Сценарист «Сватов», киновед и «Золушок»: кто из шоу-бизнеса вошел в команду Владимира Зеленского

Глупо было бы думать, что человек, пускаясь в опасную авантюру, окружит себя людьми, которым не доверяет. Новый президент Украины не оказался исключением.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский ставил в укор бывшему президенту Украины то, что в его аппарате слишком много друзей Петра Порошенко, его бизнес-партнеров и менеджеров его же собственного шоколадного производства. Теперь же, став президентом, Зеленский осознал важность проверенных людей и демонстрирует идентичную кадровую политику.

Кого же из «старой гвардии» подтянул во власть новый президент Украины? Знакомые в шоу-бизнесе люди все чаще и чаще мелькают не только в ближайшем окружении главы государства. Они потихоньку занимают ключевые посты в парламенте, офисе президента и силовых структурах.

Сергей Шефир – старый друг и коллега по студии «95 квартал»

Этот человек стоял у самых истоков существования «Квартала» — речь еще о временах КВН. С тех пор Сергей Шефир написал сценарии для нескольких сериалов «Квартала». Например, «Сваты» и «Слуга народа».

Многие считали, что Шефир возглавит офис президента – настолько он близок Зеленскому. Но эту должность занял Андрей Богдан.

А вот Шефиру досталось кресло «десницы короля». Он является первым помощником главы государства, и на его плечах лежит обязанность организовывать работу президента.

Сергей Шефир считает, что в круг его обязанностей входит еще и то, чтобы не дать Владимиру зазвездиться.

«Корона у Владимира и так никогда не вырастет, потому что он и так был достаточно популярным» — сказал Сергей в программе «Светская жизнь».

Ну, что же. Может быть, Сергею удастся написать для Украины действительно хороший сценарий.

Сергей Трофимов – первый зам руководителя Офиса президента Андрея Богдана

Как мы видим, и здесь никто без присмотра надежного человека не остался. До занятия поста в офисе президента Сергей работал исполнительным продюсером студии «Квартал 95»

Сейчас в его обязанности входит работа с регионами на уровне областных и районных администраций.

Юрий Костюк – еще один сценарист в офисе президента

Сейчас в его обязанностях креатив и информационная политика. Есть еще один человек, который отвечает за информационную политику: Кирилл Тимошенко. Но обязанности этих двух человек кардинально различаются.

Кирилл занимается этой отраслью в классическом понимании должности: работа со СМИ, построение работы отдела, подбор персонала – все это Кирилл. Юрий Костюк подключается, когда нужно вложить в уста президента подобающую речь.

Ирина Победоносцева – киновед

Во время предвыборной кампании показала себя большим профессионалом на должности руководителя пресс-лужбы штаба Зеленского.

Недавно Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» озвучил планы Зеленского сделать Ирину Победоносцеву главой департамента информационной политики офиса президента.

Пока же Ирина занимает пост главного консультанта Директората (так теперь называется Департамент Офиса президента) по вопросам информационной политики.

Иван Баканов – друг детства Владимира Зеленского

В прошлом Баканов был руководителем и юристом студии «Квартал 95». Позже возглавил партию «Слуга народа». А когда ее главой стал Дмитрий Розумков, Зеленский назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.

На сегодняшний день бывший юрист возглавляет СБУ. Он получил этот пост через 3 месяца после того, как было опубликовано президентское обращение к народу Украины, где Зеленский предлагал украинцам самим предложить кандидатуры на посты премьер-министра, генпрокурора и главы Службы безопасности.

Зеленский предлагал этот шаг как попытку уйти от коррупции и кумовства. Но, видимо, что-то пошло не так. Иван Баканов, назначенный президентом, не вызывает доверия у украинцев, особенно с момента, когда отказался обнародовать декларацию о доходах.

Сергей Сивохо – советник Совета нацбезопасности и обороны Украины

Толстяк и добряк Сергей Сивохо в составе Совета нацбезопасности будет заниматься вопросами реинтеграции и обновления Донбасса. А точнее – будет отвечать за гуманитарную помощь региону.

Сергей Сивохо планирует поступательно свернуть свою творческую деятельность. Это случится по завершению уже заключенных действующих контрактов. Сергей признается, что совмещать не получится – слишком большая нагрузка.

Ну, а российскому зрителю Сергей знаком, прежде всего, как «Золушок» из популярной команды КВН «Дрим тим».

Максим Ткаченко – в прошлом продюсер

Ткаченко был гендиректором дочерней компании «Квартала 95» — «Квартал-Концерт». И хоть раньше на таком уровне Максиму не приходилось работать, но эта работа все же ему знакома «от и до». Максим состоит на должности советника президента по социальным и гуманитарным вопросам.

В круг его обязанностей как раз входит то, чем ему доводилось заниматься последние 20 лет: проведение различных массовых мероприятий для жителей.

Свою основную работу Максиим собирается совмещать с работой в парламенте. Он – народный депутат от фракции «Слуга народа».

Юрий Корявченко–Юзик – не планирует оставить сцену

В «Квартале» Корявченков-Юзик играл на сцене и был административным директором. Теперь он заседает в парламенте. Недавно было замечено, как он раздает среди депутатов билеты на концерт «Квартала» прямо в сессионном зале.

Ольга Руденко – ранее сотрудница пресс-службы «Квартала»

Ныне Ольга — депутат Верховной рады, куда она попала после того, как новой метлой были почищены места и должности. Ольга получила образование в Великобритании по специальности «бизнес-администрирование».

На новом месте в роли вершителя судеб целого государства, Ольга не совсем уверена в себе, видимо, поэтому чаще всего избегает общения с журналистами.

Александр Кабанов – бывший сценарист «Квартала»

Александр, как и Ольга Руденко, прошел в парламент по списку партии «Слуга народа». Кабанов в комментарии «Радио Свобода» рассказал, что больше не пишет сценариев, все свое рабочее время посвящая работе в сессионном зале.

Но в авторских группах «Квартала» он так и не удален, говорит, что теперь читает чужие шутки и лишь изредка подбрасывает собственные задумки.

И еще немного о кумовстве

Народный депутат Инна Борзова известна как благотворительница и организатор социальных проектов. Ее отец – Наум Боруля. Он – один из руководителей дочернего проекта «Квартала « «Лига смеха».

Сергей Борзов, муж Инны, стал главой Государственного Управления Делами. На эту должность его утвердил Владимир Зеленский вскоре после того, как стал президентом. Под управлением Сергея Борзова в рамках его полномочий находится более 60 учреждений.

Так что, видимо, как бы ни хотелось прийти к власти и сделать все идеально – невозможно набрать со стороны верных и честных профессионалов своего профиля.

А что предпочли бы вы: окружить себя верными соратниками и быть обвиненным в кумовстве, но делать свое дело? Или набрать команду незнакомых профессионалов, но никогда не быть уверенным в том, что тебя не предают вот уже прямо сейчас?