Помощь дочери и последнее интервью: как Людмила Гурченко и Андрей Малахов стали друзьями

12 ноября Народной артистке СССР Людмиле Гурченко исполнилось бы 84 года. К сожалению, актрисы не стало в 2011 году.

Но забыть настолько яркое явление в российском кино невозможно, ведь каждая ее роль, каждое появление на сцене было по-настоящему запоминающимся.

Последнее интервью Гурченко – «зачем было показывать ее такой?»

В последние годы своей жизни Людмила Марковна часто общалась с Андреем Малаховым – популярным телеведущим. Андрей не раз делал темой своих программ жизнь и творчество Гурченко, рассказывал зрителям о ее взаимоотношениях с близкими.

Именно он снял последнее в ее жизни интервью, вызвавшее неоднозначную реакцию зрителей, — некоторым интервью показалось чрезмерно откровенным. Людмила Марковна, как отметили многие, сидела за столиком в нетрезвом состоянии, во время разговора нередко употребляла нецензурные слова, — то есть вела себя так, будто не знала, что ее снимают. А если и знала, то, вероятно, надеялась, что рискованные моменты при монтаже будут вырезаны. Не вырезали…

Поклонники Людмилы Марковны высказывали свое возмущение тем, что актрису, по их мнению, представили в том интервью в некрасивом ракурсе, ведь можно было как-то все «причесать». Но, с другой стороны, — откуда же тогда люди будут знать правду о том, какими в жизни были любимые артисты, как они себя вели, что чувствовали?

Как дочь Гурченко за 2 недели до смерти обрела брата

А 8 ноября 2017 года не стало единственной дочери Людмилы Гурченко – Марии Королевой. И вновь на телевизионных экранах – передача Андрея Малахова, в которой он рассказал многое из того, чего зрители прежде не знали.

Например, о том, что он познакомился с Марией в 2011-м.

«Я помню, как мы сидели в ресторане и я уговаривал ее пойти попрощаться с мамой, пойти на похороны», — поведал Андрей.

Мария, у которой всю жизнь были сложные отношения с мамой, в конце концов, прислушалась к совету Малахова и согласилась сделать этот шаг, согласилась с тем, что смерть примиряет всех.

Потом они с Андреем стали друзьями, и дочь Марии, внучка Людмилы Марковны, Лена, долгие годы работала у Малахова администратором.

От Лены и Марии Андрей узнал о главной мечте Марии – увидеть своего родного брата. Телеведущий осуществил эту мечту. За 2 недели до смерти Мария познакомилась с братом Сандро.

Они знали о существовании друг друга, но никогда прежде не виделись. Маша выросла в Москве, ее брат – в Тбилиси. Их отцом был сценарист и историк, потомок старинного княжеского рода Борис Андроникашвили, второй муж Людмилы Марковны. Почему за много лет они ни разу не встретились?

Мария рассказала о том, что родители расстались, когда ей был год. Отец вскоре уехал на родину – в Грузию. Об отце у Маши остались смутные воспоминания детства. Она призналась, что, несмотря на развод родителей, она не чувствовала себя «безотцовщиной»: много внимания Маше уделяли и Константин Купервейс, и Иосиф Кобзон, с которыми ее мама прожила достаточно много времени, очень любили Марию бабушка с дедушкой…

Увидев впервые в жизни своего сводного брата, Мария Борисовна не могла сдержать эмоций. Брат и сестра обнялись, Сандро Андроникашвили вручил сестре альбом с фотографиями и рассказал об их общем отце, — по словам Сандро, это был очень хороший человек…

В сопровождении съемочной группы Мария Борисовна посетила могилу мамы, оставила там цветы и призналась, что для нее мама до сих пор жива.

Избавить от чувства вины

Что ж, в жизни многих людей складывается ситуация, когда между самыми близкими людьми возникает непонимание и даже вражда. Андрей Малахов сделал все от него зависящее для того, чтобы на душе у Марии Королевой не осталось тяжести, чтобы чувство вины перед мамой стало не таким сильным.

А главное – пусть перед самой смертью, но она все же познакомилась со своим братом, и в ее жизни стало на одного родного человека больше.

В день рождения Людмилы Гурченко по ТВ будут вновь показывать фильмы и передачи с ее участием. И мы снова вспомним эту замечательную актрису с такой нелегкой судьбой, снова будем смеяться и плакать, наблюдая за жизнью ее героинь. И, конечно, снова вспомним о ее собственной жизни.

А как вам кажется – стоит ли пытаться помирить людей, которые, несмотря на близкое родство, обижены на своих родных?