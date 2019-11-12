«Школьники не могут тратиться»: почему на «скромный» концерт Бузовой не раскупают билеты

Поющая ведущая с миллионной армией поклонников выбрала зал вместимостью всего в две тысячи человек, а билеты все равно купили не все.

График Оли расписан до весны следующего года. Кажется, певице уже давно пора обзавестись домом-самолетом. Ведь в воздухе она проводит едва ли не треть жизни. Но не спешите завидовать, Оле везет далеко не во всем.

Мы помним, как совсем недавно разорились рестораны быстрого питания, которым Оля «подарила» свое имя. А теперь ещё одна проблема — на концерт певицы в «Известия Hall» не раскупают все билеты.

При том, что оказаться среди зрителей можно за две тысячи рублей, а это значительно ниже, чем цены на билеты у многих исполнителей.

«Аудитория Ольги Бузовой — это молодые люди. Ребята от 15 лет и они не всегда готовы заплатить за билет, а родители не дадут на него денег, — заметила в разговоре с Teleprogramma.pro генеральный директор компании Mert Enterteinment Мила Соловьева. А другая часть — это слишком взрослые люди, которые в принципе не ходят на концерты и отдыхают после работы дома у телевизора. Поэтому небольшой зал — это, скорее проявление грамотного менеджмента певицы, а не спада популярности».

Эксперт заметила, что выбор зала не так уж плох. Музыка у Оли танцевальная, а в «Известия Hall» — огромный танцпол.

«Например, в Москве у рок-легенд есть традиция выступать в клубе «16 тонн» вместимостью меньше 1000 человек», — добавила промоутер.

Любопытно, что не все специалисты придерживаются такого же мнения. Так, например, владелец компании «Империя музыки», директор российских звезд Табриз Шахриди уверен, что выбор площадки всегда связан с ожиданиями по наполнению.

«Тут все просто! Сколько ждешь человек, такую площадку и ищешь», — заметил он.

Впрочем, надо отдать Бузовой должное. Девушка продолжает рекламировать шоу на своих страничках в социальных сетях. А также не дает забыть о себе и на минуту.

Только недавно самая популярная певица переполошила всех, намекнув, что Тарасов поднимал на нее руку… После такого внимание женщин ей уж точно обеспечено! А вдруг они еще любят и танцевать?

А вы ходите на концерты любимых исполнителей?