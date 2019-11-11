Лицо Кейт Миддлтон незаконно использовали для рекламы косметической клиники

Клиентом этого медучреждения на Харли-стрит была и герцогиня Йоркская.

Лицо Кейт Миддлтон появилось в рекламном посте одной из лондонских косметических клиник на Харли-стрит Dr Gabriela.

На прошлой неделе это учреждение удостоилось похвалы от экс-супруги принца Эндрю. Сара Фергюсон призналась, что сделала там уколы ботокса, подтяжку лица и прошла курс омоложения стволовыми клетками.

Похвала герцогини Йоркской, по всей видимости, так обрадовала врачей, что те решили привлечь клиентов при помощи еще одной представительницы королевской семьи — Кейт Миддлтон.

В соцсети был размещен коллаж из двух фото герцогини Кембриджской. Один из них был сделан в 2014 году на Уимблдоне.

На нем Кейт запечатлена с естественный макияжем, а второе фото было сделано на два года раньше с какого-то светского мероприятия с вечерним макияжем.

«Мы сделаем вам новой собой», — гласит рекламный слоган.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард убеждена, что во дворце не буду довольны таким положением дел.

«Самое ужасное в использовании этих фото то, что они могут ввести в заблуждение клиентов, которые решат, что Кейт пользовалась услугами этой клиники, чего она, разумеется не делала. Дворец будет не в восторге», — цитирует эксперта Mirror.