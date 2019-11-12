«Близкие, имейте совесть!»: послеродовая депрессия не щадит и «звездных» мамочек

Страдавшая послеродовой депрессией жительница Москвы Людмила Соколова выбросилась из окна девятого этажа вместе с сыном и дочкой. Портал Teleprogramma.pro выяснил, что думают о случившемся Эвелина Блёданс, Роза Сябитова и Маргарита Симоньян.

Трагедия, произошедшая 11 ноября в Москве, шокировала страну не меньше, чем история профессора-расчленителя Олега Соколова из Санкт-Петербурга.

Женщина с такой же фамилией, 36-летняя Людмила Соколова, которую все знакомые считали спокойным и жизнерадостным человеком, по неизвестной причине решила уйти из жизни.

Она написала предсмертную записку и, вытолкнув из окна многоэтажки своего четырехлетнего сына, шагнула следом за ним вместе с девятимесячной дочкой на руках. Малышка и ее мать погибли, мальчик с тяжелейшими травмами сейчас находится в больнице.

Удачное замужество, двое детей и… шаг в пустоту. Почему?

После того, как СМИ рассказали о случившимся, в соцсетях разгорелось бурное обсуждение этого случая. Многие люди обвиняют Людмилу в том, что она убила детей — мол, если самой жить надоело, зачем понадобилось забирать с собой ни в чем не повинных малышей.

Те же, кто был знаком с Соколовой лично, в принципе не могут понять, как позитивная, жизнерадостная девушка, любящая свою семью, могла пойти на такой шаг.

Замуж за Виталика, тогда еще студентка Люда, вышла в 2007 году. Ее замужество действительно казалось удачным — вместе со своим мужем она путешествовала, для него пекла пироги, и в 2015-м родила ему сына.

Сообщается, что жили они в Бабушкинском районе столицы с родителями супруга, в их двухкомнатной квартире. Тесновато, казалось бы, даже с учетом того, что родители на всё лето уезжают на дачу.

Тем не менее, Людмила с Виталиком решились на второго ребенка и в начале 2019 года у них родилась дочь.

Похоже, что именно после рождения девочки всё изменилось — у Соколовой, которая оказалась неспособна справляться одновременно с двумя детьми и домашними делами, развилась тяжелая послеродовая депрессия.

Муж мог замечать это, но, к сожалению, не придавал изменениям в поведении супруги должного значения.

Как всё закончилось, многие знают: в понедельник днем СМИ показали видео, на котором срочно вызванного с работы Виталия сотрудники полиции буквально оттаскивают от лежащих на траве возле дома тел Людмилы и их маленькой дочки.

Психиатр: «В понимании нездорового человека это избавление от страданий»

По мнению врача-психиатра, судебно-психиатрического эксперта Артёма Гилёва, Людмила явно была нездорова.

«У человека явно было какое-то психическое расстройство, если он совершил расширенный суицид. В таких случаях человек считает, что остальные люди тоже страдают, как и он. Он берет с собой кого-то еще, потому что в его понимании для них это становится избавлением от страданий», — рассказал специалист.

Он пояснил, что период после родов имеет свои гормональные особенности, к ним прибавляется стресс, переутомление.

Личность может оказаться неготовой к такому стрессу, на фоне этого легче развивается более выраженное депрессивное расстройство.

В общей сложности с послеродовой депрессией в той или иной степени сталкивается 10-18% молодых матерей, указывает медицинская статистика.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, а знакомы ли с этим явлением мамы, чьи имена знают все. Мамы, у которых есть не только имя, но и средства на врачей, нянь, развлечения. Может быть, послеродовая депрессия — это удел небогатых людей?

Эвелина Блёданс: «Маме нужно давать отдых, иначе она сходит с ума»

Известная актриса, певица, телеведущая и мать двоих детей Эвелина Блёданс в беседе с нашим корреспондентом призналась, что сталкивалась с такой проблемой. По ее словам, депрессия может случиться даже у самых позитивных матерей.

«В моей жизни это тоже было и это вполне естественно. После появления ребенка в жизни женщины всё меняется, появляется большая ответственность. При этом женщина не высыпается, у нее не хватает сил. В этот период у нее могут возникнуть проблемы с мужем, потому столько разводов случается именно после рождения детей. Тяжелее всего, мне кажется, приходится женщинам-домохозяйкам — они больше всего сходят с ума, так как кроме кастрюль и стиральной машинки вообще ничего не видят в этой жизни. Если говорить масштабно, то женщина должна самореализовываться, должна иметь то, ради чего она живет, и это не только дети и муж. Это ее дело, которым она занимается», — считает Эвелина.

Телеведущей также показалось странным, что в момент трагедии старший сын Людмилы находился дома, хотя его сверстники в будние дни примерно с 8:00 находятся в детском саду. Неизвестно, посещал мальчик сад или нет.

Если он всё время сидел дома с матерью, то это было большой ошибкой, считает Блёданс.

«В случаях, когда появился второй ребенок, старшего, если ему уже есть 3-4 года, нужно водить с садик – это полезно для него, для его развития, и для самой женщины. Если бы мама сидела только с одним, ей было бы проще», — уверена она.

Женщинам, страдающим от депрессии после родов, дважды мама Эвелина Блёданс советует, прежде всего, не держать всё в себе и разговаривать с близкими.

А уже они, в свою очередь, должны позволять ей иногда выходить куда-то без ребенка, отдыхать от своего материнства и домашнего хозяйства.

«Наверное, сложно в такой ситуации говорить о том, что достаточно сходить в баню и к косметологу. Но мне действительно давали раз в неделю несколько часов, чтобы я потратила это время исключительно на себя, смогла отдохнуть и расслабиться. Потому что когда у тебя маленький ребенок, или не один — это очень тяжело. Но близкие – мама, муж, сестра или еще кто-то – должны найти возможность взять на себя заботы о детях и отпустить женщину отдохнуть. Иначе ты крутишься как белка в колесе, не успеваешь ни поесть, ни поспать, ни уж тем более следить за своей внешностью. Если женщина встретится с подругами, сходит к косметологу, в баню, на массаж, это ей очень поможет. Ведь именно из таких мелочей состоит женское счастье».

Роза Сябитова: «Это естественно, когда муж работает, а жена занята домом и детьми»

Знаменитая телесваха Роза Сябитова, одна из ведущих шоу «Давай поженимся» на Первом канале, в послеродовую депрессию верит, но считает, что такое может случиться лишь с женщинами, чья психика изначально была нестабильной.

По ее мнению, сейчас люди сами придумывают себе сложности, создают проблемы из ничего. Хотя на самом деле всё происходящее в семьях после рождения детей — это естественный ход вещей, где каждый делает то, что ему положено.

«Лично мне родители и бабушка объяснили, что муж в этот период должен работать и кормить свою семью. У нас была однокомнатная квартира, муж уставал на работе, соответственно, спал на кухне на диване, чтоб не просыпаться всю ночь от плача ребенка. Я закрывала все двери, чтобы он мог нормально отдохнуть и выспавшимся пошел бы на работу. А все остальные обязанности лежали на моих плечах – и дом, и ребенок. Я кормила ребенка грудью, вставала к нему ночью, меняла пеленки. Мне и в голову не приходило, что можно «припахать» мужа. Иногда он видел, что мне тяжеловато, а потому в выходные дни мог сам заниматься ребенком, давал мне выспаться. Но это не было его прямой обязанностью. И мы жили счастливо. В сексе я ему тоже не отказывала, потому что даже бабушка мне говорила: «Запомни, внучка, семейная жизнь будет счастливой, если вечером ты будешь кормить мужа мясом, а утром – отпускать с пустыми яичками», — раскрыла секрет телеведущая.

Она добавила, что если в семье что-то идет не так и муж, к примеру, заводит любовницу, это означает, что супруги делали что-то неправильно, не выполняли своих обязанностей, не решали назревающие проблемы и не просили ни у кого помощи, хотя могли бы обратиться к своим родителям или другим родственникам.

«Мы с девчонками на программе очень удивляемся, когда приходят невесты и рассказывают про дородовую, послеродовую депрессию. У нас шесть детей на троих, но мы как-то пропустили эту историю», — сказала Роза Раифовна.

Маргарита Симоньян: «Близкие, имейте совесть!»

На новость о трагедии в семье Соколовых не могла не отреагировать главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. У медиаменеджера и ее мужа Тиграна Кеосаяна подрастает трое детей, младшая — Маро — появилась на свет менее месяца назад. Маргарита считает, что в подобных случаях женщинам можно помочь и им нужно помогать.

А как вы считаете, могли ли близкие догадаться о намерениях Людмилы Соколовой и предотвратить беду?