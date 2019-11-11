Звездные истории

Стеллу Маккартни раскритиковали из-за модного пальто Меган Маркл

Герцогиня Сассекская приняла участие в мероприятии, посвященному памяти павшим воинам.

Стеллу Маккартни раскритиковали из-за модного пальто Меган Маркл
Герцогиня Сассекская приняла участие в мероприятии, посвященному памяти павшим воинам. Фото: PPE/face to face

Меган Маркл для появления на мероприятии, посвященному памяти павшим воинам, выбрала элегантное пальто черного цвета от Стеллы Маккратни за 1500 фунтов стерлингов и шляпу в тон с широкими полями.

На своей страничке в соцсети дизайнер опубликовала снимок герцогини Сассекской, написав, что она польщена, что для выхода в свет та выбрала одежду из ее новой коллекции.

Однако подписчики раскритиковали фэшн-гуру за неуместную рекламу, назвав подобное поведение «постыдным».

«Кому война, а кому мать родна! Как не стыдно в День памяти пиарить свой бренд», — высказался один из патриотов.

«Подобная публикация в такой день неуместна», — согласился другой.

«Стелла, вам не кажется, что это неуважение к павшим воинам продвигать свою коллекцию с помощью Меган, в то время как она, напротив, отдала им дань», — высказался третий.

Некоторые же особо рьяные пользователи и вовсе призвали объявить бренду Маккартни бойкот.

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Тэги:

Британская королевская семьякритикаМеган МарклмодаСтелла МаккратниСтиль
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Стеллу Маккартни раскритиковали из-за модного пальто Меган Маркл
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