Звездные истории

Принцесса пранка: Ферджи рассказала, как они с Дианой переоделись полицейскими

Жена принца Чарльза устроила Саре Фергюсон побег из Букингемского дворца.

Принцесса пранка: Ферджи рассказала, как они с Дианой переоделись полицейскими
Сара, герцогиня Йоркская. Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Принцесса Диана и Сара Фергюсон подружились еще до ее свадьбы в 1986 году с принцем Эндрю. Обе любили повеселиться и перед венчанием леди Ди даже устроила своей подруге побег из Букингемского дворца на девичник в ночной клуб, где они «оторвались по полной».

За неделю до свадьбы Эндрю устроил мальчишник с Элтоном Джоном и прочими приятелями. Сара тоже мечтала провести девичник, но это не приветствовалось и покинуть Букингемский дворец вечером было нереально.

Принцесса Диана была мастером пранка и предложила надеть парики и форму женщин-полицейских поверх вечерней одежды для клуба.

После того, как обе девушки вышли из дворца, они сделали вид, что арестовали одну из их подруг, которая изображала женщину легкого поведения.

Однако охрана у ворот что-то заподозрила и арестовала всю честную компанию, включая и телохранителя, который тоже был в курсе маскарада.

Они провели их в полицейский фургон и ни Диана, ни Ферджи и не думали сопротивляться. Чтобы сохранить инкогнито, обе дамы также повернули помолвочные кольца камнями вниз. Это помогло, но лишь временно.

Когда фургон уже почти доехал до конца Молла, один из полицейских узнал леди Ди. «О святые угодники, это же принцесса Уэльская», — воскликнул он.

После этого девушкам удалось уговорить офицеров высадить их у одного из ночных клубов, где они на славу повеселились и вернулись во дворец лишь в два ночи, пишет Express.

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Британская королевская семьядевичниккоролевские свадьбымаскарадПринцесса ДианаСара Фергюсон
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Принцесса пранка: Ферджи рассказала, как они с Дианой переоделись полицейскими
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