Опрос: стоит ли звёздам пиариться на кладбище?

В день рождения Людмилы Гурченко Филипп Киркоров посетил могилу актрисы и опубликовал в Instagram соответствующий видеоролик. Портал Teleprogramma.pro пытается выяснить, как относитесь к такому явлению вы, наши читатели.

Привычка делиться со своими Instagram-подписчиками абсолютно всем, что происходит вокруг, плотно вошла в жизнь современного человека. Не являются исключениями и звезды шоу-бизнеса, для которых соцсети являются способом быть на связи со своими поклонниками и поддерживать к себе интерес.

Между тем, не все пользователи Instagram солидарны в своем отношении к границам дозволенного: что можно выкладывать на всеобщее обозрение, а что лучше оставить за кадром. Взять, к примеру, поход Филиппа Киркорова на Новодевичье кладбище. 12 ноября — день рождения легендарной Людмилы Гурченко, а потому «король» российской эстрады по традиции пришел на её могилу с большим букетом белых роз. Чуть позже на его странице появилась видеозапись, показывающая нам, как это было.

В Интернете после этого вновь разгорелись споры о том, допустимо ли, с точки зрения этики, проводить какую-либо съемку на погостах. Многим интересно, а ходят ли звёзды на кладбище просто так, без съемки stories и последующего выкладывания постов?

Напомним, что в сентябре 2019 года Алёна Кравец навлекла на себя гнев некоторых, устроив фотосессию возле могилы Юлии Началовой. В тот раз с осуждением ее поступка выступила телеведущая Дана Борисова, и ее поддержали другие пользователи. А как вы относитесь к съемке знаменитостями фото и видео во время визитов на кладбище? Примите участие в опросе от Teleprogramma.pro и поделитесь своим мнением.