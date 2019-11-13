«Это бред! Мы – друзья»: Роман Курцын о противостоянии с Александром Петровым

На болгарском курорте Святой Влас завершились съемки фантастического и смешного фильма «Большущая охота», который выйдет на экраны в следующем году. Одну из главных ролей сыграл звезда «Жажды» и «Балканского рубежа» Роман Курцын.

Актер рассказал Teleprogramma.pro о том, каково ему было играть пьяного русского туриста, почему он сам выбирает безлюдные курорты и откуда взялись слухи о том, что к нему ушла бывшая девушка Александра Петрова.

— Наверняка съемки на берегу моря можно считать подарком судьбы. Когда в Москве все замерзали, вы там щеголяли с голым торсом и устраивали морские заплывы…

— Мне вообще везет на такие курортные истории! Два года я снимался в сериале «Корабль», съемки которого проходили на острове Кос в Греции, много проектов было в Крыму, в Анапе, были съемки на Бали, и теперь вот в Болгарии. Это те прекрасные моменты, когда артист может не только поработать, но и отдохнуть.

В этот раз на съемках «Большущей охоты» мне удавалось уделять морским заплывам по часу в день. Просыпался, завтракал, шел на пляж, плавал, а потом уже на съемочную площадку. Мне кажется, у нас должна получиться очень классная история. Тот жанр, в котором она снята, сейчас очень редок.

Комедия с чудовищами, которые не вызывают отвращения, очень похоже на «Охотников за привидениями», или «Людей в черном». Причем, у нас не было цели напугать зрителей, наши химеры, которые выходят из воды, очень смешные и забавные.

— Наверняка, в картине будет не только юмор, но и экшен?

— Вся история экшена у меня связана с героями Яна Цапника и болгарской актрисы Лорины Камбуровой. С Цапником у нас была договоренность, кто кого в кадре больше расколет, или подставит. Ян мог в середине сцены, где мы пытаемся убить химеру алкогольной жидкостью, сказать абсолютно не по сценарию: «Ладно, я пошел, ты что-нибудь сам придумай». И мне приходилось из этой нелепой ситуации выгребать и импровизировать.

Конечно, победить Цапника в этом соревновании было просто нереально, он динозавр кинематографа, один из лучших комедийных актеров нашей страны и в любой комедии себя чувствует, как рыба в воде. А еще хочу отметить исполнительницу главной роли болгарскую актрису Лорину. Уверен, что с выходом картины она станет суперзвездой в нашей стране. Таких актрис у нас практически нет, Лорина вполне может посоревноваться с Ларой Крофт Анджелины Джоли. У нее невероятная энергетика, когда она работает в кадре, от нее невозможно глаз оторвать. А у нас с Лориной в фильме главная история любви.

— Расскажите про своего героя, насколько он вам близок?

— История начинается с того, что мой герой Юра Скворцов разводится со своей женой, очень сложно это переживает и пытается залить горе алкоголем. Покупает горящую путевку в Болгарию, чтобы отключиться от всех проблем и прийти в себя. Сам он полицейский, очень любит свою работу, человек слова и дела, истинный патриот.

Главная задача, которую поставила передо мной режиссер Катя Краснер, чтобы состояние алкогольного опьянения моего героя не вызывало отвращения у людей. Даже в самом лютом опьянении он должен быть милым и вызывать симпатию к себе, как к хорошему парню.

— Удалось в Болгарии ознакомиться с местными достопримечательностями?

— Увы, нет, я выбирался только на пляж, до магазина и в спортзал, больше ни на что времени не было. Но я там подружился с местными ребятами и обязательно поеду к ним в гости. Скоро они открывают в Старом Городе свой «гостиный дом» и я поеду к ним в гости.

— Вы играете русского туриста. Сами на курорты часто выбираетесь? Какие у вас любимые направления?

— Я люблю отдыхать там, где нет людей, и конечно, чтобы рядом был океан, или море. Скоро улетаю в отпуск на Мальдивы, планирую снять часть острова, чтобы там не было никого кроме моей семьи. У меня больше полгода не было ни одного выходного и сейчас я планирую все наверстать, закладываю себе три месяца на отдых. После 20 ноября лечу в Дубай, а сразу после Нового года — на Мальдивы. Новый год я всегда провожу со своей семьей, собираемся за большим праздничным столом со всеми родственниками.

— Что у вас в жизни сейчас происходит? Какими важными событиями этот период для вас отмечен?

— В данный момент у меня в Ярославле идет строительство сразу нескольких загородных домов одновременно, перевожу и объединяю всю свою большую семью – маму, папу, бабушек, дедушек, братьев и всех остальных.

— С большим удивлением прочитала в интернете, что вы с Александром Петровым ненавидите друг друга и ведете войну за звание лучшего российского актера. А еще, что именно к вам ушла бывшая подруга Петрова Ирина Старшенбаум. Откуда ноги растут у этой истории?

— Это полный бред, чистая желтуха, люди просто хайпуют на выдуманной истории! Мы с Сашей Петровым друзья, ходим друг к другу на премьеры, списываемся, снимаемся вместе в каких-то проектах. Здоровая актерская конкуренция у нас может быть только в кадре, и то, исключительно позитивная. Никакого конфликта у нас с Сашей никогда не было, и быть не может.

А с Ириной Старшенбаум я ни разу в жизни даже не разговаривал, мы никогда лично не виделись, знакомы лишь заочно. Да про меня много что пишут, например, что я гей и наконец, раскрыл свою сущность. Мне жалко этих ущербных людей, сочиняющих подобную чушь. Ничего хорошего они написать не могут, остается только сочинять ни на чем не основанный бред. Хорошо бы им помнить, что все в жизни кармически возвращается.