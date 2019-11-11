Звездные истории

«Мы узнали друг друга весьма хорошо»: как охранник по ошибке спасал королеву

Королевский биограф Карен Долби рассказала о забавном происшествии с Ее Величеством во время охоты на фазанов.

«Мы узнали друг друга весьма хорошо»: как охранник по ошибке спасал королеву
Елизавета II с мужем и охраной. Фото: Jack Taylor/ZUMAPRESS.com

Королева славится своим прекрасным чувством юмора и выдержкой. Это в очередной раз подтвердилось в книге королевского биографа Карен Долби «Насмешливый ум Елизаветы II».

В своей книге она рассказала, как сама королева рассказала об истории, которая произошла с ней во время охоты на фазанов. Было это в 2001 году, когда она позировала художнику Люциану Фройду, который писал ее портрет.

Оба непринужденно болтали о скачках и лошадях, после чего королева припомнила случай с охоты.

«Я подбирала фазанов, как обычно это делала после стрелков, когда раненая птица поцарапала меня и у меня пошла кровь», — начала свой рассказ монархиня.

«Мой личных охранник подумал, что меня подстрелили, кинулся на меня сверху и начал делать искусственное дыхание. Полагаю, что мы узнали друг друга весьма хорошо», — с юмором завершила свою историю Ее Величество, пишет Expess.

Согласно многим источникам, именно в одинаковом чувстве юмора у Елизаветы и принца Филиппа кроется секрет их семейного счастья.

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Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIкурьезный случайкурьезыохота
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«Мы узнали друг друга весьма хорошо»: как охранник по ошибке спасал королеву
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