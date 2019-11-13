Добро победит: как Бузова спасла избитую бабушку, а Запашный исполнил мечту ребенка

13 ноября во всем мире отмечается День доброты. Портал Teleprogramma.pro узнал, кому и как помогали российские звезды без телекамер.

День доброты — праздник новый, а потому и традиций, как с оливье на Новый год или же цветами к всемирному женскому дню, нет! Однако каждый в этот день может сделать пусть маленькое, но доброе дело.

А пока кто-то готовится написать милую SMS-ку друзьям или готовит мужу омлет с сердечком, мы узнали, какими поступками гордятся знаменитости.

Помогла бабушке с лекарствами

Поющая телеведущая Ольга Бузова как-то за один раз спасла сразу двух человек: брянскую пенсионерку, которую избивали ногами и парня, вступившегося за бабушку. Ведь спасителю за драку грозил еще и штраф.

Оля не только попросила первых лиц города обратить внимание на бедственное положение пенсионеров, но и лично перевела женщине деньги на лекарства. Кроме того, автор хита «Мало половин» объявила сбор средств, так что дочь избитой со слезами благодарила: «Нам теперь до конца жизни хватит».

«Бабульку засыпали пожертвованиями, переводами. Оля долгое время сама лично контролировала эту ситуацию, — поделился с корреспондентом Teleprogramma.pro директор телеведущей Антон Богославский. И также мы с Олей нашли мужчину, который вступился за нее и проследили, чтобы справедливость восторжествовала и он не получил за свою доброту еще и административного наказания».

«Девочка мечтала потрогать тигра»

Не менее трогательную историю поведал нашему порталу и знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный. Артиста со стальными нервами расторгала маленькая девочка в онкоцентре, где тот оказался с благотворительным визитом.

«В онкоцентре была крохотная девчушка, которая уже знала в свои пять лет, что она не выживет. И это безумно больно смотреть на ребенка с уже взрослыми, все понимающими глазами. И вот она мечтала погладить тигра. И мы проделали большую организационную работу и смогли сделать так, чтобы ее встреча с животным состоялась», — вспомнил Запашный.

Рассказал наследник знаменитой династии и еще одну историю. Запашный как-то встретил в больнице слепого парня из Донбасса без рук и ног.

«У него оторвало все конечности при взрыве. Но он также мечтал погладить тигра и, конечно, очень важно исполнять желания этих людей», — добавил артист.

«Приютила пятую собаку»

А вот ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, известная зоозащитница, накануне праздника еще и смогла помочь братьям нашим меньшим. В доме звезды экрана появился хвостатый пушистый жилец, уже пятый по счету.

«Шена очень стара, в ней пять пуль, у неё огромная неоперабельная опухоль, рак молочных желёз с метастазами в лёгких, саркоптоз и масса кожных заболеваний. Нет зубов, — рассказала историю новой домашней любимицы теледива. Я не знаю, что у этой собаки было в жизни «до», я не знаю, сколько ей осталось, но могу сказать, что на улицу она больше не вернется».

Другие собаки телеведущей, судя по Instagram приняли новую подружку «на ура». Подвинулись на лежанках и разрешили той есть из их мисок.

А вы уже сделали доброе дело?