили рекламировать косметику. Актриса согласилась, но вскоре компания Yardley разорвала с ней деловое сотрудничество: Хелена Бонем Картер заявила во всеуслышание, что вообще не любит краситься и искренне недоумевает, почему ее попросили рекламировать косметику. Некрасиво получилось.

Так что, задумав прорекламировать свой товар или услуги, нелишним будет задуматься, кого из звезд стоит пригласить.

А может быть, не в звездах дело, — а просто товар никуда не годится?