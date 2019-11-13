«Познакомились с родителями друг друга»: Никита Ефремов и Мария Ивакова рассказали об отношениях

Влюбленные получили награду в номинации «Пара года» и на радостях впервые рассказали о своих отношениях. Напомним, что слухи о романе 31-летнего Ефремова и 33-летней Иваковой появились еще в мае, когда пара приехала в Сорренто на свадьбу Влада Топалова и Регины Тодоренко. Спустя полгода они выглядят абсолютно счастливыми и безумно влюбленными, и практически не выпускают друг друга из объятий.

— Сложнее ли вам находиться в отношениях при таком пристальном внимании?

Никита: — Я пока еще учусь правильно реагировать на это внимание, отслеживать провокации и не отвечать на них. Пока мне сложно чувствовать себя непринужденно. К тому же, я считаю, что очень важно в публичных отношениях сохранять трепет и что-то личное для себя.

Мария: — А мне нормально, я спокойно на все реагирую, находясь рядом с Никитой. Хотя, на самом деле, сегодня мы впервые вышли в свет вдвоем. Мы заранее договариваемся, насколько мы готовы быть открытыми с кем-либо и четко соблюдаем эту договоренность. Главное, мы оба знаем, что никогда не будем специально выносить нашу личную жизнь на обсуждение и давать откровенные интервью об отношениях. Мы знаем, где находятся границы и наше самое сокровенное никуда не уйдет.

— Вы уже познакомились с родителями друг друга?

Никита: — Да, все прошло настолько легко и непринужденно, что я даже не помню, когда и где это случилось. У нас сложились очень теплые отношения.

Мария: — У меня получилось смешно. Моя мама долго не знала, с кем я встречаюсь, и в итоге прочитала об этом в интернете. Устроила допрос «Это что, правда?! Я хочу подробностей!». Я стала отнекиваться, мол, мы недавно встречаемся, пока еще не понятно, во что это выльется. Причем папа знал, ему я по секрету рассказала. Ну, и потом однажды просто сказала родителям: «Я сегодня приеду с Никитой». И в ответ услышала: «Окей, ждем!».

— Никита, вы ревнивый мужчина?

Никита: — Есть такой момент, я ревнивый, это правда. Причем, даже не к кому-то конкретно, а вообще. Если говорить о ревности, то желание обладать идет от эгоцентризма и эгоизма. Я стараюсь отслеживать эти проявления и работать над ними.

— А если Мария захочет сняться где-нибудь обнаженной, вы разрешите?

Никита: — Да, я спокойно к этому отношусь, потому что знаю актерскую профессию.

Мария: — Знаете, что самое смешное? Я не хочу сниматься обнаженной, а Никита говорит: «А что тут такого, иди, снимись!».

— Кого бы вы сами выбрали женщиной года?

Никита: — Грету Тунберг — вот это настоящий масштаб личности! (Грета Тунберг — шведская школьница, экологическая активистка призывающая к действиям по борьбе с изменениями климата. – Прим. ред).