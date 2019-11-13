Звездные истории

«Познакомились с родителями друг друга»: Никита Ефремов и Мария Ивакова рассказали об отношениях

Первый публичный выход продолжателя звездной династии Никиты Ефремова и известной телеведущей Марии Иваковой случился на вручении премии «Женщина года» по версии Glamour.  

«Познакомились с родителями друг друга»: Никита Ефремов и Мария Ивакова рассказали об отношениях
Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото: Лика Брагина

Влюбленные получили награду в номинации «Пара года» и на радостях впервые рассказали о своих отношениях. Напомним, что слухи о романе 31-летнего Ефремова и 33-летней Иваковой появились еще в мае, когда пара приехала в Сорренто на свадьбу Влада Топалова и Регины Тодоренко. Спустя полгода они выглядят абсолютно счастливыми и безумно влюбленными, и практически не выпускают друг друга из объятий.  

— Сложнее ли вам находиться в отношениях при таком пристальном внимании? 

Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото
Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото: Лики Брагиной

Никита: — Я пока еще учусь правильно реагировать на это внимание, отслеживать провокации и не отвечать на них. Пока мне сложно чувствовать себя непринужденноК тому же, я считаю, что очень важно в публичных отношениях сохранять трепет и что-то личное для себя.  

Мария: — А мне нормально, я спокойно на все реагирую, находясь рядом с Никитой. Хотя, на самом деле, сегодня мы впервые вышли в свет вдвоем. Мы заранее договариваемся, насколько мы готовы быть открытыми с кем-либо и четко соблюдаем эту договоренность. Главное, мы оба знаем, что никогда не будем специально выносить нашу личную жизнь на обсуждение и давать откровенные интервью об отношениях. Мы знаем, где находятся границы и наше самое сокровенное никуда не уйдет.  

— Вы уже познакомились с родителями друг друга? 

Никита: — Да, все прошло настолько легко и непринужденно, что я даже не помню, когда и где это случилось. У нас сложились очень теплые отношения.  

Мария: — У меня получилось смешно. Моя мама долго не знала, с кем я встречаюсь, и в итоге прочитала об этом в интернете. Устроила допрос «Это что, правда?! Я хочу подробностей!». Я стала отнекиваться, мол, мы недавно встречаемся, пока еще не понятно, во что это выльется. Причем папа знал, ему я по секрету рассказала. Ну, и потом однажды просто сказала родителям: «Я сегодня приеду с Никитой». И в ответ услышала: «Окей, ждем!».  

— Никита, вы ревнивый мужчина? 

Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото
Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото: Лика Брагина

Никита: — Есть такой момент, я ревнивый, это правда. Причем, даже не к кому-то конкретно, а вообще. Если говорить о ревности, то желание обладать идет от эгоцентризма и эгоизма. Я стараюсь отслеживать эти проявления и работать над ними.  

— А если Мария захочет сняться где-нибудь обнаженной, вы разрешите? 

Никита: — Да, я спокойно к этому отношусь, потому что знаю актерскую профессию.  

Мария: — Знаете, что самое смешное? Я не хочу сниматься обнаженной, а Никита говорит: «А что тут такого, иди, снимись!».  

— Кого бы вы сами выбрали женщиной года? 

Никита: — Грету Тунберг — вот это настоящий масштаб личности! (Грета Тунберг — шведская школьница, экологическая активистка призывающая к действиям по борьбе с изменениями климата. – Прим. ред).  

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мария ИваковаНикита Ефремовноминацияноминация «Пара года»премия журнала Glamour
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Познакомились с родителями друг друга»: Никита Ефремов и Мария Ивакова рассказали об отношениях
Интересно?
Поделись с друзьями: